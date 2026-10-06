อิลสลิก ลุยฟ้องคนโพสต์บิดเบือน หลังถูกโยงช่างแต่งหน้าแฉศิลปินดังด่ากราด
อิลสลิก นำหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีคนโพสต์บิดเบือน หลังช่างแต่งหน้าแฉศิลปินชายด่าทอ-อวดค่าตัว ยันเอาผิดถึงที่สุดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
จากกรณีรที่ช่างแต่งหน้าออกมาแชร์ประสบการณ์หลังเดินทางไปดูแลศิลปินชายคนหนึ่งในงานคอนเสิร์ตในพื้นที่เมืองพัทยา จู่ ๆ เกิดมาปากเสียงกัน อ้างว่าฝ่ายชายไม่พอใจและใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามจนนักร้องในทีมต้องยกมือขอโทษแทน ทั้งยังโอ้อวดค่าตัวหลักล้านใส่ เจ้าตัวเสียดายที่ไม่ได้อัดคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ล่าสุด อิลสลิก (Illslick) หรือ ทิฆัมพร เวชไทยสงค์ (โต้ง) เจ้าของเพลงฮิต ตีหนึ่งที่คูเมือง ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Illslick – TheLegendary ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองขอนแก่นแล้ว อธิบายว่า “ผมและทีมงานรวบรวมหลักฐาน พยาน ตามไทม์ไลน์ และตามจริงโดยละเอียด และแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนให้เกิดความเกลียดชัง ผมขอดำเนินการให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้ทำกับผู้อื่นต่อไป
โพสต์นี้ไม่ได้มีเจตนาโจมตีบุคคลใด เพียงต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันข้อเท็จจริง
สำหรับเพื่อน ๆ ที่จองตั๋วไว้ และรอไปสนุกกันที่คอนเสิร์ต เจอกันเหมือนเดิม เต็มที่ครับ”
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