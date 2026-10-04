สิ้น ‘ดร.จิตรกร’ อดีตประธานหอการค้าฉะเชิงเทรา เสียชีวิตขณะพายเรือ
อาลัย ดร.จิตรกร เผด็จศึก อดีตประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะพายเรือ
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2569 เกิดเหตุสลดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.จิตรกร เผด็จศึก อดีตประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะพายเรือ สร้างความโศกเศร้าให้กับชาวเมืองแปดริ้วเป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านเป็นบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อจังหวัดมาอย่างยาวนาน
เพจเฟซบุ๊ก PR ฉะเชิงเทรา โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ญาติมิตร และผู้ที่เคารพรัก ดร.จิตรกร พร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก “ที่นี่แปดริ้ว” ได้แจ้งกำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพเบื้องต้น ณ ศาลาใหญ่วัดผาณิตาราม ตำบลบางกรูด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 มีกำหนดการดังนี้
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
ข้อมูลจาก : PR ฉะเชิงเทรา
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