ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.
เช็กโปรแกรมถ่ายทอดสดเทควันโดทีมชาติไทย วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 วันสุดท้ายของการแข่งขันประเภทต่อสู้ ไทยส่งจอมเตะลงสนามครบ 4 รุ่น นำโดย “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งก่อน พร้อม ณัฐกมล วาสนา, กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น และแจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ เริ่มคู่แรก 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย รับชมผ่าน AIS PLAY
ไฮไลต์อยู่ที่ “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง แชมป์เอเชียนเกมส์ครั้งก่อนในรุ่น 63 กิโลกรัมชาย ซึ่งขยับขึ้นมาแข่งขันรุ่นไม่เกิน 68 กิโลกรัม โดยรอบแรกจะพบ ซวี่ ห่าวอวี่ จากจีนไทเป คู่แข่งที่บัลลังก์เคยพบมาแล้วหลายครั้งในรายการระดับนานาชาติ World Taekwondo
ส่วนทีมหญิงมี “ขนมจีบ” ณัฐกมล วาสนา ลงรุ่นไม่เกิน 57 กิโลกรัม และ “ลูกแก้ว” กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น ลงรุ่นมากกว่า 67 กิโลกรัม ขณะที่รุ่นใหญ่มากกว่า 80 กิโลกรัมชาย ไทยส่ง แจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ ลงสนาม สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก TV5HD
โปรแกรมเทควันโดทีมชาติไทย วันที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลาประเทศไทย
- 07.00 น. หญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย ณัฐกมล วาสนา พบ มาดินา มิราบซาโลวา จากอุซเบกิสถาน
- 07.36 น. ชาย รุ่นไม่เกิน 68 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง พบ ซวี่ ห่าวอวี่ จากจีนไทเป
- 08.00 น. หญิง รุ่นมากกว่า 67 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น พบ โจติ ยาดัฟ จากอินเดีย
- 08.52 น. ชาย รุ่นมากกว่า 80 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย แจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ พบ ฮัมซาห์ โอมาร์ ซาอีด จากปากีสถาน
- 14.40 น. รอบชิงชนะเลิศหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. หากนักกีฬาไทยผ่านเข้าถึงรอบชิง
- 14.55 น. รอบชิงชนะเลิศชาย รุ่นไม่เกิน 68 กก.
- 15.10 น. รอบชิงชนะเลิศหญิง รุ่นมากกว่า 67 กก.
- 15.25 น. รอบชิงชนะเลิศชาย รุ่นมากกว่า 80 กก.
บัลลังก์เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ถูกจับตามากที่สุดของไทยในวันนี้ หลังคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งก่อน ก่อนขยับน้ำหนักขึ้นมาแข่งขันรุ่น 68 กิโลกรัม รอบแรกครั้งนี้ได้กลับมาพบซวี่ ห่าวอวี่ ซึ่งเคยแพ้บัลลังก์ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์ครั้งก่อน และยังเคยเจอกันในรายการระดับนานาชาติอีกหลายครั้ง
ขณะที่ณัฐกมลจะเจอ มาดินา มิราบซาโลวา จากอุซเบกิสถาน ซึ่งมีผลงานระดับนานาชาติในรุ่น 57 กิโลกรัม ส่วนแจ็คต้องพบ ฮัมซาห์ โอมาร์ ซาอีด นักกีฬาปากีสถานที่มีผลงานคว้าเหรียญจากการแข่งขันระดับนานาชาติในรุ่นเฮฟวีเวตมาแล้ว World Taekwondo
การแข่งขันเทควันโดวันที่ 3 ตุลาคมมีการชิงทั้งหมด 4 เหรียญทอง ได้แก่ ชายไม่เกิน 68 กิโลกรัม, ชายมากกว่า 80 กิโลกรัม, หญิงไม่เกิน 57 กิโลกรัม และหญิงมากกว่า 67 กิโลกรัม โดยโปรแกรมทั้งวันเริ่มตั้งแต่ 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สำหรับช่องทางรับชม AIS PLAY ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ผ่านสัญญาณสด 18 ช่อง ครอบคลุมการแข่งขันของนักกีฬาไทย แฟนเทควันโดควรตรวจสอบช่องที่ถ่ายทอดแต่ละสนามจากตารางบน AIS PLAY ก่อนเริ่มแข่งขัน ส่วนผังฟรีทีวีวันที่ 3 ตุลาคมที่เผยแพร่ล่าสุดยังไม่ระบุเทควันโดช่วงเช้าเป็นรายคู่ จึงยังไม่ควรระบุช่องฟรีทีวีแบบเจาะจง
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- ศูนย์รวมตารางแข่ง ผลการแข่งขัน และตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Japan Olympic Committee ตารางการแข่งขันวันที่ 3 ตุลาคม 2569
- Aichi Nagoya 2026 ข้อมูลสนาม Toyohashi Gymnasium
- World Taekwondo ฐานข้อมูลนักกีฬาและผลการแข่งขัน
- AIS PLAY ช่องทางถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026
- TV5HD รายชื่อนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026