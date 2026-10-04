จับตา อนุทิน-แกนนำภูมิใจไทย โผล่บุรีรัมย์ ตรงวันเกิดเนวิน นำทีมประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วม
นายกฯ อนุทิน นำทีมประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมที่บุรีรัมย์ ตรงกับวันคล้ายวันเกิด 68 ปี ‘เนวิน ชิดชอบ’ สั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาท เตือน 14 จังหวัดใต้รับมือพายุ
วันนี้ (4 ต.ค. 69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 68 ปี ของ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พอดี
ตามปกติแล้ว วันที่ 4 ตุลาคมของทุกปีจะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่และมีพิธีปะกำช้างตามประเพณีของตระกูลชิดชอบที่สนามช้างอารีนา แต่ในปีนี้พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งยกเลิกกำหนดการเดินทางของสื่อมวลชนที่จะมาร่วมงาน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดงานภายในครอบครัวเท่านั้น เนื่องจากต้องการแสดงความเห็นใจต่อประชาชนในหลายจังหวัดที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วม
ด้านภารกิจนายอนุทินได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานส่วนกลางที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นำโดย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์, พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม, นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบหมาย 4 ข้อสั่งการด่วน เพื่อเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้
เร่งเยียวยาทันที : ให้เร่งสำรวจความเสียหาย ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่เกษตร และสาธารณูปโภค โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ 25-26 ก.ย. 69 เป็นต้นมา ต้องรีบอนุมัติและโอนเงินเยียวยา 9,000 บาท ให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ลุย Big Cleaning : พื้นที่ที่น้ำลดแล้ว ต้องเร่งระบายน้ำขัง กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหาสาธารณสุข และให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ฟื้นฟูสาธารณูปโภค : ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ถนน และสัญญาณโทรศัพท์ ให้กลับมาใช้งานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยด่วน
เตือน 14 จังหวัดใต้เตรียมพร้อม : สั่งการให้ผู้ว่าฯ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือฝนตกหนักตามพยากรณ์อากาศ โดยให้ทบทวนแผนเผชิญเหตุ เตรียมทีมกู้ภัย เครื่องสูบน้ำ เรือ และศูนย์พักพิง พร้อมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยง (ที่ลุ่มต่ำ เชิงเขา จุดท่วมซ้ำซาก) อย่างทันท่วงที
ข้อมูลจาก : thaigov
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