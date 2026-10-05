สลด ลูกเขยอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฟันพ่อตาแม่ยาย ดับ 2 ศพ อ้างแค้นสะสมปมที่นา
เหตุสลดที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ลูกเขยวัย 55 ปี อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ใช้มีดฟันพ่อตาและแม่ยายเสียชีวิต 2 ราย ให้การว่าแค้นสะสมเรื่องที่นา
เกิดเหตุฆาตกรรมในครอบครัวที่บ้านท่าโพธิ์ศรี ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2569 เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุ 2 รายซึ่งเป็นสามีภรรยาเสียชีวิตคาบ้าน
ผู้เสียชีวิตคือ นายประสาร สาธุจรัญ อายุ 76 ปี และ นางสุมาลี สาธุจรัญ อายุ 77 ปี ทั้งคู่ถูกฟันด้วยอาวุธมีดจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนผู้ต้องหาคือ นายประสิทธิ์ สุดภักดิ์ อายุ 55 ปี ซึ่งเป็นลูกเขยของผู้เสียชีวิต และเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
จากคำให้การของผู้ต้องหา ระบุว่ามีความแค้นสะสมจากการถูกพ่อตาและแม่ยายดุด่ามาเป็นเวลานาน ประกอบกับไม่พอใจที่ทั้งสองขายที่นาซึ่งตนเป็นคนบุกเบิกไว้ ทั้งที่เคยคัดค้านเพราะต้องการเก็บไว้ให้ลูกสาวและใช้ปลูกบ้าน
ผู้ต้องหายังอ้างว่าในวันเกิดเหตุถูกพ่อตาใช้ไม้ตีก่อน จึงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่และไปหยิบมีดขอด้ามไม้มาก่อเหตุ ทั้งนี้คำให้การข้างต้นเป็นคำกล่าวอ้างของฝ่ายผู้ต้องหาเพียงฝ่ายเดียว
เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
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