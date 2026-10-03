ด่วน! ตร.ไซเบอร์รวบ อัจฉริยะ หน้าสนามมวย แจ้ง 4 ข้อหาหนัก
ด่วน ตำรวจไซเบอร์รวบ “อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์” หน้าสนามมวยอ้อมน้อย แจ้ง 4 ข้อหา ฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน พ.ร.บ.คอมฯ พนันชกมวย คุมตัวสอบ บก.สอท.1
เมื่อช่วงสายวันที่ 3 ตุลาคม 2569 เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) หรือตำรวจไซเบอร์ นำหมายจับของศาลเข้าจับกุมนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ขณะเดินอยู่บริเวณหน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เบื้องต้นนายอัจฉริยะถูกแจ้ง 4 ข้อหา ประกอบด้วย ฉ้อโกงประชาชน, โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอม หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, ฟอกเงิน และลักลอบเล่นการพนันชกมวย (ประเภท ข) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดพฤติการณ์ของคดี ที่มาของข้อกล่าวหา และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า การจับกุมเกิดขึ้นเวลาราว 10.30 น. โดยเป็นการจับตามหมายจับศาลอาญาที่ออกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
หลังจับกุม เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอัจฉริยะไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ บก.สอท.1 ศูนย์ราชการฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ขณะที่ฝ่ายนายอัจฉริยะยังไม่มีการชี้แจงใดๆ ต่อการถูกจับกุมและข้อกล่าวหาครั้งนี้
สำหรับนายอัจฉริยะเผชิญคดีความต่อเนื่องในปีนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เคยถูกตำรวจสอบสวนกลางจับกุมพร้อมพวกรวม 7 ราย ในข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์ หลังนายตำรวจสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรายหนึ่งเข้าแจ้งความ กล่าวหาว่าถูกข่มขู่เรียกเงินแลกกับการไม่นำข้อมูลภายในไปเผยแพร่ผ่านการไลฟ์สด
นายอัจฉริยะให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ได้รับการประกันตัว และเคยยืนยันผ่านสื่อว่าตนบริสุทธิ์ ขอให้รอฟังคำพิพากษาแล้วความจริงจะปรากฏ พร้อมย้ำถึงการทำงานเพื่อสังคมมากว่า 15 ปี
ทั้งนี้ คดีล่าสุดยังอยู่ในชั้นจับกุมและสอบสวนเท่านั้น นายอัจฉริยะมีสถานะเป็นผู้ต้องหาซึ่งได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ต้องติดตามต่อว่าตำรวจไซเบอร์จะแถลงพฤติการณ์คดี และฝ่ายผู้ต้องหาจะชี้แจงอย่างไร รวมถึงผลการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวหลังขั้นตอนสอบสวน