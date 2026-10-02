ม.ราชภัฏอุดรธานี มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “หรงไฮ่ หลิว” ประธานกวางตุ้ง ตงเป่า กรุ๊ป
สภา ม.ราชภัฏอุดรธานี มีมติเอกฉันท์ มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ แด่ หรงไฮ่ หลิว ประธานกวางตุ้ง ตงเป่า กรุ๊ป และประธานกรรมการมหาวิทยาลัยกว่างโจวซินหัว
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แด่ นายหรงไฮ่ หลิว (Mr.Ronghai Liu) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระบุว่า นายหรงไฮ่ หลิว (Mr.Ronghai Liu) ประธานกรรมการบริษัท กวางตุ้ง ตงเป่า กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยกว่างโจวซินหัว (Guangzhou Xinhua University) ได้สะสมประสบการณ์การบริหารจัดการในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ Guangdong Dongbao Group และประธานหอการค้าเมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการปรับโครงสร้างและยกระดับอุตสาหกรรมเซรามิกและภาคการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้รับการยอมรับจากภาครัฐให้เป็นหน่วยงานที่รักษาสัญญาและมีความน่าเชื่อถือยาวนานถึง 23 ปี เป็นผู้นำองค์กรและนักบริหารธุรกิจระดับสากลผู้ทรงคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างเปี่ยมด้วยจริยธรรม
ยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมเป็นหัวใจสำคัญ มีความโปร่งใสและยึดถือการรักษาสัจจะสัญญาอย่างเคร่งครัด ทำให้องค์กรได้รับการยกย่องให้เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานและผู้ร่วมงานด้วยความเมตตา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร
ในฐานะประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยกว่างโจวซินหัว (Guangzhou Xinhua University) ได้พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทันสมัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับสากล ทั้งในประเทศรัสเซีย เกาหลีใต้ โปรตุเกส รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า
ท่านได้ริเริ่มกำหนดคติพจน์ประจำมหาวิทยาลัยว่า “เรียนรู้กว้างไกล ปฏิบัติมั่นคง จิตใจเที่ยงธรรม มุ่งมั่นพัฒนาตน” ตลอดระยะเวลา 20 ปีนับแต่ก่อตั้ง ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงแก่สังคมไปแล้วเกือบ 70,000 คน
ด้วยศักยภาพอันโดดเด่น พัฒนาการบริหารธุรกิจเชิงประจักษ์ ประสบการณ์อันยาวนาน วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรสู่ระดับนานาชาติและส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และผลงานที่เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจ การศึกษา สังคม และการดำเนินงานเพื่อสังคมส่วนรวมผ่านกระบวนการ CSR
สำหรับการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ครั้งนี้ เป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
ส่วนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 ตุลาคม 2569 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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