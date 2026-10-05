สุดอาลัย ดาราเด็ก วัย 8 ขวบ เสียชีวิตกะทันหัน จากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
วงการไอดอลญี่ปุ่นเศร้า ฮิราตะ รุนะ เด็กฝึกวัย 8 ขวบแห่ง DIANNA Project นาโกยา เสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ ห่างจากเวทีสุดท้ายเพียง 5 วัน ครอบครัววอนให้เธอเป็น “ไอดอลตลอดกาล” ในใจทุกคน แพทย์เตือนภาวะนี้พบน้อยแต่อันตรายถึงชีวิต
ข่าวเศร้าสะเทือนใจแฟนไอดอลทั่วโลก เมื่อ DIANNA Project โปรเจกต์ไอดอลหญิงจากเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2569 ว่า ฮิราตะ รุนะ (Hirata Runa) เด็กฝึกประจำสาขานาโกยา เสียชีวิตแล้วด้วยวัยเพียง 8 ขวบ จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอันเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
พิธีสวดอภิธรรมและพิธีศพจัดขึ้นแบบส่วนตัวเฉพาะญาติใกล้ชิดตามความประสงค์ของครอบครัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมขอบคุณแฟนคลับและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่สนับสนุนหนูน้อยมาตลอด ก่อนที่สื่อใหญ่ฝั่งตะวันตกทั้ง TMZ และอีกหลายสำนักจะรายงานตามจนกลายเป็นข่าวที่ผู้คนทั่วโลกร่วมอาลัยในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ในวันเดียวกัน บัญชีโซเชียลส่วนตัวของรุนะซึ่งครอบครัวดูแล โพสต์ข้อความว่า “ขออภัยที่เป็นการแจ้งข่าวอย่างกะทันหัน ฮิราตะ รุนะ จากไปอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน” พร้อมขอบคุณเพื่อนไอดอลที่รักใคร่กัน แฟนๆ ที่คอยเชียร์ สำนักงานที่ทำให้รุนะได้เป็นไอดอล และทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับหนูน้อย
ก่อนทิ้งท้ายด้วยข้อความที่ทำเอาผู้อ่านน้ำตาซึมว่า “หนึ่งในสามของชีวิตรุนะคือการเป็นไอดอล รุนะรักทุกคนมากค่ะ หากเป็นไปได้ ขอให้รุนะได้อยู่ในมุมเล็กๆ ของหัวใจทุกคน ในฐานะไอดอลตลอดกาล”
ตามโปรไฟล์ทางการ รุนะเกิดวันที่ 16 เมษายน 2561 ชื่นชอบการเล่นเกมและท่องเที่ยว เป็นที่จดจำของแฟนๆ จากเอกลักษณ์การพูดลงท้ายประโยคว่า “โกซารุ” สุดน่ารัก โดยเธอเพิ่งขึ้นแสดงบนเวทีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 กันยายน ก่อนเสียชีวิตเพียง 5 วัน ซึ่งโพสต์สุดท้ายในชีวิตของเธอคือภาพในชุดสีชมพูมัดผมทวินเทล กางแขนโพสท่าสดใส พร้อมข้อความว่า “วันนี้ก็ขอบคุณมากนะโกซารุ สนุกมากเลย”
ภาพรอยยิ้มสดใสที่ห่างจากวันจากไปไม่กี่วัน ทำให้ชาวเน็ตญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาอาลัยว่าแทบไม่อยากเชื่อ และหลายคนยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ตระหนักถึงความน่ากลัวของไข้หวัดใหญ่อีกครั้ง
สำหรับ DIANNA Project เป็นโปรเจกต์ไอดอลหญิงที่ดำเนินการโดยสำนักงานโมเดลและทาเลนต์ในนาโกยา มีไอดอลในสังกัด 7 กลุ่ม โดยเด็กฝึกอย่างรุนะจะฝึกฝนและขึ้นเวทีเพื่อไต่สู่การเป็นสมาชิกกลุ่มเต็มตัว
การจากไปของรุนะยังจุดกระแสเตือนภัยสุขภาพในญี่ปุ่น โดยชิเนน มิกิโตะ แพทย์และนักเขียนชื่อดัง โพสต์แสดงความอาลัยพร้อมอธิบายว่า ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและสมองอักเสบจากไข้หวัดใหญ่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อย แต่หากเกิดขึ้นอาการจะทรุดเร็วมากจนหลายรายเสียชีวิตก่อนที่จะวินิจฉัยและให้ยาต้านไวรัสได้ทัน
ทางเดียวที่ทำได้คือการป้องกัน จึงขอให้ประชาชนรีบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สอดคล้องกับแพทย์อีกรายที่ย้ำว่าไวรัสที่คนส่วนใหญ่เป็นแค่หวัดธรรมดา บางครั้งก็รุนแรงถึงชีวิตได้ การช่วยกันลดการระบาดจึงสำคัญ ซึ่งเป็นคำเตือนที่มีความหมายกับคนไทยเช่นกันในช่วงที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดตามฤดูกาล โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว
The Thaiger ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวและแฟนๆ ของหนูน้อยรุนะมา ณ ที่นี้
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