ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 คืนนี้
ช้างศึกลุยชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 พบเจ้าภาพอินโดนีเซีย คืนนี้ 20.00 น. ที่เกโลรา บุง การ์โน ชนาธิปลั่นอยากสร้างประวัติศาสตร์ เปิดสถิติเจอกัน 5 นัดหลังสุด อินโดฯ ยังชนะไทยไม่ได้เลย
ฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามนัดชิงชนะเลิศ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 พบกับอินโดนีเซีย เจ้าภาพการแข่งขัน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามเกโลรา บุง การ์โน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน DAZN
เส้นทางเข้าชิงของสองทีม
ไทยเข้าชิงในฐานะแชมป์กลุ่มบี จาก 3 นัดรอบแบ่งกลุ่ม ชนะ 2 แพ้ 1 โดยนัดสุดท้ายแพ้ฟิลิปปินส์ 1-2 แต่ยังจบอันดับ 1 ของกลุ่ม ซึ่งเกมนั้นแอนโธนี ฮัดสัน หมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่ง หลังการันตีการเข้าชิงไว้ก่อนแล้ว
ขณะที่อินโดนีเซียเป็นแชมป์กลุ่มเอ จากการชนะ 2 เสมอ 1 และเกมล่าสุดถล่มบังกลาเทศ 9-2 ทำประตูในรอบแบ่งกลุ่มรวม 11 ลูก
อันดับโลกฟีฟ่าล่าสุด ไทยอยู่อันดับ 93 ส่วนอินโดนีเซียอยู่อันดับ 117
สถิติเจอกัน 5 นัดหลังสุด อินโดนีเซียยังไม่ชนะไทย
สถิติการพบกันของทีมชุดใหญ่ 5 นัดหลังสุด อินโดนีเซียยังเอาชนะไทยไม่ได้เลย โดยเสมอ 3 นัดและแพ้ 2 นัด
|วันที่
|รายการ
|ผลการแข่งขัน
|29 ธ.ค. 2565
|ชิงแชมป์อาเซียน
|เสมอ 1-1
|1 ม.ค. 2565
|ชิงแชมป์อาเซียน
|เสมอ 2-2
|29 ธ.ค. 2564
|ชิงแชมป์อาเซียน
|ไทยชนะ 4-0
|3 มิ.ย. 2564
|ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก
|เสมอ 2-2
|10 ก.ย. 2562
|ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก
|ไทยชนะ 3-0
การพบกันครั้งล่าสุดคือศึกชิงแชมป์อาเซียน 2022 รอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งจบลงด้วยผลเสมอ 1-1
ผู้เล่นที่ต้องจับตา
ฝั่งอินโดนีเซียต้องระวัง มิตเชล เบเกอร์ ซึ่งทำได้ถึง 5 ประตูในเกมเดียวช่วงรอบแบ่งกลุ่ม ขณะที่จุดแข็งของไทยอยู่ที่เกมรับที่เสียประตูในรอบแบ่งกลุ่มน้อยมาก และประสบการณ์ของผู้เล่นกลางสนาม
ฮัดสันและชนาธิปพูดอะไรก่อนเกม
แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทย ประเมินว่าเกมนี้จะสนุก เพราะทั้งสองทีมมีคุณภาพและบรรยากาศในสนามจะดุเดือด พร้อมระบุว่าอินโดนีเซียเล่นเกมรุกที่เร็วและปะทะหนัก
กุนซือชาวอังกฤษยังบอกด้วยว่า “เราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนาม” และนักเตะทุกคน “มีความสดชื่นและพร้อมเต็มที่สำหรับเกมนี้”
ด้าน ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีมชาติไทย กล่าวก่อนเกมว่า “ทุกคนน่าจะมีความพร้อม” พร้อมย้ำเป้าหมายของทีมว่า “เราอยากจะสร้างประวัติศาสตร์มากกว่า นั่นคือสิ่งสำคัญ”
เจ้าตัวยังพูดถึงเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้องว่า “น้องๆ ทุกคน ก็ค่อนข้างมีความมั่นใจที่อยากจะได้รับชัยชนะในครั้งนี้” ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าอินโดนีเซียพัฒนาขึ้นมาก จากการมีนักเตะที่ค้าแข้งในลีกชั้นนำ
เงินรางวัลและรายละเอียดรายการ
ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ดิวิชัน 1 จัดที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2569 โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเงินรางวัลรวมราว 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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