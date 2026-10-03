ด่วน! ตร.ไซเบอร์รวบ อัจฉริยะ หน้าสนามมวย แจ้ง 4 ข้อหาหนัก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 12:28 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 12:28 น.
ด่วน! ตร.ไซเบอร์รวบ อัจฉริยะ หน้าสนามมวย แจ้ง 4 ข้อหาหนัก

ด่วน ตำรวจไซเบอร์รวบ “อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์” หน้าสนามมวยอ้อมน้อย แจ้ง 4 ข้อหา ฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน พ.ร.บ.คอมฯ พนันชกมวย คุมตัวสอบ บก.สอท.1

เมื่อช่วงสายวันที่ 3 ตุลาคม 2569 เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) หรือตำรวจไซเบอร์ นำหมายจับของศาลเข้าจับกุมนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ขณะเดินอยู่บริเวณหน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เบื้องต้นนายอัจฉริยะถูกแจ้ง 4 ข้อหา ประกอบด้วย ฉ้อโกงประชาชน, โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอม หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, ฟอกเงิน และลักลอบเล่นการพนันชกมวย (ประเภท ข) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดพฤติการณ์ของคดี ที่มาของข้อกล่าวหา และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า การจับกุมเกิดขึ้นเวลาราว 10.30 น. โดยเป็นการจับตามหมายจับศาลอาญาที่ออกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม

หลังจับกุม เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอัจฉริยะไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ บก.สอท.1 ศูนย์ราชการฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ขณะที่ฝ่ายนายอัจฉริยะยังไม่มีการชี้แจงใดๆ ต่อการถูกจับกุมและข้อกล่าวหาครั้งนี้

สำหรับนายอัจฉริยะเผชิญคดีความต่อเนื่องในปีนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เคยถูกตำรวจสอบสวนกลางจับกุมพร้อมพวกรวม 7 ราย ในข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์ หลังนายตำรวจสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรายหนึ่งเข้าแจ้งความ กล่าวหาว่าถูกข่มขู่เรียกเงินแลกกับการไม่นำข้อมูลภายในไปเผยแพร่ผ่านการไลฟ์สด

นายอัจฉริยะให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ได้รับการประกันตัว และเคยยืนยันผ่านสื่อว่าตนบริสุทธิ์ ขอให้รอฟังคำพิพากษาแล้วความจริงจะปรากฏ พร้อมย้ำถึงการทำงานเพื่อสังคมมากว่า 15 ปี

ทั้งนี้ คดีล่าสุดยังอยู่ในชั้นจับกุมและสอบสวนเท่านั้น นายอัจฉริยะมีสถานะเป็นผู้ต้องหาซึ่งได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ต้องติดตามต่อว่าตำรวจไซเบอร์จะแถลงพฤติการณ์คดี และฝ่ายผู้ต้องหาจะชี้แจงอย่างไร รวมถึงผลการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวหลังขั้นตอนสอบสวน

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 12:28 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 12:28 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดสด พิธีปิดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ต.ค. 69 เริ่มกี่โมง-รับชมช่องไหน

ถ่ายทอดสด พิธีปิดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 4 ต.ค. 69 เริ่มกี่โมง-รับชมช่องไหน

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2569
แพทริเซีย เปิดชื่อลูกชายคนที่ 3 &quot;น้องเอริค&quot; ตัวโตจ้ำม่ำ แฟน ๆ ทักหน้าเหมือนพ่อโน้ต

แพทริเซีย เปิดชื่อลูกชายคนที่ 3 “น้องเอริค” ตัวโตจ้ำม่ำ แฟน ๆ ทักหน้าเหมือนพ่อโน้ต

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2569
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อินเดีย ชิงอันดับ 5 เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 11.00 น.

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อินเดีย ชิงอันดับ 5 เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 11.00 น.

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2569
ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.

ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อินเดีย ชิงอันดับ 5 เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 11.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อินเดีย ชิงอันดับ 5 เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 11.00 น.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดชาย ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69 ชิงทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 10.00 น. วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดชาย ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69 ชิงทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 10.00 น.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อายุ 13 ก็ป่วยซึมเศร้าได้ ลูกสาวดาราดัง จบชีวิตตัวเอง ครอบครัวช็อก ข่าวต่างประเทศ

อายุ 13 ก็ป่วยซึมเศร้าได้ ลูกสาวดาราดัง จบชีวิตตัวเอง ครอบครัวช็อก

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ต.ค. 69 ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ต.ค. 69 ไทยชิงทองตะกร้อ ลุ้นเทควันโด 4 รุ่น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่หัวร้อน ชักปืนขู่พนง.ร้านเด็ก ฉุนถูกเตือนห้ามลูกขี่ของเล่น เสี่ยงคุก 8 ปีครึ่ง ข่าวต่างประเทศ

