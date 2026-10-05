ท่านอ่อง ติดต่อหมอเตรียมผ่าตัด สมองอีกครั้งที่มาเลเซีย เผยยังอยากมีชีวิตต่อไป

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 09:48 น.
ท่านอ่อง ติดต่อหมอเตรียมผ่าตัด สมองอีกครั้งที่มาเลเซีย เผยยังอยากมีชีวิตต่อไป

ท่านอ่อง เตรียมผ่าตัด รักษาอาการป่วยที่ประเทศมาเลเซียเร็วๆ นี้ เผยติดต่อหมอคนเดิมขอประวัติการรักษาปี 2013 เผยยังอยากมีชีวิตต่อไป

ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chakriwat Vivacharawongse หลังจากก่อนนี้ที่ได้มีการเปิดเผยอาการป่วยและการรักษาของตนเอง โดยระบุว่า

ผมเรียนจบแพทย์ในปี 2013 เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมภูมิใจมาก เพราะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่างผม การเรียนแพทย์จนจบและได้เดินเข้าสู่อาชีพนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่น่าสนใจก็คือ ปีที่ผมเรียนจบแพทย์ เป็นปีเดียวกับที่ผมต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดกะโหลกสมองเพื่อเอาเนื้องอกออก

โฆษณา

หมอผ่าตัดของผมคือ Dr. L. Dade Lunsford เมื่อไม่นานมานี้ผมติดต่อเขาเพื่อขอเวชระเบียนและบันทึกการผ่าตัดในปี 2013 เพราะผมอยากให้หมอที่กำลังจะดูแลผมที่มาเลเซียได้เห็นว่า ตอนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไร มีโครงสร้างอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษ และบริเวณที่เคยผ่าตัดก็น่าจะมีพังผืดอยู่ไม่น้อย พอกลับมาอ่านบันทึกเก่า ๆ ของ Dr. Lunsford ก็ทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวในช่วงเวลานั้นขึ้นมาอีกครั้ง

สิ่งที่ผมจำได้ดีคือ เขาไม่ได้มองผมเป็นเพียงคนไข้คนหนึ่งที่เข้ามารับการรักษา แต่เขายังช่วยแนะนำและสนับสนุนผมในเส้นทางการเป็นแพทย์ด้วย เขาติดตามความก้าวหน้าของผมตั้งแต่ช่วงเรียนแพทย์ การสอบใบประกอบวิชาชีพ ไปจนถึงการเขียนจดหมายแนะนำสำหรับการสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้ผม เขาเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตผมมาก และเป็นหมอที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบตัวได้จริง ๆ

หลายคนอาจไม่รู้ว่าช่วงหนึ่งผมเคยฝึกอบรมด้านประสาทวิทยา ซึ่งเป็นสาขาที่ผมชอบมาก แต่สุดท้ายสิ่งที่ผมภูมิใจมากกว่าคือการได้เปลี่ยนเส้นทางมาทำงานด้านการศึกษาแพทย์ ได้มีโอกาสทำงานกับนักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ และหวังว่าจะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นแพทย์ที่ดี เป็นคนที่ดูแลคนไข้ของตัวเองอย่างดีที่สุด และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป ความทรงจำดี ๆ หลายอย่างกลับมาอีกครั้งจากการเปิดอ่านบันทึกเก่าเหล่านี้

โฆษณา

ผมกำลังจะได้รับการผ่าตัดในเร็ว ๆ นี้ ยังมีเรื่องที่ต้องรับมืออยู่บ้าง แต่ผมคิดว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ ผมยังอยากใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่า และทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกมาก

ท่านอ่อง โพสต์ ผ่าตัดสมอง
FB/ Chakriwat Vivacharawongse

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ต.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2569 09:48 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ยินดี! &quot;ฟีฟ่า เปรมอนันต์&quot; พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี

ยินดี! “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ทัวร์ลงยับ &quot;ชเว อู-จิน&quot; แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ

ทัวร์ลงยับ “ชเว อู-จิน” แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน บันเทิง

ชาวเน็ตใส่ใจ! พิมรี่พาย แง้มโดนโกง 800 ล้าน เผยยังเล่าตอนนี้ไม่ได้ รอให้เงียบก่อน

22 วินาที ที่แล้ว
ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ Daria Shipilova นักเทคนิคแล็บวัย 28 ปี ก่อนเสียชีวิตปริศนา ปมหลอดกาฬโรคแตก

30 นาที ที่แล้ว
ยินดี! &quot;ฟีฟ่า เปรมอนันต์&quot; พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี ข่าวดารา

ยินดี! “ฟีฟ่า เปรมอนันต์” พระเอกช่อง 7 เป็นคุณพ่อป้ายแดง รอคอยกว่า 2 ปี

36 นาที ที่แล้ว
สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต ข่าว

สิ้น หมอจงรัก แก้วบรรจง ศัลยแพทย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ฯ เสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา ข่าว

เตือนพัทยา ระวัง “เรนบอมบ์” บ่ายนี้ เช็กพื้นที่ 3 อำเภอฉะเชิงเทรา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ &quot;ชเว อู-จิน&quot; แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ ข่าวกีฬา

