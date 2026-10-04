สังหารโหด อินฟลูฯ ดังถูกรัวยิงดับ คาดขัดแย้งกลุ่มเกลียดชังรักร่วมเพศ
สุดเศร้า Mad Sandhu เมคอัพอาร์ติสต์และอินฟลูฯ อินเดีย ถูกคนร้ายประกบยิง เร่งยื้อชีวิตแต่ไร้ปาฏิหาริย์ คาดปมสลดเอี่ยวกลุ่มเกลียดชังกลุ่มรักร่วมเพศ
เกิดเหตุอุกอาจที่เมืองอมฤตสาร์ รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม ชายแปลกหน้า 2 คนขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้ามากระหน่ำยิง แมด สันธุ (Mad Sandhu) หรือชื่อจริงคือ มธุซูดาน สันธุ (Madhusudan Sandhu) เมคอัพอาร์ติสต์และอินฟลูเอนเซอร์ LGBTQ+ ชื่อดัง ขณะนำรถไปล้างที่คาร์แคร์บนถนนโลฮาร์กา เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุ ตำรวจเร่งตรวจสอบหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อระบุตัวคนร้าย ขณะเดียวกันพบความเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊ก มีผู้ใช้บัญชีชื่อ Goldy Dhillon โพสต์อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุฆาตกรรมครั้งนี้ อ้างเหตุผลว่าผู้ตาย “ทำให้รัฐปัญจาบเสื่อมเสีย” เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังนำโพสต์นี้ไปตรวจสอบประกอบสำนวนคดี แต่ยังไม่ได้สรุปแรงจูงใจที่แน่ชัด
สำหรับ แมด สันธุ เป็นผู้สร้างคอนเทนต์ด้านความงาม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 220,000 คน เขาเปิดเผยตัวตนอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นเกย์ และมักแสดงจุดยืนเรื่องการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคม
เขาเคยทำงานเป็นสไตลิสต์และผู้ช่วยนักออกแบบเครื่องแต่งกายในวงการภาพยนตร์รัฐปัญจาบและมุมไบ ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งซาลอน Mane Lane Unisex Salon ในเมืองอมฤตสาร์ และเปิดสถาบันสอนแต่งหน้าทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและช่างแต่งหน้าเจ้าสาวมืออาชีพ
นอกจากนี้ยังเคยร่วมแสดงในซีรีส์ปัญจาบเรื่อง Oye Bhole Oye และเดินสายออกพอดแคสต์พูดคุยเรื่องอุตสาหกรรมบันเทิงและประเด็นทางเพศ
การแสดงออกอย่างเปิดเผยในพื้นที่อนุรักษ์นิยม ทำให้เขาตกเป็นเป้าของการกลั่นแกล้งและถูกด่าทอด้วยถ้อยคำเกลียดชังกลุ่มรักร่วมเพศอยู่บ่อยครั้ง แต่เขามักจะตอบโต้คำวิจารณ์เหล่านั้นด้วยความมั่นใจ โดยกล่าวว่า “พระเจ้าสร้างให้ผมเป็นแบบนี้”
ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ เขาตกเป็นประเด็นร้อนเมื่อมีคลิปวิดีโอปะทะคารมกับกลุ่มชาวซิกข์สายอนุรักษ์นิยมที่เข้ามาต่อว่าเรื่องการแต่งกายและคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดีย กล่าวหาว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนและขัดต่อวัฒนธรรมของชาวปัญจาบ ซึ่งในตอนนั้นเขาได้ออกมาชี้แจงว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบคอนเทนต์แล้ว และมีคนพยายามนำคลิปเก่ามาเผยแพร่ใหม่เพื่อสร้างกระแสโจมตี
แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังไม่ยืนยันว่าข้อพิพาทก่อนหน้านี้เชื่อมโยงกับเหตุลอบยิงหรือไม่ แต่การเสียชีวิตของเขากำลังถูกสังคมตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของบุคคลสาธารณะกลุ่ม LGBTQ+ ที่ต้องเผชิญกับความเกลียดชังและการคุกคาม
ข้อมูลจาก : firstpost
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