ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 4 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ต.ค. 2569 17:53 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2569 17:53 น.
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 4 ตุลาคม 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 169 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 7 ด้วย 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 16 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 470 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 169 เหรียญทอง 89 เหรียญเงิน 83 เหรียญทองแดง รวม 341 เหรียญ

เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 83 เหรียญทอง 95 เหรียญเงิน 91 เหรียญทองแดง รวม 269 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 86 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 39 เหรียญทอง 43 เหรียญเงิน 68 เหรียญทองแดง

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ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 7 ด้วย 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง ตามหลังอันดับ 6 อิหร่าน อยู่ 1 เหรียญทอง

ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 4 ต.ค. 69

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จีน 169 89 83 341
2 ญี่ปุ่น 83 95 91 269
3 เกาหลีใต้ 39 43 68 150
4 อินเดีย 21 27 37 85
5 อุซเบกิสถาน 21 25 24 70
6 อิหร่าน 19 18 15 52
7 ไทย 18 13 21 52
8 คาซัคสถาน 12 24 48 84
9 ฮ่องกง 11 19 24 54
10 บาห์เรน 11 5 6 22
11 มาเลเซีย 9 7 16 32
12 เกาหลีเหนือ 7 13 9 29
13 ยูเออี 7 5 1 13
14 กาตาร์ 6 6 6 18
15 ไชนีส ไทเป 5 17 33 55
16 อินโดนีเซีย 5 11 23 39
17 ฟิลิปปินส์ 4 9 16 29
18 ซาอุดีอาระเบีย 4 3 10 17
19 คูเวต 4 1 4 9
20 เวียดนาม 3 3 19 25
21 สิงคโปร์ 2 9 7 18
22 ทาจิกิสถาน 2 5 9 16
23 จอร์แดน 2 3 6 11
24 เมียนมา 2 1 2 5
25 มาเก๊า 1 4 1 6
26 คีร์กีซสถาน 1 3 10 14
27 มองโกเลีย 1 1 13 15
28 ศรีลังกา 1 1 1 3
29 ปากีสถาน 0 2 8 10
30 อิรัก 0 2 3 5
31 เติร์กเมนิสถาน 0 2 0 2
32 อัฟกานิสถาน 0 1 2 3
32 เลบานอน 0 1 2 3
34 โอมาน 0 1 1 2
35 กัมพูชา 0 0 4 4
36 เนปาล 0 0 2 2
37 บังกลาเทศ 0 0 1 1
37 บรูไน 0 0 1 1
37 ลาว 0 0 1 1
37 ซีเรีย 0 0 1 1

อัปเดต ณ เวลา 17.53 น. ตามเวลาประเทศไทย

ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026

ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง รวม 52 เหรียญ อยู่อันดับ 7 ของตารางเหรียญ

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทัพนักกีฬาไทยยังไม่ได้เหรียญเพิ่ม

แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ต.ค. 2569 17:53 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2569 17:53 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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