ทัวร์ลงยับ “ชเว อู-จิน” แข้งเกาหลีใต้ คลิปฉลองเหรียญทองเดินกะเผลก ถูกโยงล้อทหารพิการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนจีนดราม่า &#8220;จาง จ่านซั่ว&#8221; ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล ข่าวกีฬา

คนจีนดราม่า “จาง จ่านซั่ว” ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด อินโดนีเซีย พบ ไทย ชิงแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 คืนนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เนวิน ชิดชอบ วิเคราะห์เลขอายุ-วันเกิด จับตางวด 16/10/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เนวิน ชิดชอบ วิเคราะห์เลขอายุ-วันเกิด จับตางวด 16/10/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างแต่งหน้าแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน บันเทิง

เพจดังแฉ ศิลปินดัง ค่าตัวหลักล้าน ดูถูกเหยียดทีมงาน จนแฟนต้องโร่ขอโทษแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประกอบข่าวร่างกฎหมายตัดเงิน Thai PBS ยกเลิกเงินบำรุงจากภาษีบาป ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า ร่างกฎหมาย “ตัดเงิน Thai PBS” ภาษีบาปหายไปไหน ใครได้-ใครเสีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายนรเศรษฐ์ จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบ &quot;สส.ไอเดียร์&quot; ปมนาฬิหาหรู ไร้ปรากฏบัญชีทรัพย์สินฯ ข่าว

ทนายนรเศรษฐ์ จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบ “สส.ไอเดียร์” ปมนาฬิหาหรู ไร้ปรากฏบัญชีทรัพย์สินฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ด คาราบาว รับ &quot;เนเน่ นายแน่มาก&quot; กระแสแรง ชี้สังคมที่ดีต้องฟังความเห็นต่าง บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว รับ “เนเน่ นายแน่มาก” กระแสแรง ชี้สังคมที่ดีต้องฟังความเห็นต่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพจำลองเชื้อแบคทีเรียกาฬโรค เยอร์ซิเนีย เพสติส ใต้กล้องจุลทรรศน์ ข่าวต่างประเทศ

ผวา จนท.แล็บรัสเซีย ดับหลังสัมผัสเชื้อปริศนา สั่งกักตัวเกือบ 200 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพประกอบข่าวช่างแต่งหน้าแฉศิลปินชายเหยียดทีมงานคอนเสิร์ตที่พัทยา ข่าวดารา

ช่างแต่งหน้าแฉ ศิลปินชายค่าตัวหลักล้าน ปรี๊ดแตกด่ากราดเหยียดทีมงานคอนเสิร์ตพัทยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ จับตารัสเซีย นักวิจัยสาวดับ สงสัยติดกาฬโรคปอด ข่าวต่างประเทศ

รัสเซียยันไม่พบกาฬโรค แต่กัก 197 คน สหรัฐฯ จี้เปิดข้อมูล หลังนักวิจัยสาวดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามหน้า! อินฟลูจีน นั่งจักรยานเข้าเส้นชัย วิ่งมาราธอน โพสต์อวด จนทัวร์ลงทั้งโลก ข่าวต่างประเทศ

งามหน้า! อินฟลูจีน นั่งจักรยานเข้าเส้นชัย วิ่งมาราธอน โพสต์อวด จนทัวร์ลงทั้งโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ลูกเขยอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฟันพ่อตาแม่ยาย ดับ 2 ศพ อ้างแค้นสะสมปมที่นา ข่าวอาชญากรรม

สลด ลูกเขยอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฟันพ่อตาแม่ยาย ดับ 2 ศพ อ้างแค้นสะสมปมที่นา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ รอยัล น้ำตาไหล หลังฟัง &quot;เนเน่ นายแน่มาก&quot; บันเทิง

เนเน่ รอยัล น้ำตาไหล หลังฟัง “เนเน่ นายแน่มาก” เพื่อนเปิดเพลงดังถึงโรงเรียน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดอาลัย ดาราเด็ก วัย 8 ขวบ เสียชีวิตกะทันหัน จากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ข่าวดารา

สุดอาลัย ดาราเด็ก วัย 8 ขวบ เสียชีวิตกะทันหัน จากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 5 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 200 บาท ทองแท่งขาย 66,150 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถบรรทุกในเคนยาแซงไม่พ้นชนรถตู้ ดับ 17 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ภาพสลด รถบรรทุกแซงไม่พ้น ชนรถตู้ผู้แสวงบุญ สังเวย 17 ศพ โศกนาฏกรรมเคนยา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้ายประกบยิง &#039;Mad Sandhu&#039; ครีเอเตอร์ LGBTQ+ อินเดีย ข่าวต่างประเทศ

สังหารโหด อินฟลูฯ ดังถูกรัวยิงดับ คาดขัดแย้งกลุ่มเกลียดชังรักร่วมเพศ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 4 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสแจงปม &#039;เซ็กซ์ทอย&#039; ซุกจีวร ยันของลูกศิษย์วัด ข่าว

เจ้าอาวาส แจงดราม่าเซ็กซ์ทอยปะปนจีวร ยันเป็นของลูกศิษย์ วอนโยมอย่าหมดศรัทธา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเงื่อนงำ พระมรณภาพปริศนาในกุฏิ ตรงวันพระ ทิ้งข้อความ “ลาก่อน” พร้อมตัวเลข