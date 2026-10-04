เกิดอะไรขึ้น? แอปฯ ทางรัฐ แจ้งเตือนรัว สั่งระงับระบบเชื่อมต่อ ปภ. ชั่วคราวแล้ว
DGA แจงด่วน แอปฯ ทางรัฐส่งข้อความเตือนซ้ำรัว ๆ ชี้ต้นทางมาจากระบบ ปภ. ล่าสุดสั่งระงับชั่วคราวแล้ว
จากกรณีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หลายรายพบปัญหาได้รับข้อความแจ้งเตือนซ้ำกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุด สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว
DGA ระบุว่าข้อความแจ้งเตือนที่เด้งรัว ๆ นั้น ถูกส่งมาจากระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยระบบนี้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทางรัฐ เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการแจ้งเตือนภัยถึงประชาชน
เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น DGA ได้ระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนจากระบบของ ปภ. เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 22.15 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2569 พร้อมประสานงานกับ ปภ. เพื่อตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาการส่งข้อความซ้ำทันที
สำหรับความกังวลเรื่องระบบ DGA อธิบายว่าข้อความที่ส่งซ้ำเป็นการส่งไปยังผู้รับรายเดิมเท่านั้น ไม่มีการส่งต่อไปยังบุคคลอื่น อาจมีข้อความที่ถูกปล่อยออกไปจากระบบแล้ว ทำให้ผู้รับรายเดิมยังคงได้รับแจ้งเตือนต่อเนื่องอีกหลายข้อความ
ทาง DGA ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้ระบบกลับมาทำงานเป็นปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจาก : DGA Thailand
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