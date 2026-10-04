เนวิน ชิดชอบ อวยพร ‘อนุทิน’ เชียร์เป็นนายกฯ จนกว่าจะเบื่อ ก่อนบอกอีก 2 สมัยพอ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ต.ค. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2569 15:53 น.
เนวิน ผูกข้อมืออวยพรวันเกิด 68 ปี เชียร์ อนุทิน นั่งนายกฯ อีก 2 สมัยจนกว่าจะเบื่อ

เนวิน ชิดชอบ ผูกข้อมืออวยพรวันเกิด 68 ปี เชียร์ ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ อีก 2 สมัยจนกว่าจะเบื่อ

ช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศ โดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมรับมือสถานการณ์น้ำ ได้แก่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

โฆษณา

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุม ปรากฏภาพนายอนุทินเดินทางไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 68 ปี ของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามปกติของทุกปีจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับประกอบพิธีปะกำช้างซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาของตระกูลชิดชอบ

เมื่อเสร็จสิ้นพิธี นายเนวินได้ผูกข้อมือรับขวัญนายอนุทิน พร้อมกล่าวคำอวยพรสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะเบื่อ และระบุเพิ่มเติมว่าขอให้เป็นอีกสัก 2 สมัยก็พอ ทันใดนั้นนายอนุทินได้ตอบกลับหยอกล้อว่า “เบื่อแล้ว เยอะไปรึเปล่า”

วันเกิดเนวิน ชิดชอบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ต.ค. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2569 15:53 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 4 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2569
นายกฯ อนุทิน นำทีมประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมที่บุรีรัมย์ ตรงกับวันคล้ายวันเกิด 68 ปี เนวิน ชิดชอบ

จับตา อนุทิน-แกนนำภูมิใจไทย โผล่บุรีรัมย์ ตรงวันเกิดเนวิน นำทีมประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วม

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2569
แอปฯ ทางรัฐ แจ้งเตือนรัว สั่งระงับระบบเชื่อมต่อแล้ว

เกิดอะไรขึ้น? แอปฯ ทางรัฐ แจ้งเตือนรัว สั่งระงับระบบเชื่อมต่อ ปภ. ชั่วคราวแล้ว

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2569
ผู้ก่อตั้งสวนสยาม ท้านายกฯ ซื้อกิจการต่อ ถือว่าได้บุญ หลังประกาศขายหมื่นล้าน

ผู้ก่อตั้งสวนสยาม ชวนนายกฯ ซื้อกิจการต่อ ถือว่าได้บุญ หลังประกาศขายหมื่นล้าน

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 4 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

8 นาที ที่แล้ว
เจ้าอาวาสแจงปม &#039;เซ็กซ์ทอย&#039; ซุกจีวร ยันของลูกศิษย์วัด ข่าว

เจ้าอาวาส แจงดราม่าเซ็กซ์ทอยปะปนจีวร ยันเป็นของลูกศิษย์ วอนโยมอย่าหมดศรัทธา

39 นาที ที่แล้ว
พจที ลมฟ้าอากาศ เตือนคนกรุงเทพฯ และนนทบุรี รับมือกลุ่มฝนชุดใหญ่ 4 ต.ค.69 ข่าว

ที ลมฟ้าอากาศ เตือนฝนชุดใหญ่ ฟ้าคะนองหนัก เฝ้าระวังลูกเห็บตกหลายจังหวัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทิน นำทีมประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมที่บุรีรัมย์ ตรงกับวันคล้ายวันเกิด 68 ปี เนวิน ชิดชอบ ข่าวการเมือง

จับตา อนุทิน-แกนนำภูมิใจไทย โผล่บุรีรัมย์ ตรงวันเกิดเนวิน นำทีมประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น &#8216;ดร.จิตรกร&#8217; อดีตประธานหอการค้าฉะเชิงเทรา เสียชีวิตขณะพายเรือ ข่าว

สิ้น ‘ดร.จิตรกร’ อดีตประธานหอการค้าฉะเชิงเทรา เสียชีวิตขณะพายเรือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ก่อตั้งสวนสยาม ท้านายกฯ ซื้อกิจการต่อ ถือว่าได้บุญ หลังประกาศขายหมื่นล้าน ข่าว

ผู้ก่อตั้งสวนสยาม ชวนนายกฯ ซื้อกิจการต่อ ถือว่าได้บุญ หลังประกาศขายหมื่นล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ มั่นใจฝนรอบใหม่ กทม. ไม่ซ้ำรอยท่วมหนัก เร่งฟื้นฟู ยันคันกั้นน้ำรับมือไหว ข่าว

ชัชชาติ มั่นใจฝนรอบใหม่ กทม. ไม่ซ้ำรอยท่วมหนัก เร่งฟื้นฟู ยันคันกั้นน้ำรับมือไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พาย ฝากถึงคนสมน้ำหน้า ยินดีรับชะตาตัวเอง วันนี้ตายก็ไม่เสียดายชีวิต ข่าวดารา

