“เจ้าหยู” บัลลังก์ เตะอิหร่าน คว้าทองเทควันโด 68 กก. ป้องกันแชมป์เอเชียนเกมส์ 2 สมัยติด ส่งทัพไทยทะยานทองที่ 18

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 15:32 น.
“เจ้าหยู” บัลลังก์ เตะอิหร่าน คว้าทองเทควันโด 68 กก. ป้องกันแชมป์เอเชียนเกมส์ 2 สมัยติด ส่งทัพไทยทะยานทองที่ 18

หยู บัลลังก์ ทับทิมแดง คว้าทองเทควันโด 68 กก. เอเชียนเกมส์ 2026 แชมป์ 2 สมัยติด เหรียญทองที่ 18 ของประเทศไทย

“เจ้าหยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง จอมเตะขวัญใจชาวไทย ทำสำเร็จตามเป้า คว้าเหรียญทองกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัมชาย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 “ไอจิ-นาโกยา 2026” ประเทศญี่ปุ่น เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยโพสต์แสดงความยินดีทันทีหลังจบแมตช์

รอบชิงชนะเลิศ บัลลังก์พบกับมาห์ดี้ ฮาจิมัวเซียนาฟูอาตี้ จากอิหร่าน โดยแนวหน้ารายงานว่าเกมสู้กันสนุกตั้งแต่ยกแรกซึ่งบัลลังก์เฉือนไปก่อน 6 ต่อ 5 ส่วนยกที่ปิดชัยชนะ จอมเตะอิหร่านทำแต้มนำไปก่อน 2 ต่อ 0 แต่เจ้าหยูไล่พลิกกลับมาชนะ 3 ต่อ 2 เก็บชัยรวม 2 ต่อ 1 ยก ผงาดคว้าเหรียญทองไปครอง หลังจากรอบรองชนะเลิศก่อนหน้านั้นเพิ่งฝ่าด่านหิน เอาชนะมุน จินโฮ จากเกาหลีใต้มาได้ 2 ต่อ 1 ยกเช่นกัน

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เหรียญทองนี้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ เพราะเป็นการป้องกันแชมป์เอเชียนเกมส์ได้สำเร็จเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกันของบัลลังก์ ต่อจากเหรียญทองรุ่น 63 กิโลกรัมในเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 ที่หางโจว

ครั้งนี้เจ้าตัวขยับขึ้นมาเล่นรุ่น 68 กิโลกรัมที่การแข่งขันดุเดือดขึ้น แต่ยังรักษาบัลลังก์แชมป์เอเชียไว้ได้สมชื่อ ตอกย้ำสถานะเบอร์ต้นของโลกหลังเพิ่งผงาดคว้าแชมป์โลกเทควันโดรุ่น 68 กิโลกรัมเมื่อปี 2568 สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกคนที่ 6 ของไทย และกวาดแชมป์รายการใหญ่ต่อเนื่องรวมถึงมูจูโอเพ่นเมื่อกลางปี ทำให้ตอนนี้ครองทั้งตำแหน่งแชมป์โลกและแชมป์เอเชียนเกมส์พร้อมกัน

ชัยชนะของบัลลังก์ยังส่งให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นเหรียญที่ 18 แล้ว ท่ามกลางผลงานร้อนแรงตลอดสองวันหลัง ทั้งทองประวัติศาสตร์จากกรีฑา วอลเลย์บอลชายหาดหญิง มวยสากลหญิง เรือใบ ยูยิตสู ตะกร้อ อีสปอร์ต และแบดมินตัน โดยเทควันโดคือกีฬาที่สมาคมประกาศเป้าไว้ 1 เหรียญทองพอดี ซึ่งเจ้าหยูทำสำเร็จตามสัญญาในวันปิดโปรแกรมประเภทต่อสู้

จับตาต่อว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นสปริงบอร์ดสำคัญสู่เป้าหมายใหญ่สุดของบัลลังก์และวงการเทควันโดไทย นั่นคือการล่าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ต่อจากตำนานที่เทนนิส พาณิภัค เคยสร้างไว้

ภาพจาก: สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 15:32 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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