แม่หัวร้อน ชักปืนขู่พนง.ร้านเด็ก ฉุนถูกเตือนห้ามลูกขี่ของเล่น เสี่ยงคุก 8 ปีครึ่ง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดิว อริสรา&quot; ควักเงินส่วนตัว ซื้อของทำถุงยังชีพ ลุยแจกชาวบ้าน สู้วิกฤตน้ำท่วม ข่าวดารา

“ดิว อริสรา” ควักเงินส่วนตัว ซื้อของทำถุงยังชีพ ลุยแจกชาวบ้าน สู้วิกฤตน้ำท่วม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นสังกัด คอนเฟิร์ม T.O.P - Nana คบกันจริง หลังเคยร่วมงานกันใน MV บันเทิง

ต้นสังกัด คอนเฟิร์ม T.O.P – Nana คบกันจริง หลังเคยร่วมงานกันใน MV

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &#039;มิโอริ ยูริคาวะ&#039; จากเลขาโรงพยาบาล สู่ดาว AV คัพ G ตัวแม่ บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘มิโอริ ยูริคาวะ’ จากเลขาโรงพยาบาล สู่ดาว AV คัพ G ตัวแม่

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 2 ตุลาคม 2569 เช็กรางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์สถิติย้อนหลังหวยวันศุกร์ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 2/10/69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์สถิติย้อนหลังหวยวันศุกร์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด กั๊ก นักร้องนำวงเล้าโลม วัย 38 ปี ข่าวดารา

จำได้ไหม กั๊ก วงเล้าโลม เปิดภาพปัจจุบัน อึ้งอายุ หน้าเด็กมาก ปีนี้วงครบ 20 ปี

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายหรงไฮ่ หลิว รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏอุดรธานี ข่าว

ม.ราชภัฏอุดรธานี มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “หรงไฮ่ หลิว” ประธานกวางตุ้ง ตงเป่า กรุ๊ป

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ไทยเก็บ 3 ทองรวดหล่นอันดับ 6

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านช็อก เจอเข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย ต้องเดินไล่เก็บทิ้ง ข่าว

ชาวบ้านช็อก เข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย ต้องเดินไล่เก็บทิ้ง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! หญิง 82 เหยื่อ เก๋งไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม เสียชีวิตแล้ว ข่าว

ด่วน! หญิง 82 เหยื่อ เก๋งไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม เสียชีวิตแล้ว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือนเย็น 2 ต.ค.69 กทม.ฝั่งตะวันออก-สมุทรปราการ รับมือฝนตก ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนเลิกงานเย็นนี้มีเปียก 2 พื้นที่ฝนถล่มหนัก-ลมกระโชกแรง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฟกัส ณัฐนิชา ผงาดแชมป์มวยสากลหญิง 54 กก. คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

โฟกัส ณัฐนิชา ผงาดแชมป์มวยสากลหญิง 54 กก. คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล รพ.แก้งสนามนาง ต้อนรับ ผอ.คนใหม่ ชื่อ-นามสกุล สะดุดตา คนแห่ถามอ่านยังไง ข่าว

ไวรัล รพ.แก้งสนามนาง ต้อนรับ ผอ.คนใหม่ ชื่อ-นามสกุล สะดุดตา คนแห่ถามอ่านยังไง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารกรุงเทพ ยกเลิกให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 15 ธันวาคม 69 การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ ยกเลิกให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 15 ธันวาคม 69

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงรัฐบาลร้องงบประมาณสนับสนุนทีมกู้ภัยช่วยน้ำท่วม ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา วอนรัฐเหลียวแลกู้ภัย คนทำดีเสี่ยงชีวิตช่วยน้ำท่วม แต่ต้องมาเป็นหนี้

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด ข่าวต่างประเทศ

เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง &#8220;ชาย เอี่ยมศิริ&#8221; พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ ข่าว

ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง “ชาย เอี่ยมศิริ” พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย ข่าว

พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตขณะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

สลด ผู้ใหญ่บ้านปราจีนบุรี ไฟดูดดับขณะลุยน้ำช่วยลูกบ้าน ทำดีจนนาทีสุดท้าย

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฏ์ เตือนอีกครั้ง หลังคนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราลามทั้งคัน ข่าว

อ.เจษฏ์ เตือน คนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราเติบโตลุกลามทั้งคัน

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน