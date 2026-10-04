สิ้นราชาลูกทุ่งคาเฟ่ ‘ภาคภูมิ เพชรพังงา’ เสียชีวิตกะทันหันด้วยอาการแน่นหน้าอก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ต.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2569 10:27 น.
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

อาลัย ภาคภูมิ เพชรพังงา จ้าของฉายาเทพบุตรลูกทุ่งใจบุญ จากไปอย่างสงบด้วยอาการแน่นหน้าอก

วงการเพลงลูกทุ่งไทยสูญเสียศิลปินระดับตำนาน “ภาคภูมิ เพชรพังงา” นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เสียชีวิตลงอย่างสงบกะทันหันด้วยอาการแน่นหน้าอก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2569

ภาคภูมิ เพชรพังงา เป็นนักร้องที่โด่งดังและมอบความสุขให้แฟนเพลงมาอย่างยาวนาน จนได้รับฉายา “ราชาลูกทุ่งคาเฟ่” นอกจากผลงานด้านเสียงเพลงแล้ว เขายังเป็นที่รักของคนรอบข้างจากการชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ จนได้รับอีกหนึ่งสมญานามว่า “เทพบุตรลูกทุ่งใจบุญ”

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สำหรับผลงานเพลงฮิตติดหูที่สร้างชื่อเสียงและยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงยุคคาเฟ่รุ่งเรือง มีมากมายหลายบทเพลง ได้แก่ สุขสันต์วันเศร้า, คนเมียเยอะ, หลีกทางให้เธอ, 3 โห่ 3 ช่า และ ลูกทุ่งยังอยู่

สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย เพจเพชรลูกทุ่ง เพื่อนศิลปินร่วมวงการ รวมถึงแฟนเพลงทั่วประเทศ ต่างพร้อมใจกันโพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว และรำลึกถึงการจากไปของศิลปินผู้ทรงคุณค่าแห่งวงการเพลงลูกทุ่งไทย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ต.ค. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2569 10:27 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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