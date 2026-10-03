ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 3 ต.ค. 69 ไทย 18 ทอง
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตวันที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลา 16.04 น. ไทยเก็บเพิ่มวันนี้ 2 เหรียญทอง จากยูยิตสูและเทควันโด รวมเป็น 18 เหรียญทอง อยู่อันดับ 6
การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาถึงวันรองสุดท้าย ก่อนพิธีปิดในวันที่ 4 ตุลาคม 2569 โดยจีนยังนำห่างเป็นอันดับ 1 ด้วย 166 เหรียญทอง 87 เหรียญเงิน 79 เหรียญทองแดง รวม 332 เหรียญ
เจ้าภาพญี่ปุ่นอยู่อันดับ 2 ด้วย 77 เหรียญทอง 89 เหรียญเงิน 87 เหรียญทองแดง รวม 253 เหรียญ ส่วนเกาหลีใต้อยู่อันดับ 3 ด้วย 37 เหรียญทอง
ทัพนักกีฬาไทยทำได้ 18 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง รวม 51 เหรียญ รั้งอันดับ 6 ของตาราง ตามหลังอินเดียที่อยู่อันดับ 5 อยู่เพียง 1 เหรียญทอง
ไทยคว้าเหรียญอะไรบ้าง วันที่ 3 ต.ค. 69
เหรียญทอง 2 เหรียญ
- ยูยิตสู หญิง รุ่นไม่เกิน 63 กิโลกรัม “ปุ๊ก” อรภา เสนาธรรม คว้าเหรียญทองยูยิตสูเหรียญแรกของไทยในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์
- เทควันโด ชาย รุ่น 68 กิโลกรัม “เจ้าหยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง ชนะ มาห์ดี ฮาจิมูซาอีนาฟูติ จากอิหร่าน 2-0 เกม ป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่ 2 และเป็นเหรียญทองที่ 18 ของทัพไทย
เหรียญเงิน
- เซปักตะกร้อ หญิง ประเภทควอดรันต์ ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงิน
- เรือใบ เยาวชนผสม ประเภทดิงกี ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงิน
ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 3 ต.ค. 69
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|166
|87
|79
|332
|2
|ญี่ปุ่น
|77
|89
|87
|253
|3
|เกาหลีใต้
|37
|42
|67
|146
|4
|อุซเบกิสถาน
|21
|24
|23
|68
|5
|อินเดีย
|19
|26
|36
|81
|6
|ไทย
|18
|13
|20
|51
|7
|อิหร่าน
|16
|18
|15
|49
|8
|คาซัคสถาน
|12
|22
|45
|79
|9
|บาห์เรน
|11
|5
|6
|22
|10
|ฮ่องกง
|10
|19
|23
|52
|11
|มาเลเซีย
|9
|5
|16
|30
|12
|เกาหลีเหนือ
|7
|11
|9
|27
|13
|สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
|7
|4
|1
|12
|14
|ไชนีส ไทเป
|5
|17
|33
|55
|15
|อินโดนีเซีย
|5
|10
|22
|37
|16
|ฟิลิปปินส์
|4
|9
|16
|29
|17
|กาตาร์
|4
|6
|5
|15
|18
|คูเวต
|4
|1
|4
|9
|19
|เวียดนาม
|3
|3
|19
|25
|20
|ซาอุดีอาระเบีย
|3
|2
|9
|14
|21
|สิงคโปร์
|2
|9
|7
|18
|22
|ทาจิกิสถาน
|2
|5
|7
|14
|23
|จอร์แดน
|2
|3
|6
|11
|24
|เมียนมา
|2
|1
|2
|5
|25
|มาเก๊า
|1
|4
|1
|6
|26
|คีร์กีซสถาน
|1
|3
|10
|14
|27
|มองโกเลีย
|1
|1
|12
|14
|28
|ศรีลังกา
|1
|1
|1
|3
|29
|ปากีสถาน
|0
|2
|7
|9
|30
|อิรัก
|0
|2
|3
|5
|31
|เติร์กเมนิสถาน
|0
|2
|0
|2
|32
|อัฟกานิสถาน
|0
|1
|2
|3
|32
|เลบานอน
|0
|1
|2
|3
|34
|โอมาน
|0
|1
|1
|2
|35
|กัมพูชา
|0
|0
|4
|4
|36
|เนปาล
|0
|0
|2
|2
|37
|บังกลาเทศ
|0
|0
|1
|1
|37
|บรูไน
|0
|0
|1
|1
|37
|ลาว
|0
|0
|1
|1
|37
|ซีเรีย
|0
|0
|1
|1
ตัวเลขข้างต้นดึงจากระบบรายงานผลอย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมส์ 2026 ณ เวลา 16.04 น. ตามเวลาประเทศไทย ยังมีการชิงชัยต่อเนื่องจนถึงวันปิดการแข่งขัน ตัวเลขจึงเปลี่ยนแปลงได้อีก
ตามประกาศของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จะได้รับเงินอัดฉีดคนละ 2 ล้านบาท
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