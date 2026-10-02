ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 06:30 น.
ถ่ายทอดสดเทควันโดไทย 4 รุ่น 3 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.

เช็กโปรแกรมถ่ายทอดสดเทควันโดทีมชาติไทย วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 วันสุดท้ายของการแข่งขันประเภทต่อสู้ ไทยส่งจอมเตะลงสนามครบ 4 รุ่น นำโดย “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งก่อน พร้อม ณัฐกมล วาสนา, กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น และแจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ เริ่มคู่แรก 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย รับชมผ่าน AIS PLAY

ไฮไลต์อยู่ที่ “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง แชมป์เอเชียนเกมส์ครั้งก่อนในรุ่น 63 กิโลกรัมชาย ซึ่งขยับขึ้นมาแข่งขันรุ่นไม่เกิน 68 กิโลกรัม โดยรอบแรกจะพบ ซวี่ ห่าวอวี่ จากจีนไทเป คู่แข่งที่บัลลังก์เคยพบมาแล้วหลายครั้งในรายการระดับนานาชาติ World Taekwondo

ส่วนทีมหญิงมี “ขนมจีบ” ณัฐกมล วาสนา ลงรุ่นไม่เกิน 57 กิโลกรัม และ “ลูกแก้ว” กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น ลงรุ่นมากกว่า 67 กิโลกรัม ขณะที่รุ่นใหญ่มากกว่า 80 กิโลกรัมชาย ไทยส่ง แจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ ลงสนาม สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก TV5HD

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โปรแกรมเทควันโดทีมชาติไทย วันที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลาประเทศไทย

  • 07.00 น. หญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย ณัฐกมล วาสนา พบ มาดินา มิราบซาโลวา จากอุซเบกิสถาน
  • 07.36 น. ชาย รุ่นไม่เกิน 68 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง พบ ซวี่ ห่าวอวี่ จากจีนไทเป
  • 08.00 น. หญิง รุ่นมากกว่า 67 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น พบ โจติ ยาดัฟ จากอินเดีย
  • 08.52 น. ชาย รุ่นมากกว่า 80 กก. รอบ 16 คนสุดท้าย แจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ พบ ฮัมซาห์ โอมาร์ ซาอีด จากปากีสถาน
  • 14.40 น. รอบชิงชนะเลิศหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. หากนักกีฬาไทยผ่านเข้าถึงรอบชิง
  • 14.55 น. รอบชิงชนะเลิศชาย รุ่นไม่เกิน 68 กก.
  • 15.10 น. รอบชิงชนะเลิศหญิง รุ่นมากกว่า 67 กก.
  • 15.25 น. รอบชิงชนะเลิศชาย รุ่นมากกว่า 80 กก.

บัลลังก์เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ถูกจับตามากที่สุดของไทยในวันนี้ หลังคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งก่อน ก่อนขยับน้ำหนักขึ้นมาแข่งขันรุ่น 68 กิโลกรัม รอบแรกครั้งนี้ได้กลับมาพบซวี่ ห่าวอวี่ ซึ่งเคยแพ้บัลลังก์ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์ครั้งก่อน และยังเคยเจอกันในรายการระดับนานาชาติอีกหลายครั้ง

ขณะที่ณัฐกมลจะเจอ มาดินา มิราบซาโลวา จากอุซเบกิสถาน ซึ่งมีผลงานระดับนานาชาติในรุ่น 57 กิโลกรัม ส่วนแจ็คต้องพบ ฮัมซาห์ โอมาร์ ซาอีด นักกีฬาปากีสถานที่มีผลงานคว้าเหรียญจากการแข่งขันระดับนานาชาติในรุ่นเฮฟวีเวตมาแล้ว World Taekwondo

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การแข่งขันเทควันโดวันที่ 3 ตุลาคมมีการชิงทั้งหมด 4 เหรียญทอง ได้แก่ ชายไม่เกิน 68 กิโลกรัม, ชายมากกว่า 80 กิโลกรัม, หญิงไม่เกิน 57 กิโลกรัม และหญิงมากกว่า 67 กิโลกรัม โดยโปรแกรมทั้งวันเริ่มตั้งแต่ 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

สำหรับช่องทางรับชม AIS PLAY ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ผ่านสัญญาณสด 18 ช่อง ครอบคลุมการแข่งขันของนักกีฬาไทย แฟนเทควันโดควรตรวจสอบช่องที่ถ่ายทอดแต่ละสนามจากตารางบน AIS PLAY ก่อนเริ่มแข่งขัน ส่วนผังฟรีทีวีวันที่ 3 ตุลาคมที่เผยแพร่ล่าสุดยังไม่ระบุเทควันโดช่วงเช้าเป็นรายคู่ จึงยังไม่ควรระบุช่องฟรีทีวีแบบเจาะจง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 06:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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