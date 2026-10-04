เจ้าอาวาส แจงดราม่าเซ็กซ์ทอยปะปนจีวร ยันเป็นของลูกศิษย์ วอนโยมอย่าหมดศรัทธา
เจ้าอาวาสชี้แจงปม เซ็กซ์ทอยปะปนจีวรพระกลางร้านสะดวกซักนนทบุรี ยันเป็นของลูกศิษย์วัด ฝากญาติโยมอย่าเพิ่งหมดศรัทธา
จากกรณีโซเชียลแห่แชร์โพสต์ของเจ้าของร้านสะดวกซักในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หลังเจอของเล่นผู้ใหญ่ หรือ เซ็กซ์ทอย ซุกซ่อนอยู่ในจีวรพระที่นำมาฝากซัก จนกลายเป็นประเด็นที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันมากมาย
เจ้าของร้านสะดวกซัก เล่าว่า ลูกศิษย์วัดแห่งหนึ่งนำผ้าและจีวรพระใส่ถุงมาฝากซักที่ร้านตามปกติ จังหวะที่พนักงานกำลังคลี่จีวรเพื่อเตรียมนำเข้าเครื่องซัก กลับพบวัตถุแปลกปลอมลักษณะนุ่มซ่อนอยู่ด้านใน ตอนแรกทุกคนเข้าใจว่าเป็นของเล่นเด็กอย่าง “สกุชชี่” แต่เมื่อหยิบออกมาดูชัด ๆ กลับกลายเป็นเซ็กซ์ทอย ทำเอาแม่บ้านและพนักงานถึงกับผงะและตกใจไปตามกัน
โชคดีมากที่แม่บ้านตรวจเจอสิ่งของดังกล่าวก่อนนำลงเครื่องปั่น เพราะหากปล่อยซักรวมไปแล้วลูกค้ารายอื่นมาเห็นเข้า อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและกระทบต่อภาพลักษณ์ความสะอาดของร้าน พร้อมฝากเตือนผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางวัด ให้ช่วยสอดส่องและตรวจสอบสิ่งของในตะกร้าผ้าให้ดีก่อนนำมาใช้บริการร้านซักผ้าสาธารณะ
ล่าสุด เจ้าอาวาสวัดต้นสังกัดได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงถึงประเด็นดราม่าดังกล่าว โดยระบุว่าวันเกิดเหตุมีฝนตกและปั๊มน้ำของเครื่องซักผ้าภายในวัดพังใช้งานไม่ได้ พระในวัดจึงใช้ให้ลูกศิษย์นำผ้าออกไปซักที่ร้านสะดวกซักด้านนอก
ต้นเหตุของความเข้าใจผิดเกิดจากตะกร้าซักผ้าใบดังกล่าว ลูกศิษย์นำจีวรของพระไปพักไว้ในห้องพักของตัวเองก่อน ซึ่งในตะกร้ามีทั้งจีวร ผ้าเช็ดตัว และเสื้อผ้าส่วนตัวของลูกศิษย์ปะปนอยู่ด้วย เมื่อลูกศิษย์ยกตะกร้าออกไปซักโดยไม่ได้ตรวจเช็กให้เรียบร้อย เซ็กซ์ทอยซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวของลูกศิษย์จึงติดไปกับจีวรพระด้วย
หลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น ทางวัดเรียกทั้งพระและลูกศิษย์มาสอบถามความจริง ลูกศิษย์ยอมรับผิดว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของตนเองและไม่เกี่ยวข้องกับพระแต่อย่างใด เจ้าอาวาสจึงว่ากล่าวตักเตือนและตำหนิลูกศิษย์ถึงความมักง่าย ที่นำของส่วนตัวไปกองรวมกับผ้าของพระจนเกิดเรื่องเสื่อมเสีย
พร้อมกันนี้ เจ้าอาวาสยังฝากข้อคิดถึงประชาชนว่า เหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องดีที่สังคมช่วยกันสอดส่องดูแล และเปรียบเทียบหลักธรรมให้ฟังว่า พระหรือลูกศิษย์ก็เหมือนแก้วน้ำ บางแก้วอาจจะสะอาด บางแก้วอาจจะสกปรก แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนน้ำบริสุทธิ์ในขวด หากเราพบว่าแก้วสกปรก สิ่งที่ต้องทำคือเปลี่ยนแก้ว ไม่ใช่เลิกดื่มน้ำ จึงอยากฝากให้ญาติโยมอย่าเพิ่งหมดศรัทธาหรือเลิกทำความดี เพียงเพราะความผิดพลาดของบุคคลเพียงคนเดียว
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