ชาวบ้านช็อก เข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย ต้องเดินไล่เก็บทิ้ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 16:55 น.
ชาวบ้านช็อก เจอเข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย ต้องเดินไล่เก็บทิ้ง

ชาวบ้านช็อก เข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย คู้บอน 27 พลเมืองดีต้องเดินไล่เก็บทิ้ง หวั่นเกิดอันตราย

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ผ่านกลุ่ม คู้บอน 27 เผยภาพเข็มฉีดยาที่ลอยอยู่ในน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยถ่ายไว้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา พร้อมระบุว่า

“คู้บอน 27 แยก 48 ไม่รู้เข็มฉีดยามาจากไหนลอยเกลื่อนซอย ผมไปไล่เก็บมาทิ้ง อันตรายมาก มีแบบหัวเปิดเข็มเยอะมาก อาจจะยังไม่หมดซะทีเดียว ระวังกันด้วยนะครับ”

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เข็มฉีดยาจำนวนมากลอยอยู่บนผิวน้ำที่ท่วมขังในซอยคู้บอน 27
FB/ คู้บอน 27

หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างคาดเดาถึงที่มาของเข็มฉีดยา บ้างมองว่าอาจเป็นเข็มฉีดยาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือเข็มฉีดยาที่ใช้ในการลดน้ำหนัก ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเข็มฉีดยาที่ลอยอยู่ในน้ำเป็นของผู้ใด พร้อมกับมีการเตือนให้คนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ความคิดเห็นส่วนหนึ่ง ระบุว่า “เบื้องต้นพยายามเกบอย่างระมัดระวังแล้ว แจ้งทางเขตหรือตำรวจ ดีกว่าครับ จะได้มีการตัดหน่วยงานที่เกี่ยวอะไรมาตรวจสอบและจัดการอย่างถูกต้องเพราะอาจจะเสี่ยงต่อกับทิ่มแท่งตอนเก็บ 191 ก็ได้นะครับ” , “หาต้นตอเลยค่ะ ทิ้งไม่มีสติ เดือดร้อนคนอื่น เก็บใส่ขวดไว้ไปฝากทางคลินิก รพ.ทิ้งได้ ไม่ควรทิ้งใส่ถุงแบบปัดๆ ภาระคนอื่น” , “โอ้ยย เห็นแก่ตัวมากเก็บเข็มยังไงเนี่ย เก็บใส่ขวดน้ำก็ยังดี”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 16:55 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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