กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 8 เตือน 51 จังหวัดและ กทม. ฝนหนักถึงหนักมาก 5-7 ต.ค. 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 10:26 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตก

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 8 เตือนอากาศแปรปรวน มีผล 5 ถึง 7 ตุลาคม 2569 ครอบคลุม 51 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลัน

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 8 เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 โดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 7 ตุลาคม ครอบคลุมพื้นที่ 51 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

สาเหตุมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมา ปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุม ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

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พื้นที่ที่คาดการณ์ฝนตกหนักมากในวันที่ 5 ตุลาคม อยู่ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ได้แก่ กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

ส่วนวันที่ 6 ตุลาคม พื้นที่ฝนตกหนักมากจะเลื่อนไปทางด้านตะวันตก โดยเฉพาะกาญจนบุรีและราชบุรี ขณะที่ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ยังมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง

กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ

คำเตือนนี้มีน้ำหนักเป็นพิเศษ เพราะหลายจังหวัดในรายชื่อ ทั้งพิษณุโลก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา และราชบุรี เพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมและยังรับมวลน้ำอยู่ในขณะนี้

ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง และป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคง

ด้านคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยายังคาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 9 ถึง 13 ตุลาคม ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกระลอก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 10:26 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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