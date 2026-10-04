พิมรี่พาย ฝากถึงคนสมน้ำหน้า ยินดีรับชะตาตัวเอง วันนี้ตายก็ไม่เสียดายชีวิต
พิมรี่พาย สวนกลับคนสมน้ำหน้า-ด่าโง่ หลังเจอมรสุมธุรกิจขาดทุนร้อยล้าน-โกดังน้ำท่วมพังยับ ลั่น ยินดีรับชะตากรรม ตายวันนี้ก็ไม่เสียดาย ขอแก้ปัญหาชีวิตทั้งหมดด้วยตัวเอง
พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ออกมาไลฟ์สดโต้กลับชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าและสมน้ำหน้า หลังจากเผชิญวิกฤตทางธุรกิจอย่างหนัก ทั้งปัญหาขาดทุน ภัยธรรมชาติ และเจอคนฉ้อโกงจนสถานะทางการเงินเข้าขั้นวิกฤต
ก่อนหน้านี้แม่ค้าคนดังเจอมรสุมชีวิตหลายเรื่องซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ขาดทุนทุเรียนกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากระบบขนส่งทำงานล่าช้านานถึง 3 วันกว่าจะคัดและชั่งน้ำหนักเสร็จ ทุเรียนจึงงอมและเละ ต้องส่งสินค้าเคลมให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมด แบกรับต้นทุนเพิ่มกล่องละ 100 บาท หากลูกค้าสั่ง 4 กล่อง ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าเคลม 800 บาท
จากนั้น เธอพยายามกู้สถานการณ์ด้วยการนำของเล่นสกุชชี่มาขาย แต่กระแสนิยมอยู่ได้เพียง 7 วัน ซัพพลายเออร์ชาวจีนยังส่งสินค้าผิดพลาดและไม่ได้คุณภาพ ต้องนำเงินทุนก้อนสุดท้ายไปซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นมาซ่อมแซมงานเองจนหมดตัว
แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มฟื้นตัว กลับเจอน้ำท่วมหนักอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน สินค้าเสียหาย กล่องเปื่อยยุ่ย แพ็กเกจไม่สมบูรณ์ เตรียมนำสินค้าเหล่านี้มาโละขายประคองธุรกิจ
ล่าสุด พิมรี่พาย ออกมาไลฟ์สดตอบโต้ชาวเน็ตที่เข้ามาด่าว่าโง่และสมน้ำหน้าที่ตกระกำลำบาก ระบุว่า ตนยินดีรับชะตาชีวิตตัวเองและมีความภาคภูมิใจ หากต้องตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ไม่เคยเสียดายชีวิตแม้แต่นาทีเดียว
“ฟังนะคะ ดิฉันยินดีรับชะตาชีวิตตัวเอง ดิฉันมีความภาคภูมิใจถึงวันนี้ดิฉันตาย พรุ่งนี้ดิฉันตาย ดิฉันไม่เคยเสียดายชีวิตแม้แต่นาทีเดียว ดิฉันเกิดมาทำประโยชน์ทุกวินาที ในหัวสมองดิฉันทำแต่ประโยชน์ ดิฉันคิดว่าดิฉันจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ทุกวันตลอดเวลา ขอความกรุณาให้ดิฉันรับชะตาชีวิตตัวเองดิฉันแก้ไขเอง ขอบพระคุณมาก แต่ละคนด่าไม่หยุดเลย งงมาก”
@pimrypie__tiktok สัญญาว่าจะทำประโยชน์ต่อไปค่ะ❤️🙏🏻 #พิมรี่พาย ♬ เสียงต้นฉบับ – พิมรี่พายขายทุกอย่าง