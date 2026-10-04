ที ลมฟ้าอากาศ เตือนฝนชุดใหญ่ ฟ้าคะนองหนัก เฝ้าระวังลูกเห็บตกหลายจังหวัด
เพจที ลมฟ้าอากาศ เตือนจังหวัดรับฝนชุดใหญ่ช่วงเย็น 4 ต.ค.นี้ เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมแรง และลูกเห็บตกใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ
สภาพอากาศแปรปรวนยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก “ที ลมฟ้าอากาศ” เตือนประชาชนในกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือกลุ่มฝนที่กำลังตกหนัก ระบุข้อความว่า “กรุงเทพฯ เน้นๆ กำลังเคลื่อนมาทาง นนทบุรี ขอให้รอรับได้เลย ชุดใหญ่หนักจัดเต็ม มีไฟกระพริบ
อัพเดท ณ เวลา 15:28 น. นนทบุรี รอดแล้ว กลุ่มฝนเคลื่อนตัวแยกออกไป 2 กลุ่มไป ถล่มปทุมธานี กรุงเทพฯฝั่งธน แทน
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 15.09 น. ของวันเดียวกัน แอดมินเพจได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนสภาพอากาศล่วงหน้าให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์ลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ระบุว่า
“ด่วน! เตือนฝนหนัก ฟ้าคะนอง ลมแรง และอาจจะมีลูกเห็บในจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี กาญจนบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สกลนคร มุกดาหาร นครพนม เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง บางพื้นที่ ที่ไหนตกแล้วบ้าง รายงานสภาพอากาศหน่อยครับ อัพเดทข้อมูล 15:09น. 04/10/69”
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