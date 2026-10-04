หมอปลาย ทำนาย 3 เดือนท้ายปี 69 ใบ้อักษรย่อระวังน้ำท่วม รับมือโรคระบาด
หมอปลาย ทำนายทิ้งท้ายปี 69 เตือนจังหวัดอักษร “ก.ไก่” รับมือน้ำท่วมขัง ชี้ปี 2570 ระวังโรคระบาดในสัตว์แพร่จากต่างประเทศ
หลังสถานการณ์น้ำท่วมสะสมหลายพื้นที่ในประเทศไทย หลายคนสวสัยว่าจะเกิดอุทกภัยในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปี 2569 หรือไม่ ล่าสุด หมอปลาย พรายกระซิบ เปิดใจในรายการ คุยแซ่บShow เผยคำทำนายสถานการณ์บ้านเมืองและภัยพิบัติในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี (เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม) ย้ำให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง 3 เหตุการณ์สำคัญอย่างใกล้ชิด
หมอปลายยังได้เตือนภัยสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่วมในระยะสั้น แนะใหดเฝ้าระวังในคืนวันที่ 3 ตุลาคม (ช่วงเวลาประมาณ 03.35 น.) ซึ่งจะมีฝนตกหนักมาก ขอให้ประชาชนนอนหลับอย่างมีสติ
ช่วงวันที่ 11, 12, 13 ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ยังคงมีฝนตกและน้ำเอ่อล้น แต่ระดับน้ำเหนือจะเบาลงกว่าช่วงอุทกภัยหนักที่ผ่านมา
พร้อมเตือนจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย “ก.ไก่” ยังต้องระวังปัญหาน้ำขังและน้ำระบายไม่ทัน
นอกจากนี้ยังเตือนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้ระวังความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งอาจต้องมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่เป็นจำนวนมาก และแนะนำให้งดการเดินทางไปไหว้พญานาคหรือขึ้นเขาในระยะนี้ เนื่องจากดินไม่ดีและเสี่ยงอันตราย
หมอปลายยังได้ทำนายล่วงหน้าถึงปี 2570 (ปีมะแม) ว่าจะต้องระวังภัยพิบัติทางน้ำและดินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเตือนเรื่องโรคระบาดในเนื้อสัตว์ซึ่งจะแพร่มาจากต่างประเทศ กระทบช่วงปลายไตรมาสแรก (เดือนมีนาคม-เมษายน) ทำให้เนื้อสัตว์ราคาพุ่งสูงและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหนักคล้ายไข้หวัดนก
สำหรับแนวทางปฏิบัติตัว หมอปลายแนะนำให้ประชาชนสำรองน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ปัจจัย 4 และเก็บเงินสดติดตัวไว้เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ประมาณ 1-2 สัปดาห์ พร้อมทั้งให้กำลังใจทุกคนให้มีสติ ขยัน ยืนด้วยลำแข้งของตนเองเพื่อก้าวผ่านทุกวิกฤต
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