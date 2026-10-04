ผู้ก่อตั้งสวนสยาม ชวนนายกฯ ซื้อกิจการต่อ ถือว่าได้บุญ หลังประกาศขายหมื่นล้าน
ดร.ไชยวัฒน์ ผู้ก่อตั้งสวนสยาม เผยวิกฤตหนักสุดในรอบ 47 ปี น้ำท่วมเครื่องเล่นพัง 300 ล้านบาท ประกาศขายกิจการ 1 หมื่นล้านบาท ชวนนายกฯ ใช้เงินส่วนตัวซื้อไปบริหารต่อ
จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ สยามอะเมซิ่งพาร์ค หรือสวนสยาม เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับพื้นที่เครื่องเล่นและสวนน้ำกว่า 270 ไร่ ล่าสุดน้ำเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ถือเป็นวิกฤตครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เปิดให้บริการมา 47 ปี
ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ผู้ก่อตั้งสวนสยาม เปิดเผยว่า พนักงานกว่า 400 คน ร่วมกับสำนักงานเขตคันนายาวเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่เครื่องเล่นยังเปิดใช้งานไม่ได้ เพราะระบบควบคุมด้านล่างจมน้ำทั้งหมด ความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าทะลุ 300 ล้านบาท เนื่องจากเครื่องเล่นบางส่วนต้องรอวิศวกรจากบริษัทต่างประเทศเข้ามาประเมินและซ่อมแซม โดยตั้งเป้าจะกลับมาเปิดบริการในอีก 3 เดือน หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
วิกฤตครั้งนี้ทำให้สวนสยามขาดสภาพคล่องอย่างหนัก สูญเสียรายได้เฉลี่ยวันละ 1 ล้านบาท หากสถานการณ์ยืดเยื้อไปอีก 1-2 เดือน บริษัทอาจจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงาน
ผลกระทบยังลามไปถึงสัตว์ที่เลี้ยงไว้ หลายตัวตายลงระหว่างเกิดน้ำท่วมและการขนย้าย เนื่องจากพนักงานไม่มีความชำนาญ สัตว์บางตัวตกใจวิ่งชนกำแพงตาย อย่างเช่นเนื้อทรายที่เคยมีกว่า 20 ตัว ตอนนี้เหลือเพียง 10 ตัว ส่วนสัตว์ที่รอดชีวิตทางสวนสยามมีแผนขนย้ายไปดูแลที่วัดพระพุทธชินวงศ์ จังหวัดพะเยา
ก่อนหน้านี้ ดร.ไชยวัฒน์ เคยขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในวงเงิน 500 ล้านบาท ลูกชายได้เข้าหารือกับกรุงเทพมหานคร หอการค้า และรัฐบาล แต่นายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่า “ไม่เป็นไร ยังมีที่ดินเยอะ รวย” ซึ่งตีความได้ว่าให้ขายที่ดินเพื่อแก้ปัญหา แม้ตนจะรู้สึกเสียดายที่คนไทยจะไม่มีสถานที่พักผ่อน แต่หากจำเป็นก็พร้อมขาย
ดร.ไชยวัฒน์ ยอมรับว่าอนาคตของสวนสยามยังไม่แน่นอน ต้องหารือกับบริษัทและธนาคารเจ้าหนี้ หากการเจรจาไม่เป็นผล ตนต้องประกาศขายที่ดินพร้อมเครื่องเล่นทั้งหมดในราคา 10,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาชำระหนี้และจ่ายเงินชดเชยพนักงาน
พร้อมกันนี้ ดร.ไชยวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายถึงนายกรัฐมนตรีว่า หากนายกฯ มีเงินก็สามารถมาซื้อสวนสยามไปได้ ถือว่าได้ทำบุญ และอยากให้ใช้เงินส่วนตัวมาซื้อทำเป็นสวนสนุกส่วนตัว โดยตนยินดีอยู่ช่วยดูแลให้
“หากท่านนายกมีเงินก็สามารถมาซื้อสวนสยามไปได้ และจะได้บุญด้วย เพราะมีเงินของนายกรัฐมนตรีเยอะแยะ หากจะใช้เงินรัฐมาจ่ายก็น่าเสียดาย จึงอยากให้ใช้เงินส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีมาซื้อ และทำเป็นสวนสนุกส่วนตัว โดยตนจะช่วยดูแลให้
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