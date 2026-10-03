ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 3 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 17:54 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 17:54 น.
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 3 ตุลาคม 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 167 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 6 ด้วย 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 15 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 457 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 167 เหรียญทอง 89 เหรียญเงิน 81 เหรียญทองแดง รวม 337 เหรียญ

เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 80 เหรียญทอง 90 เหรียญเงิน 90 เหรียญทองแดง รวม 260 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 87 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 37 เหรียญทอง 43 เหรียญเงิน 67 เหรียญทองแดง

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ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 6 ด้วย 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง ตามหลังอันดับ 5 อินเดีย อยู่ 2 เหรียญทอง

ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 3 ต.ค. 69

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จีน 167 89 81 337
2 ญี่ปุ่น 80 90 90 260
3 เกาหลีใต้ 37 43 67 147
4 อุซเบกิสถาน 21 24 24 69
5 อินเดีย 20 26 37 83
6 ไทย 18 13 21 52
7 อิหร่าน 17 18 14 49
8 คาซัคสถาน 12 23 46 81
9 ฮ่องกง 11 19 24 54
10 บาห์เรน 11 5 6 22
11 มาเลเซีย 9 5 16 30
12 เกาหลีเหนือ 7 12 9 28
13 ยูเออี 7 4 1 12
14 ไชนีส ไทเป 5 17 33 55
15 อินโดนีเซีย 5 11 23 39
16 ฟิลิปปินส์ 4 9 16 29
17 กาตาร์ 4 6 5 15
18 คูเวต 4 1 4 9
19 เวียดนาม 3 3 19 25
20 ซาอุดีอาระเบีย 3 2 9 14
21 สิงคโปร์ 2 9 7 18
22 ทาจิกิสถาน 2 5 9 16
23 จอร์แดน 2 3 6 11
24 เมียนมา 2 1 2 5
25 มาเก๊า 1 4 1 6
26 คีร์กีซสถาน 1 3 10 14
27 มองโกเลีย 1 1 12 14
28 ศรีลังกา 1 1 1 3
29 ปากีสถาน 0 2 8 10
30 อิรัก 0 2 3 5
31 เติร์กเมนิสถาน 0 2 0 2
32 อัฟกานิสถาน 0 1 2 3
32 เลบานอน 0 1 2 3
34 โอมาน 0 1 1 2
35 กัมพูชา 0 0 4 4
36 เนปาล 0 0 2 2
37 บังกลาเทศ 0 0 1 1
37 บรูไน 0 0 1 1
37 ลาว 0 0 1 1
37 ซีเรีย 0 0 1 1

อัปเดต ณ เวลา 17.53 น. ตามเวลาประเทศไทย

ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026

ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง รวม 52 เหรียญ อยู่อันดับ 6 ของตารางเหรียญ

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ไทยได้เพิ่ม 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

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  • เหรียญทอง มวยสากลหญิง 54 กก. Natnicha Chongprongklang ชนะ เกาหลีเหนือ 4-1
  • เหรียญทอง ยิวยิตสูหญิง -63 กก. Orapa Senatham ชนะ ฟิลิปปินส์ 0-0
  • เหรียญทอง เทควันโดชาย -68 กก. Banlung Tubtimdang ชนะ อิหร่าน 2-0
  • เหรียญเงิน เซปักตะกร้อ ควอดแรนท์หญิง ทีมชาติไทย แพ้ เวียดนาม 1-2 ในรอบชิงชนะเลิศ
  • เหรียญทองแดง เทควันโดหญิง -49 กก. Patcharakan Poolkerd ชนะ จีน 0-2 ในนัดชิงเหรียญทองแดง
  • เหรียญทองแดง เทควันโดหญิง -57 กก. Natkamon Wassana ชนะ จอร์แดน 0-2 ในนัดชิงเหรียญทองแดง

ตามประกาศของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จะได้รับเงินอัดฉีดคนละ 2 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญเงินของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองแดงของไทยเพิ่มอีก 3 เหรียญ

แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 17:54 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 17:54 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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