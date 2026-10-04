ภาพสลด รถบรรทุกแซงไม่พ้น ชนรถตู้ผู้แสวงบุญ สังเวย 17 ศพ โศกนาฏกรรมเคนยา
สลดเคนยา! รถบรรทุกแซงไม่พ้นชนรถตู้คริสต์ศาสนิกชน ดับ 17 ศพ ส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญคาทอลิก
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันบนทางหลวงมุ่งหน้าสู่เมืองมอมบาซา ประเทศเคนยา เมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 ศพ ส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญชาวคาทอลิก
ตำรวจเปิดเผยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ซาลามา สาเหตุเกิดจากคนขับรถบรรทุกพยายามขับแซงรถบรรทุกอีกคันแต่ไม่พ้น จึงเสียหลักพุ่งชนกับรถหลายคัน รวมถึงรถตู้ที่บรรทุกกลุ่มผู้แสวงบุญ แรงปะทะทำให้คนขับรถตู้และผู้โดยสารอีก 16 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
มาร์ติน คิวูวา อาร์ชบิชอปแห่งมอมบาซา ระบุว่ากลุ่มผู้แสวงบุญกำลังเดินทางไปยังสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในเทศมณฑลนากูรู ทางตะวันตกของกรุงไนโรบี พร้อมแสดงความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียชีวิตในครั้งนี้
ขณะที่ วิลเลียม รูโต ประธานาธิบดีเคนยา ได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจไปยังครอบครัว มิตรสหาย สมาชิกคริสตจักร และชุมชนชาวคาทอลิกที่กำลังร่วมไว้อาลัยต่อความสูญเสียอันเจ็บปวด
อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นปัญหาใหญ่ทั่วทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะในเคนยาและประเทศในภูมิภาค สาเหตุหลักมักเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาสภาพรถ การขับรถเร็วเกินกำหนด และสภาพถนนที่ย่ำแย่
จากเหตุการณ์ล่าสุด องค์การความปลอดภัยและการขนส่งแห่งชาติของเคนยา (NTSA) ได้ออกประกาศเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขั้นสูงสุด, หลีกเลี่ยงการขับแซงในจังหวะที่เสี่ยงอันตราย และรักษาวินัยจราจรและขับรถในช่องทางอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ถนนจุดเกิดเหตุเป็นจุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง (Black spot) และเคยมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาเพื่อยกระดับความปลอดภัยในบริเวณนี้มาก่อนแล้ว
ข้อมูลจาก : apnews
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