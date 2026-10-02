ม.ราชภัฏอุดรธานี มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “หรงไฮ่ หลิว” ประธานกวางตุ้ง ตงเป่า กรุ๊ป

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 17:56 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 17:56 น.
นายหรงไฮ่ หลิว รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏอุดรธานี

สภา ม.ราชภัฏอุดรธานี มีมติเอกฉันท์ มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ แด่ หรงไฮ่ หลิว ประธานกวางตุ้ง ตงเป่า กรุ๊ป และประธานกรรมการมหาวิทยาลัยกว่างโจวซินหัว

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แด่ นายหรงไฮ่ หลิว (Mr.Ronghai Liu) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระบุว่า นายหรงไฮ่ หลิว (Mr.Ronghai Liu) ประธานกรรมการบริษัท กวางตุ้ง ตงเป่า กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยกว่างโจวซินหัว (Guangzhou Xinhua University) ได้สะสมประสบการณ์การบริหารจัดการในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ Guangdong Dongbao Group และประธานหอการค้าเมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการปรับโครงสร้างและยกระดับอุตสาหกรรมเซรามิกและภาคการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

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โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้รับการยอมรับจากภาครัฐให้เป็นหน่วยงานที่รักษาสัญญาและมีความน่าเชื่อถือยาวนานถึง 23 ปี เป็นผู้นำองค์กรและนักบริหารธุรกิจระดับสากลผู้ทรงคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างเปี่ยมด้วยจริยธรรม

ยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมเป็นหัวใจสำคัญ มีความโปร่งใสและยึดถือการรักษาสัจจะสัญญาอย่างเคร่งครัด ทำให้องค์กรได้รับการยกย่องให้เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานและผู้ร่วมงานด้วยความเมตตา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร

ในฐานะประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยกว่างโจวซินหัว (Guangzhou Xinhua University) ได้พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทันสมัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับสากล ทั้งในประเทศรัสเซีย เกาหลีใต้ โปรตุเกส รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า

ท่านได้ริเริ่มกำหนดคติพจน์ประจำมหาวิทยาลัยว่า “เรียนรู้กว้างไกล ปฏิบัติมั่นคง จิตใจเที่ยงธรรม มุ่งมั่นพัฒนาตน” ตลอดระยะเวลา 20 ปีนับแต่ก่อตั้ง ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงแก่สังคมไปแล้วเกือบ 70,000 คน

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ด้วยศักยภาพอันโดดเด่น พัฒนาการบริหารธุรกิจเชิงประจักษ์ ประสบการณ์อันยาวนาน วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรสู่ระดับนานาชาติและส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และผลงานที่เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจ การศึกษา สังคม และการดำเนินงานเพื่อสังคมส่วนรวมผ่านกระบวนการ CSR

สำหรับการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ครั้งนี้ เป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

ส่วนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 ตุลาคม 2569 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 17:56 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 17:56 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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