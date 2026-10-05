ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 คืนนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 11:44 น.
ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026

ช้างศึกลุยชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 พบเจ้าภาพอินโดนีเซีย คืนนี้ 20.00 น. ที่เกโลรา บุง การ์โน ชนาธิปลั่นอยากสร้างประวัติศาสตร์ เปิดสถิติเจอกัน 5 นัดหลังสุด อินโดฯ ยังชนะไทยไม่ได้เลย

ฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามนัดชิงชนะเลิศ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 พบกับอินโดนีเซีย เจ้าภาพการแข่งขัน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามเกโลรา บุง การ์โน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน DAZN

เส้นทางเข้าชิงของสองทีม

ไทยเข้าชิงในฐานะแชมป์กลุ่มบี จาก 3 นัดรอบแบ่งกลุ่ม ชนะ 2 แพ้ 1 โดยนัดสุดท้ายแพ้ฟิลิปปินส์ 1-2 แต่ยังจบอันดับ 1 ของกลุ่ม ซึ่งเกมนั้นแอนโธนี ฮัดสัน หมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่ง หลังการันตีการเข้าชิงไว้ก่อนแล้ว

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ขณะที่อินโดนีเซียเป็นแชมป์กลุ่มเอ จากการชนะ 2 เสมอ 1 และเกมล่าสุดถล่มบังกลาเทศ 9-2 ทำประตูในรอบแบ่งกลุ่มรวม 11 ลูก

อันดับโลกฟีฟ่าล่าสุด ไทยอยู่อันดับ 93 ส่วนอินโดนีเซียอยู่อันดับ 117

สถิติเจอกัน 5 นัดหลังสุด อินโดนีเซียยังไม่ชนะไทย

สถิติการพบกันของทีมชุดใหญ่ 5 นัดหลังสุด อินโดนีเซียยังเอาชนะไทยไม่ได้เลย โดยเสมอ 3 นัดและแพ้ 2 นัด

วันที่ รายการ ผลการแข่งขัน
29 ธ.ค. 2565 ชิงแชมป์อาเซียน เสมอ 1-1
1 ม.ค. 2565 ชิงแชมป์อาเซียน เสมอ 2-2
29 ธ.ค. 2564 ชิงแชมป์อาเซียน ไทยชนะ 4-0
3 มิ.ย. 2564 ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก เสมอ 2-2
10 ก.ย. 2562 ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก ไทยชนะ 3-0

การพบกันครั้งล่าสุดคือศึกชิงแชมป์อาเซียน 2022 รอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งจบลงด้วยผลเสมอ 1-1

ผู้เล่นที่ต้องจับตา

ฝั่งอินโดนีเซียต้องระวัง มิตเชล เบเกอร์ ซึ่งทำได้ถึง 5 ประตูในเกมเดียวช่วงรอบแบ่งกลุ่ม ขณะที่จุดแข็งของไทยอยู่ที่เกมรับที่เสียประตูในรอบแบ่งกลุ่มน้อยมาก และประสบการณ์ของผู้เล่นกลางสนาม

ฮัดสันและชนาธิปพูดอะไรก่อนเกม

แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทย ประเมินว่าเกมนี้จะสนุก เพราะทั้งสองทีมมีคุณภาพและบรรยากาศในสนามจะดุเดือด พร้อมระบุว่าอินโดนีเซียเล่นเกมรุกที่เร็วและปะทะหนัก

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กุนซือชาวอังกฤษยังบอกด้วยว่า “เราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนาม” และนักเตะทุกคน “มีความสดชื่นและพร้อมเต็มที่สำหรับเกมนี้”

ด้าน ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีมชาติไทย กล่าวก่อนเกมว่า “ทุกคนน่าจะมีความพร้อม” พร้อมย้ำเป้าหมายของทีมว่า “เราอยากจะสร้างประวัติศาสตร์มากกว่า นั่นคือสิ่งสำคัญ”

เจ้าตัวยังพูดถึงเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้องว่า “น้องๆ ทุกคน ก็ค่อนข้างมีความมั่นใจที่อยากจะได้รับชัยชนะในครั้งนี้” ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าอินโดนีเซียพัฒนาขึ้นมาก จากการมีนักเตะที่ค้าแข้งในลีกชั้นนำ

เงินรางวัลและรายละเอียดรายการ

ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ดิวิชัน 1 จัดที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2569 โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเงินรางวัลรวมราว 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 11:44 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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