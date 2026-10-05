เนเน่ รอยัล น้ำตาไหล หลังฟัง “เนเน่ นายแน่มาก” เพื่อนเปิดเพลงดังถึงโรงเรียน
เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย แชมป์ America’s Got Talent 2026 เปิดใจถึงเพลง “เนเน่ นายแน่มาก” ที่ แอ๊ด คาราบาว แต่งขึ้นเพื่อส่งกำลังใจให้เธอ เผยว่าฟังแล้วถึงกับน้ำตาไหล เพราะเนื้อเพลงทำให้นึกย้อนถึงตัวเองในวัยเด็กและเส้นทางตั้งแต่เริ่มต้นเล่นดนตรี ก่อนเดินทางมาถึงความสำเร็จในวันนี้
เนเน่ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นขบวนฉลองความสำเร็จในงาน “Welcome NENE ROYAL : Win The World for Thailand” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปี หลังคว้าแชมป์ America’s Got Talent Season 21 และเดินทางกลับประเทศไทย
ช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ สื่อถามถึงเพลง “เนเน่ นายแน่มาก” ผลงานที่ แอ๊ด คาราบาว หรือ ยืนยง โอภากุล แต่งขึ้นในช่วงก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ AGT 2026 ก่อนจะได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์
เนเน่ยกมือไหว้ก่อนตอบว่าได้ฟังเพลงเรียบร้อยแล้ว และเป็นเพลงที่เธอชอบมาก เพราะทำให้นึกถึงช่วงเวลาตั้งแต่วัยเด็กที่เพิ่งเริ่มเดินบนเส้นทางดนตรี จนค่อย ๆ ไล่ตามความฝันมาถึงวันนี้
“เรื่องเพลงของลุงแอ๊ด คาราบาว เพลง ‘เนเน่นายแน่มาก’ ได้ฟังแล้วค่ะ เป็นเพลงที่หนูชอบมาก ๆ แล้วทำให้หนูนึกถึงช่วงเด็ก ๆ ที่หนูได้เริ่มต้น แล้วมาถึงความฝัน พอได้ฟังก็น้ำตาไหลนิดนึง”
ความดังของเพลงยังตามไปถึงชีวิตในโรงเรียน เนเน่เล่าด้วยว่า เพื่อนนำเพลง “เนเน่ นายแน่มาก” มาเปิดให้ฟังที่โรงเรียน ซึ่งเจ้าตัวถึงกับบอกว่า “สุดยอดเลยค่ะ” พร้อมขอบคุณทั้งคนไทยและแฟน ๆ จากต่างประเทศที่ส่งกำลังใจให้ตลอดการแข่งขัน
เพลง “เนเน่ นายแน่มาก” ถูกทำขึ้นเพื่อส่งแรงเชียร์ให้เนเน่ก่อนขึ้นแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ AGT 2026 โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 มีทั้งเวอร์ชันที่รวมศิลปินและนักดนตรีชื่อดังหลายรุ่น และอีกเวอร์ชันที่ แอ๊ด คาราบาว ร้องร่วมกับ ปาน ธนพร แวกประยูร ก่อนที่เนเน่จะคว้าแชมป์ในวันที่ 24 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย
เนื้อหาของเพลงนำเส้นทางชีวิตจริงของเนเน่มาเล่า ตั้งแต่เด็กที่ฝึกเล่นกีตาร์ ออกเล่นดนตรีตามตลาด เข้าประกวดและสะสมประสบการณ์ จนเดินทางไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา โดยมีใจความสำคัญว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียว แต่เกิดจากการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถูกถามถึงฉายา “ลูกสาวแห่งชาติ” เนเน่ยอมรับว่ายังไม่ชิน เพราะรู้สึกว่าคำนี้ยิ่งใหญ่มาก แม้จะภูมิใจในตัวเอง แต่ยังเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองโด่งดัง พร้อมฝากถึงคนที่มองเธอเป็นแรงบันดาลใจว่า หากมีความฝันก็ต้องซ้อมและมุ่งมั่นให้มาก
“คำว่าลูกสาวแห่งชาติ มันยิ่งใหญ่มาก ๆ นะคะ ประทับใจในตัวเองมาก ๆ ก็ขอบคุณทุก ๆ คนที่คอยเชียร์หนู เรียกหนูลูกสาวแห่งชาติค่ะ ถามว่าชินไหม ไม่ชินนะคะ เราพยายามพูดกับตัวเองว่าเรายังไม่ดัง”
สำหรับแผนหลังจากนี้ เนเน่ยังให้ความสำคัญกับทั้งการเรียนและการซ้อมดนตรี ขณะเดียวกันมีแผนทำเพลงของตัวเองและอยากนำผลงานขึ้นแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตในอนาคต
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- เดลินิวส์: เนเน่ รอยัล รับน้ำตาไหลหลังฟังเพลง เนเน่ นายแน่มาก
- มติชน: เนเน่เปิดใจหลังงานต้อนรับและพูดถึงคำว่า ลูกสาวแห่งชาติ
- มติชน: แอ๊ด คาราบาว ปล่อยเพลง เนเน่ นายแน่มาก 2 เวอร์ชัน