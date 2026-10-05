กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 8 เตือน 51 จังหวัดและ กทม. ฝนหนักถึงหนักมาก 5-7 ต.ค. 69
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 8 เตือนอากาศแปรปรวน มีผล 5 ถึง 7 ตุลาคม 2569 ครอบคลุม 51 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 8 เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 โดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 7 ตุลาคม ครอบคลุมพื้นที่ 51 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
สาเหตุมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมา ปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุม ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
พื้นที่ที่คาดการณ์ฝนตกหนักมากในวันที่ 5 ตุลาคม อยู่ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ได้แก่ กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
ส่วนวันที่ 6 ตุลาคม พื้นที่ฝนตกหนักมากจะเลื่อนไปทางด้านตะวันตก โดยเฉพาะกาญจนบุรีและราชบุรี ขณะที่ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ยังมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง
กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ
คำเตือนนี้มีน้ำหนักเป็นพิเศษ เพราะหลายจังหวัดในรายชื่อ ทั้งพิษณุโลก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา และราชบุรี เพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมและยังรับมวลน้ำอยู่ในขณะนี้
ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง และป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคง
ด้านคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยายังคาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 9 ถึง 13 ตุลาคม ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกระลอก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมอุตุฯ เตือนเลิกงานเย็นนี้มีเปียก 2 พื้นที่ฝนถล่มหนัก-ลมกระโชกแรง
- กรมชลประทาน แจงสาเหตุ เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบาย แม้น้ำเหนือเริ่มลดลง
- พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์