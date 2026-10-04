ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 4 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 4 ตุลาคม 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 169 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 7 ด้วย 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 16 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 470 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 169 เหรียญทอง 89 เหรียญเงิน 83 เหรียญทองแดง รวม 341 เหรียญ
เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 83 เหรียญทอง 95 เหรียญเงิน 91 เหรียญทองแดง รวม 269 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 86 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 39 เหรียญทอง 43 เหรียญเงิน 68 เหรียญทองแดง
ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 7 ด้วย 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง ตามหลังอันดับ 6 อิหร่าน อยู่ 1 เหรียญทอง
ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 4 ต.ค. 69
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|169
|89
|83
|341
|2
|ญี่ปุ่น
|83
|95
|91
|269
|3
|เกาหลีใต้
|39
|43
|68
|150
|4
|อินเดีย
|21
|27
|37
|85
|5
|อุซเบกิสถาน
|21
|25
|24
|70
|6
|อิหร่าน
|19
|18
|15
|52
|7
|ไทย
|18
|13
|21
|52
|8
|คาซัคสถาน
|12
|24
|48
|84
|9
|ฮ่องกง
|11
|19
|24
|54
|10
|บาห์เรน
|11
|5
|6
|22
|11
|มาเลเซีย
|9
|7
|16
|32
|12
|เกาหลีเหนือ
|7
|13
|9
|29
|13
|ยูเออี
|7
|5
|1
|13
|14
|กาตาร์
|6
|6
|6
|18
|15
|ไชนีส ไทเป
|5
|17
|33
|55
|16
|อินโดนีเซีย
|5
|11
|23
|39
|17
|ฟิลิปปินส์
|4
|9
|16
|29
|18
|ซาอุดีอาระเบีย
|4
|3
|10
|17
|19
|คูเวต
|4
|1
|4
|9
|20
|เวียดนาม
|3
|3
|19
|25
|21
|สิงคโปร์
|2
|9
|7
|18
|22
|ทาจิกิสถาน
|2
|5
|9
|16
|23
|จอร์แดน
|2
|3
|6
|11
|24
|เมียนมา
|2
|1
|2
|5
|25
|มาเก๊า
|1
|4
|1
|6
|26
|คีร์กีซสถาน
|1
|3
|10
|14
|27
|มองโกเลีย
|1
|1
|13
|15
|28
|ศรีลังกา
|1
|1
|1
|3
|29
|ปากีสถาน
|0
|2
|8
|10
|30
|อิรัก
|0
|2
|3
|5
|31
|เติร์กเมนิสถาน
|0
|2
|0
|2
|32
|อัฟกานิสถาน
|0
|1
|2
|3
|32
|เลบานอน
|0
|1
|2
|3
|34
|โอมาน
|0
|1
|1
|2
|35
|กัมพูชา
|0
|0
|4
|4
|36
|เนปาล
|0
|0
|2
|2
|37
|บังกลาเทศ
|0
|0
|1
|1
|37
|บรูไน
|0
|0
|1
|1
|37
|ลาว
|0
|0
|1
|1
|37
|ซีเรีย
|0
|0
|1
|1
อัปเดต ณ เวลา 17.53 น. ตามเวลาประเทศไทย
ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026
ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง รวม 52 เหรียญ อยู่อันดับ 7 ของตารางเหรียญ
ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทัพนักกีฬาไทยยังไม่ได้เหรียญเพิ่ม
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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