ภาพสลด รถบรรทุกแซงไม่พ้น ชนรถตู้ผู้แสวงบุญ สังเวย 17 ศพ โศกนาฏกรรมเคนยา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2569 21:01 น.
รถบรรทุกในเคนยาแซงไม่พ้นชนรถตู้ ดับ 17 ศพ

สลดเคนยา! รถบรรทุกแซงไม่พ้นชนรถตู้คริสต์ศาสนิกชน ดับ 17 ศพ ส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญคาทอลิก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันบนทางหลวงมุ่งหน้าสู่เมืองมอมบาซา ประเทศเคนยา เมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 ศพ ส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญชาวคาทอลิก

ตำรวจเปิดเผยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ซาลามา สาเหตุเกิดจากคนขับรถบรรทุกพยายามขับแซงรถบรรทุกอีกคันแต่ไม่พ้น จึงเสียหลักพุ่งชนกับรถหลายคัน รวมถึงรถตู้ที่บรรทุกกลุ่มผู้แสวงบุญ แรงปะทะทำให้คนขับรถตู้และผู้โดยสารอีก 16 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ

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รถบรรทุกแซงไม่พ้นพุ่งชนรถตู้ผู้แสวงบุญในเคนยา
ภาพจาก : AP

มาร์ติน คิวูวา อาร์ชบิชอปแห่งมอมบาซา ระบุว่ากลุ่มผู้แสวงบุญกำลังเดินทางไปยังสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในเทศมณฑลนากูรู ทางตะวันตกของกรุงไนโรบี พร้อมแสดงความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียชีวิตในครั้งนี้

ขณะที่ วิลเลียม รูโต ประธานาธิบดีเคนยา ได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจไปยังครอบครัว มิตรสหาย สมาชิกคริสตจักร และชุมชนชาวคาทอลิกที่กำลังร่วมไว้อาลัยต่อความสูญเสียอันเจ็บปวด

อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นปัญหาใหญ่ทั่วทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะในเคนยาและประเทศในภูมิภาค สาเหตุหลักมักเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาสภาพรถ การขับรถเร็วเกินกำหนด และสภาพถนนที่ย่ำแย่

จากเหตุการณ์ล่าสุด องค์การความปลอดภัยและการขนส่งแห่งชาติของเคนยา (NTSA) ได้ออกประกาศเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขั้นสูงสุด, หลีกเลี่ยงการขับแซงในจังหวะที่เสี่ยงอันตราย และรักษาวินัยจราจรและขับรถในช่องทางอย่างเคร่งครัด

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นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ถนนจุดเกิดเหตุเป็นจุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง (Black spot) และเคยมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาเพื่อยกระดับความปลอดภัยในบริเวณนี้มาก่อนแล้ว

รถบรรทุกแซงไม่พ้นพุ่งชนรถตู้ผู้แสวงบุญในเคนยา-3
ภาพจาก : AP
รถบรรทุกแซงไม่พ้นชนรถตู้ ดับ 17 ศพ ส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญคาทอลิก
ภาพจาก : AP
รถบรรทุกแซงไม่พ้นชนรถตู้ ดับ 17 ศพ
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : apnews

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2569 21:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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