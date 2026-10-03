ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 3 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 3 ตุลาคม 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 167 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 6 ด้วย 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 15 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 457 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 167 เหรียญทอง 89 เหรียญเงิน 81 เหรียญทองแดง รวม 337 เหรียญ
เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 80 เหรียญทอง 90 เหรียญเงิน 90 เหรียญทองแดง รวม 260 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 87 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 37 เหรียญทอง 43 เหรียญเงิน 67 เหรียญทองแดง
ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 6 ด้วย 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง ตามหลังอันดับ 5 อินเดีย อยู่ 2 เหรียญทอง
ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 3 ต.ค. 69
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|167
|89
|81
|337
|2
|ญี่ปุ่น
|80
|90
|90
|260
|3
|เกาหลีใต้
|37
|43
|67
|147
|4
|อุซเบกิสถาน
|21
|24
|24
|69
|5
|อินเดีย
|20
|26
|37
|83
|6
|ไทย
|18
|13
|21
|52
|7
|อิหร่าน
|17
|18
|14
|49
|8
|คาซัคสถาน
|12
|23
|46
|81
|9
|ฮ่องกง
|11
|19
|24
|54
|10
|บาห์เรน
|11
|5
|6
|22
|11
|มาเลเซีย
|9
|5
|16
|30
|12
|เกาหลีเหนือ
|7
|12
|9
|28
|13
|ยูเออี
|7
|4
|1
|12
|14
|ไชนีส ไทเป
|5
|17
|33
|55
|15
|อินโดนีเซีย
|5
|11
|23
|39
|16
|ฟิลิปปินส์
|4
|9
|16
|29
|17
|กาตาร์
|4
|6
|5
|15
|18
|คูเวต
|4
|1
|4
|9
|19
|เวียดนาม
|3
|3
|19
|25
|20
|ซาอุดีอาระเบีย
|3
|2
|9
|14
|21
|สิงคโปร์
|2
|9
|7
|18
|22
|ทาจิกิสถาน
|2
|5
|9
|16
|23
|จอร์แดน
|2
|3
|6
|11
|24
|เมียนมา
|2
|1
|2
|5
|25
|มาเก๊า
|1
|4
|1
|6
|26
|คีร์กีซสถาน
|1
|3
|10
|14
|27
|มองโกเลีย
|1
|1
|12
|14
|28
|ศรีลังกา
|1
|1
|1
|3
|29
|ปากีสถาน
|0
|2
|8
|10
|30
|อิรัก
|0
|2
|3
|5
|31
|เติร์กเมนิสถาน
|0
|2
|0
|2
|32
|อัฟกานิสถาน
|0
|1
|2
|3
|32
|เลบานอน
|0
|1
|2
|3
|34
|โอมาน
|0
|1
|1
|2
|35
|กัมพูชา
|0
|0
|4
|4
|36
|เนปาล
|0
|0
|2
|2
|37
|บังกลาเทศ
|0
|0
|1
|1
|37
|บรูไน
|0
|0
|1
|1
|37
|ลาว
|0
|0
|1
|1
|37
|ซีเรีย
|0
|0
|1
|1
อัปเดต ณ เวลา 17.53 น. ตามเวลาประเทศไทย
ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026
ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง รวม 52 เหรียญ อยู่อันดับ 6 ของตารางเหรียญ
ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ไทยได้เพิ่ม 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
- เหรียญทอง มวยสากลหญิง 54 กก. Natnicha Chongprongklang ชนะ เกาหลีเหนือ 4-1
- เหรียญทอง ยิวยิตสูหญิง -63 กก. Orapa Senatham ชนะ ฟิลิปปินส์ 0-0
- เหรียญทอง เทควันโดชาย -68 กก. Banlung Tubtimdang ชนะ อิหร่าน 2-0
- เหรียญเงิน เซปักตะกร้อ ควอดแรนท์หญิง ทีมชาติไทย แพ้ เวียดนาม 1-2 ในรอบชิงชนะเลิศ
- เหรียญทองแดง เทควันโดหญิง -49 กก. Patcharakan Poolkerd ชนะ จีน 0-2 ในนัดชิงเหรียญทองแดง
- เหรียญทองแดง เทควันโดหญิง -57 กก. Natkamon Wassana ชนะ จอร์แดน 0-2 ในนัดชิงเหรียญทองแดง
ตามประกาศของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จะได้รับเงินอัดฉีดคนละ 2 ล้านบาท
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญเงินของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองแดงของไทยเพิ่มอีก 3 เหรียญ
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ไทยเก็บ 3 ทองรวดหล่นอันดับ 6
- "เจ้าหยู" บัลลังก์ เตะอิหร่าน คว้าทองเทควันโด 68 กก. ป้องกันแชมป์เอเชียนเกมส์ 2 สมัยติด ส่งทัพไทยทะยานทองที่ 18
- ถ่ายทอดสด พิธีปิดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 4 ต.ค. 69 เริ่มกี่โมง-รับชมช่องไหน