อิลสลิก ลุยฟ้องคนโพสต์บิดเบือน หลังถูกโยงช่างแต่งหน้าแฉศิลปินดังด่ากราด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 09:32 น.
อิลสลิก แจ้งความหลังช่างแต่งหน้าโพสต์บิดเบือน

อิลสลิก นำหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีคนโพสต์บิดเบือน หลังช่างแต่งหน้าแฉศิลปินชายด่าทอ-อวดค่าตัว ยันเอาผิดถึงที่สุดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

จากกรณีรที่ช่างแต่งหน้าออกมาแชร์ประสบการณ์หลังเดินทางไปดูแลศิลปินชายคนหนึ่งในงานคอนเสิร์ตในพื้นที่เมืองพัทยา จู่ ๆ เกิดมาปากเสียงกัน อ้างว่าฝ่ายชายไม่พอใจและใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามจนนักร้องในทีมต้องยกมือขอโทษแทน ทั้งยังโอ้อวดค่าตัวหลักล้านใส่ เจ้าตัวเสียดายที่ไม่ได้อัดคลิปไว้เป็นหลักฐาน

ล่าสุด อิลสลิก (Illslick) หรือ ทิฆัมพร เวชไทยสงค์ (โต้ง) เจ้าของเพลงฮิต ตีหนึ่งที่คูเมือง ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Illslick – TheLegendary ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองขอนแก่นแล้ว อธิบายว่า “ผมและทีมงานรวบรวมหลักฐาน พยาน ตามไทม์ไลน์ และตามจริงโดยละเอียด และแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนให้เกิดความเกลียดชัง ผมขอดำเนินการให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้ทำกับผู้อื่นต่อไป

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โพสต์นี้ไม่ได้มีเจตนาโจมตีบุคคลใด เพียงต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันข้อเท็จจริง

สำหรับเพื่อน ๆ ที่จองตั๋วไว้ และรอไปสนุกกันที่คอนเสิร์ต เจอกันเหมือนเดิม เต็มที่ครับ”

อิลสลิก แจ้งความหลังช่างแต่งหน้าโพสต์บิดเบือน
ภาพจาก Facebook : Illslick – TheLegendary
ประวัติ อิลสลิก
ภาพจาก : illslick

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 09:32 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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