พิมรี่พาย ฝากถึงคนสมน้ำหน้า ยินดีรับชะตาตัวเอง วันนี้ตายก็ไม่เสียดายชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นราชาลูกทุ่งคาเฟ่ &#8216;ภาคภูมิ เพชรพังงา&#8217; เสียชีวิตกะทันหันด้วยอาการแน่นหน้าอก บันเทิง

สิ้นราชาลูกทุ่งคาเฟ่ ‘ภาคภูมิ เพชรพังงา’ เสียชีวิตกะทันหันด้วยอาการแน่นหน้าอก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 69 ขี่ม้าชิง 2 ทอง ก่อนพิธีปิด 16.00 น. ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 4 ต.ค. 69 ชิง 2 ทอง ก่อนพิธีปิด 16.00 น.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึง! AI ไขปริศนา 217 ปี ใช้ GPT-6 Astra ถอดรหัสจดหมายลับ นโปเลียน ได้สำเร็จ ข่าวต่างประเทศ

ตะลึง! AI ไขปริศนา 217 ปี ใช้ GPT-6 Astra ถอดรหัสจดหมายลับ นโปเลียน ได้สำเร็จ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมอาลัย! บล็อกเกอร์สาว ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัยเพียง 25 ปี บันเทิง

ร่วมอาลัย! บล็อกเกอร์สาว ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัยเพียง 25 ปี

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียน ม.ปลาย ในสหรัฐฯ ถูกเพื่อนชกกระโดดตึกดับ ข่าวต่างประเทศ

นักเรียนดิ่งตึก 4 ชั้นดับ หนีเพื่อนรัวหมัดทำร้าย พยานช็อกเห็นร่างนอนนิ่งบนพื้น

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 3 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

1 วัน ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 3 ต.ค. 69 ไทย 18 ทอง

1 วัน ที่แล้ว
&#8220;เจ้าหยู&#8221; บัลลังก์ เตะอิหร่าน คว้าทองเทควันโด 68 กก. ป้องกันแชมป์เอเชียนเกมส์ 2 สมัยติด ส่งทัพไทยทะยานทองที่ 18 ข่าวกีฬา

“เจ้าหยู” บัลลังก์ เตะอิหร่าน คว้าทองเทควันโด 68 กก. ป้องกันแชมป์เอเชียนเกมส์ 2 สมัยติด ส่งทัพไทยทะยานทองที่ 18

1 วัน ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด พิธีปิดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ต.ค. 69 เริ่มกี่โมง-รับชมช่องไหน ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด พิธีปิดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 4 ต.ค. 69 เริ่มกี่โมง-รับชมช่องไหน

1 วัน ที่แล้ว
ด่วน! ตร.ไซเบอร์รวบ อัจฉริยะ หน้าสนามมวย แจ้ง 4 ข้อหาหนัก ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ตร.ไซเบอร์รวบ อัจฉริยะ หน้าสนามมวย แจ้ง 4 ข้อหาหนัก

1 วัน ที่แล้ว
แพทริเซีย เปิดชื่อลูกชายคนที่ 3 &quot;น้องเอริค&quot; ตัวโตจ้ำม่ำ แฟน ๆ ทักหน้าเหมือนพ่อโน้ต ข่าวดารา

แพทริเซีย เปิดชื่อลูกชายคนที่ 3 “น้องเอริค” ตัวโตจ้ำม่ำ แฟน ๆ ทักหน้าเหมือนพ่อโน้ต

1 วัน ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อินเดีย ชิงอันดับ 5 เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 11.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อินเดีย ชิงอันดับ 5 เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 11.00 น.

1 วัน ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.

1 วัน ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดชาย ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69 ชิงทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 10.00 น. วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดชาย ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69 ชิงทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 10.00 น.

2 วัน ที่แล้ว
อายุ 13 ก็ป่วยซึมเศร้าได้ ลูกสาวดาราดัง จบชีวิตตัวเอง ครอบครัวช็อก ข่าวต่างประเทศ

อายุ 13 ก็ป่วยซึมเศร้าได้ ลูกสาวดาราดัง จบชีวิตตัวเอง ครอบครัวช็อก

2 วัน ที่แล้ว
ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ต.ค. 69 ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ต.ค. 69 ไทยชิงทองตะกร้อ ลุ้นเทควันโด 4 รุ่น

2 วัน ที่แล้ว
แม่หัวร้อน ชักปืนขู่พนง.ร้านเด็ก ฉุนถูกเตือนห้ามลูกขี่ของเล่น เสี่ยงคุก 8 ปีครึ่ง ข่าวต่างประเทศ

แม่หัวร้อน ชักปืนขู่พนง.ร้านเด็ก ฉุนถูกเตือนห้ามลูกขี่ของเล่น เสี่ยงคุก 8 ปีครึ่ง

2 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเกิดอะไรขึ้น? แอปฯ ทางรัฐ แจ้งเตือนรัว สั่งระงับระบบเชื่อมต่อ ปภ. ชั่วคราวแล้ว