ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 3 ต.ค. 69 ไทย 18 ทอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 16:12 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 16:12 น.
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตวันที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลา 16.04 น. ไทยเก็บเพิ่มวันนี้ 2 เหรียญทอง จากยูยิตสูและเทควันโด รวมเป็น 18 เหรียญทอง อยู่อันดับ 6

การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาถึงวันรองสุดท้าย ก่อนพิธีปิดในวันที่ 4 ตุลาคม 2569 โดยจีนยังนำห่างเป็นอันดับ 1 ด้วย 166 เหรียญทอง 87 เหรียญเงิน 79 เหรียญทองแดง รวม 332 เหรียญ

เจ้าภาพญี่ปุ่นอยู่อันดับ 2 ด้วย 77 เหรียญทอง 89 เหรียญเงิน 87 เหรียญทองแดง รวม 253 เหรียญ ส่วนเกาหลีใต้อยู่อันดับ 3 ด้วย 37 เหรียญทอง

โฆษณา

ทัพนักกีฬาไทยทำได้ 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง รวม 51 เหรียญ รั้งอันดับ 6 ของตาราง ตามหลังอินเดียที่อยู่อันดับ 5 อยู่เพียง 1 เหรียญทอง

ไทยคว้าเหรียญอะไรบ้าง วันที่ 3 ต.ค. 69

เหรียญทอง 2 เหรียญ

  • ยูยิตสู หญิง รุ่นไม่เกิน 63 กิโลกรัม “ปุ๊ก” อรภา เสนาธรรม คว้าเหรียญทองยูยิตสูเหรียญแรกของไทยในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์
  • เทควันโด ชาย รุ่น 68 กิโลกรัม “เจ้าหยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง ชนะ มาห์ดี ฮาจิมูซาอีนาฟูติ จากอิหร่าน 2-0 เกม ป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่ 2 และเป็นเหรียญทองที่ 18 ของทัพไทย

เหรียญเงิน

  • เซปักตะกร้อ หญิง ประเภทควอดรันต์ ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงิน
  • เรือใบ เยาวชนผสม ประเภทดิงกี ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงิน

ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 3 ต.ค. 69

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จีน 166 87 79 332
2 ญี่ปุ่น 77 89 87 253
3 เกาหลีใต้ 37 42 67 146
4 อุซเบกิสถาน 21 24 23 68
5 อินเดีย 19 26 36 81
6 ไทย 18 13 20 51
7 อิหร่าน 16 18 15 49
8 คาซัคสถาน 12 22 45 79
9 บาห์เรน 11 5 6 22
10 ฮ่องกง 10 19 23 52
11 มาเลเซีย 9 5 16 30
12 เกาหลีเหนือ 7 11 9 27
13 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 7 4 1 12
14 ไชนีส ไทเป 5 17 33 55
15 อินโดนีเซีย 5 10 22 37
16 ฟิลิปปินส์ 4 9 16 29
17 กาตาร์ 4 6 5 15
18 คูเวต 4 1 4 9
19 เวียดนาม 3 3 19 25
20 ซาอุดีอาระเบีย 3 2 9 14
21 สิงคโปร์ 2 9 7 18
22 ทาจิกิสถาน 2 5 7 14
23 จอร์แดน 2 3 6 11
24 เมียนมา 2 1 2 5
25 มาเก๊า 1 4 1 6
26 คีร์กีซสถาน 1 3 10 14
27 มองโกเลีย 1 1 12 14
28 ศรีลังกา 1 1 1 3
29 ปากีสถาน 0 2 7 9
30 อิรัก 0 2 3 5
31 เติร์กเมนิสถาน 0 2 0 2
32 อัฟกานิสถาน 0 1 2 3
32 เลบานอน 0 1 2 3
34 โอมาน 0 1 1 2
35 กัมพูชา 0 0 4 4
36 เนปาล 0 0 2 2
37 บังกลาเทศ 0 0 1 1
37 บรูไน 0 0 1 1
37 ลาว 0 0 1 1
37 ซีเรีย 0 0 1 1

