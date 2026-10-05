ท่านอ่อง ติดต่อหมอเตรียมผ่าตัด สมองอีกครั้งที่มาเลเซีย เผยยังอยากมีชีวิตต่อไป
ท่านอ่อง เตรียมผ่าตัด รักษาอาการป่วยที่ประเทศมาเลเซียเร็วๆ นี้ เผยติดต่อหมอคนเดิมขอประวัติการรักษาปี 2013 เผยยังอยากมีชีวิตต่อไป
ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chakriwat Vivacharawongse หลังจากก่อนนี้ที่ได้มีการเปิดเผยอาการป่วยและการรักษาของตนเอง โดยระบุว่า
ผมเรียนจบแพทย์ในปี 2013 เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมภูมิใจมาก เพราะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่างผม การเรียนแพทย์จนจบและได้เดินเข้าสู่อาชีพนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่น่าสนใจก็คือ ปีที่ผมเรียนจบแพทย์ เป็นปีเดียวกับที่ผมต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดกะโหลกสมองเพื่อเอาเนื้องอกออก
หมอผ่าตัดของผมคือ Dr. L. Dade Lunsford เมื่อไม่นานมานี้ผมติดต่อเขาเพื่อขอเวชระเบียนและบันทึกการผ่าตัดในปี 2013 เพราะผมอยากให้หมอที่กำลังจะดูแลผมที่มาเลเซียได้เห็นว่า ตอนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไร มีโครงสร้างอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษ และบริเวณที่เคยผ่าตัดก็น่าจะมีพังผืดอยู่ไม่น้อย พอกลับมาอ่านบันทึกเก่า ๆ ของ Dr. Lunsford ก็ทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวในช่วงเวลานั้นขึ้นมาอีกครั้ง
สิ่งที่ผมจำได้ดีคือ เขาไม่ได้มองผมเป็นเพียงคนไข้คนหนึ่งที่เข้ามารับการรักษา แต่เขายังช่วยแนะนำและสนับสนุนผมในเส้นทางการเป็นแพทย์ด้วย เขาติดตามความก้าวหน้าของผมตั้งแต่ช่วงเรียนแพทย์ การสอบใบประกอบวิชาชีพ ไปจนถึงการเขียนจดหมายแนะนำสำหรับการสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้ผม เขาเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตผมมาก และเป็นหมอที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบตัวได้จริง ๆ
หลายคนอาจไม่รู้ว่าช่วงหนึ่งผมเคยฝึกอบรมด้านประสาทวิทยา ซึ่งเป็นสาขาที่ผมชอบมาก แต่สุดท้ายสิ่งที่ผมภูมิใจมากกว่าคือการได้เปลี่ยนเส้นทางมาทำงานด้านการศึกษาแพทย์ ได้มีโอกาสทำงานกับนักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ และหวังว่าจะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นแพทย์ที่ดี เป็นคนที่ดูแลคนไข้ของตัวเองอย่างดีที่สุด และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป ความทรงจำดี ๆ หลายอย่างกลับมาอีกครั้งจากการเปิดอ่านบันทึกเก่าเหล่านี้
ผมกำลังจะได้รับการผ่าตัดในเร็ว ๆ นี้ ยังมีเรื่องที่ต้องรับมืออยู่บ้าง แต่ผมคิดว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ ผมยังอยากใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่า และทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกมาก
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