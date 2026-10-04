เนวิน ชิดชอบ อวยพร ‘อนุทิน’ เชียร์เป็นนายกฯ จนกว่าจะเบื่อ ก่อนบอกอีก 2 สมัยพอ
เนวิน ชิดชอบ ผูกข้อมืออวยพรวันเกิด 68 ปี เชียร์ ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ อีก 2 สมัยจนกว่าจะเบื่อ
ช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศ โดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมรับมือสถานการณ์น้ำ ได้แก่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุม ปรากฏภาพนายอนุทินเดินทางไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 68 ปี ของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามปกติของทุกปีจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับประกอบพิธีปะกำช้างซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาของตระกูลชิดชอบ
เมื่อเสร็จสิ้นพิธี นายเนวินได้ผูกข้อมือรับขวัญนายอนุทิน พร้อมกล่าวคำอวยพรสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะเบื่อ และระบุเพิ่มเติมว่าขอให้เป็นอีกสัก 2 สมัยก็พอ ทันใดนั้นนายอนุทินได้ตอบกลับหยอกล้อว่า “เบื่อแล้ว เยอะไปรึเปล่า”
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