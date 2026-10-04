ชัชชาติ มั่นใจฝนรอบใหม่ กทม. ไม่ซ้ำรอยท่วมหนัก เร่งฟื้นฟู ยันคันกั้นน้ำรับมือไหว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ต.ค. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2569 15:12 น.
ชัชชาติ มั่นใจฝนรอบใหม่ กทม. ไม่ซ้ำรอยท่วมหนัก เร่งฟื้นฟู ยันคันกั้นน้ำรับมือไหว

ชัชชาติ เผยสถานการณ์น้ำคลี่คลาย ลาดกระบัง-ร่มเกล้าน้ำลด คาดพรุ่งนี้แห้ง 80% ประสานกลาโหมเร่งเก็บขยะ ยืนยันฝนตกรอบใหม่ไม่ซ้ำรอยเดิม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ภาพรวมระดับน้ำในคลองสายหลักดีขึ้นต่อเนื่อง ยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังต้องเร่งระบายน้ำ เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ร่มเกล้า ลาดกระบัง และสะพานสูง

ขณะนี้ กทม. อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและเร่งระบายน้ำส่วนที่เหลือ โดย ร่มเกล้าและลาดกระบัง ระดับน้ำลดลงไปแล้ว 50 เซนติเมตร รถยนต์สามารถสัญจรเข้าออกศูนย์พักพิงได้ตามปกติ คาดว่าพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างมาก ส่วน เคหะร่มเกล้า พื้นที่กว้างกว่า 2,000 ไร่ การระบายน้ำให้แห้งพร้อมกันทั้งหมดต้องใช้เวลา วันนี้มีบางส่วนเริ่มแห้งแล้ว และคาดว่าพรุ่งนี้พื้นที่ 80% จะแห้งสนิท กทม. ได้แบ่งพื้นที่ฟื้นฟูออกเป็น 4 โซน โดยมีหลายหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบร่วมกัน

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ขณะที่ เคหะคลองจั่น พื้นที่น้ำแห้งแล้วแต่พบขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก กทม. จึงประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดทำแผนระดมกำลังจัดเก็บขยะ ส่วน หมู่บ้านที่มีน้ำท่วมขัง กทม. เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยสูบน้ำออกจากหมู่บ้านที่น้ำเข้าแล้วระบายออกยาก

สำหรับแนวโน้มสภาพอากาศในช่วง 1-2 วันนี้ กทม. เตรียมพร้อมพร่องน้ำในระบบไว้ให้มากที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกลงมาประมาณ 30 มิลลิเมตร หากฝนไม่ตกแช่ต่อเนื่อง อาจมีน้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวล โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง

ผู้ว่าฯ กทม. ยืนยันว่าสถานการณ์ฝนในสัปดาห์นี้จะไม่ซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมหนักสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสัปดาห์ก่อนมีปริมาณฝนสูงถึง 300 มิลลิเมตร ตกแช่ต่อเนื่อง 3 วันและตกปูพรมทั่วกรุงเทพฯ แต่สัปดาห์นี้เป็นเพียงฝนมรสุมปกติ ซึ่ง กทม. สามารถรับมือได้

ส่วนคำถามที่ว่าทำไมก่อนหน้านี้ฝนตกเพียงครึ่งชั่วโมงแต่น้ำกลับท่วมถนนสูงกว่าทุกครั้ง ชัชชาติอธิบายว่า พื้นที่เดิมมีน้ำขังอยู่แล้วและระดับน้ำในคลองแต่ละจุดเต็มความจุ เมื่อมีฝนตกลงมาเติม น้ำจึงล้นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับดินชุ่มน้ำจนไม่สามารถดูดซับน้ำเพิ่มได้ แม้ กทม. จะพร่องน้ำเตรียมไว้แล้วก็ตาม

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ประเด็นเรื่องน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นใน เนื่องจากคันกั้นน้ำริมแม่น้ำยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมาก กรมอุตุนิยมวิทยาระบุชัดเจนว่าปริมาณน้ำเหนือไม่ได้มีมากจนน่าเป็นห่วง กทม. จึงขอให้ประชาชนคลายความกังวล สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำ กทม. ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลและเร่งเสริมกระสอบทรายป้องกันอย่างเต็มที่

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ต.ค. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2569 15:12 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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