ตัวเลขข้างต้นดึงจากระบบรายงานผลอย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมส์ 2026 ณ เวลา 16.04 น. ตามเวลาประเทศไทย ยังมีการชิงชัยต่อเนื่องจนถึงวันปิดการแข่งขัน ตัวเลขจึงเปลี่ยนแปลงได้อีก

ตามประกาศของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จะได้รับเงินอัดฉีดคนละ 2 ล้านบาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 16:12 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 16:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ตร.ไซเบอร์รวบ อัจฉริยะ หน้าสนามมวย แจ้ง 4 ข้อหาหนัก

ด่วน! ตร.ไซเบอร์รวบ อัจฉริยะ หน้าสนามมวย แจ้ง 4 ข้อหาหนัก

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2569
แพทริเซีย เปิดชื่อลูกชายคนที่ 3 &quot;น้องเอริค&quot; ตัวโตจ้ำม่ำ แฟน ๆ ทักหน้าเหมือนพ่อโน้ต

แพทริเซีย เปิดชื่อลูกชายคนที่ 3 “น้องเอริค” ตัวโตจ้ำม่ำ แฟน ๆ ทักหน้าเหมือนพ่อโน้ต

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2569
ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.

ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2569
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดชาย ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69 ชิงทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 10.00 น.

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดชาย ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69 ชิงทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 10.00 น.

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ถ่ายทอดสด พิธีปิดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ต.ค. 69 เริ่มกี่โมง-รับชมช่องไหน ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด พิธีปิดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 4 ต.ค. 69 เริ่มกี่โมง-รับชมช่องไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตร.ไซเบอร์รวบ อัจฉริยะ หน้าสนามมวย แจ้ง 4 ข้อหาหนัก ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ตร.ไซเบอร์รวบ อัจฉริยะ หน้าสนามมวย แจ้ง 4 ข้อหาหนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพทริเซีย เปิดชื่อลูกชายคนที่ 3 &quot;น้องเอริค&quot; ตัวโตจ้ำม่ำ แฟน ๆ ทักหน้าเหมือนพ่อโน้ต ข่าวดารา

แพทริเซีย เปิดชื่อลูกชายคนที่ 3 “น้องเอริค” ตัวโตจ้ำม่ำ แฟน ๆ ทักหน้าเหมือนพ่อโน้ต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อินเดีย ชิงอันดับ 5 เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 11.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อินเดีย ชิงอันดับ 5 เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 11.00 น.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดชาย ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69 ชิงทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 10.00 น. วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดชาย ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69 ชิงทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 10.00 น.

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อายุ 13 ก็ป่วยซึมเศร้าได้ ลูกสาวดาราดัง จบชีวิตตัวเอง ครอบครัวช็อก ข่าวต่างประเทศ

อายุ 13 ก็ป่วยซึมเศร้าได้ ลูกสาวดาราดัง จบชีวิตตัวเอง ครอบครัวช็อก

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ต.ค. 69 ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ต.ค. 69 ไทยชิงทองตะกร้อ ลุ้นเทควันโด 4 รุ่น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่หัวร้อน ชักปืนขู่พนง.ร้านเด็ก ฉุนถูกเตือนห้ามลูกขี่ของเล่น เสี่ยงคุก 8 ปีครึ่ง ข่าวต่างประเทศ

แม่หัวร้อน ชักปืนขู่พนง.ร้านเด็ก ฉุนถูกเตือนห้ามลูกขี่ของเล่น เสี่ยงคุก 8 ปีครึ่ง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดิว อริสรา&quot; ควักเงินส่วนตัว ซื้อของทำถุงยังชีพ ลุยแจกชาวบ้าน สู้วิกฤตน้ำท่วม ข่าวดารา

“ดิว อริสรา” ควักเงินส่วนตัว ซื้อของทำถุงยังชีพ ลุยแจกชาวบ้าน สู้วิกฤตน้ำท่วม

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นสังกัด คอนเฟิร์ม T.O.P - Nana คบกันจริง หลังเคยร่วมงานกันใน MV บันเทิง

ต้นสังกัด คอนเฟิร์ม T.O.P – Nana คบกันจริง หลังเคยร่วมงานกันใน MV

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &#039;มิโอริ ยูริคาวะ&#039; จากเลขาโรงพยาบาล สู่ดาว AV คัพ G ตัวแม่ บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘มิโอริ ยูริคาวะ’ จากเลขาโรงพยาบาล สู่ดาว AV คัพ G ตัวแม่

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 2 ตุลาคม 2569 เช็กรางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์สถิติย้อนหลังหวยวันศุกร์ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 2/10/69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์สถิติย้อนหลังหวยวันศุกร์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด กั๊ก นักร้องนำวงเล้าโลม วัย 38 ปี ข่าวดารา

จำได้ไหม กั๊ก วงเล้าโลม เปิดภาพปัจจุบัน อึ้งอายุ หน้าเด็กมาก ปีนี้วงครบ 20 ปี

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายหรงไฮ่ หลิว รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏอุดรธานี ข่าว

ม.ราชภัฏอุดรธานี มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “หรงไฮ่ หลิว” ประธานกวางตุ้ง ตงเป่า กรุ๊ป

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ไทยเก็บ 3 ทองรวดหล่นอันดับ 6

1 วัน ที่แล้ว
ชาวบ้านช็อก เจอเข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย ต้องเดินไล่เก็บทิ้ง ข่าว

ชาวบ้านช็อก เข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย ต้องเดินไล่เก็บทิ้ง

1 วัน ที่แล้ว
ด่วน! หญิง 82 เหยื่อ เก๋งไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม เสียชีวิตแล้ว ข่าว

ด่วน! หญิง 82 เหยื่อ เก๋งไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม เสียชีวิตแล้ว

1 วัน ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือนเย็น 2 ต.ค.69 กทม.ฝั่งตะวันออก-สมุทรปราการ รับมือฝนตก ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนเลิกงานเย็นนี้มีเปียก 2 พื้นที่ฝนถล่มหนัก-ลมกระโชกแรง

1 วัน ที่แล้ว
โฟกัส ณัฐนิชา ผงาดแชมป์มวยสากลหญิง 54 กก. คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

โฟกัส ณัฐนิชา ผงาดแชมป์มวยสากลหญิง 54 กก. คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026

1 วัน ที่แล้ว
ไวรัล รพ.แก้งสนามนาง ต้อนรับ ผอ.คนใหม่ ชื่อ-นามสกุล สะดุดตา คนแห่ถามอ่านยังไง ข่าว

ไวรัล รพ.แก้งสนามนาง ต้อนรับ ผอ.คนใหม่ ชื่อ-นามสกุล สะดุดตา คนแห่ถามอ่านยังไง

1 วัน ที่แล้ว
ธนาคารกรุงเทพ ยกเลิกให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 15 ธันวาคม 69 การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ ยกเลิกให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 15 ธันวาคม 69

1 วัน ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงรัฐบาลร้องงบประมาณสนับสนุนทีมกู้ภัยช่วยน้ำท่วม ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา วอนรัฐเหลียวแลกู้ภัย คนทำดีเสี่ยงชีวิตช่วยน้ำท่วม แต่ต้องมาเป็นหนี้

1 วัน ที่แล้ว
เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด ข่าวต่างประเทศ

เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

1 วัน ที่แล้ว
ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง &#8220;ชาย เอี่ยมศิริ&#8221; พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ ข่าว

ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง “ชาย เอี่ยมศิริ” พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไป“เจ้าหยู” บัลลังก์ เตะอิหร่าน คว้าทองเทควันโด 68 กก. ป้องกันแชมป์เอเชียนเกมส์ 2 สมัยติด ส่งทัพไทยทะยานทองที่ 18