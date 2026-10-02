ชาวบ้านช็อก เข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย ต้องเดินไล่เก็บทิ้ง
ชาวบ้านช็อก เข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย คู้บอน 27 พลเมืองดีต้องเดินไล่เก็บทิ้ง หวั่นเกิดอันตราย
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ผ่านกลุ่ม คู้บอน 27 เผยภาพเข็มฉีดยาที่ลอยอยู่ในน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยถ่ายไว้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา พร้อมระบุว่า
“คู้บอน 27 แยก 48 ไม่รู้เข็มฉีดยามาจากไหนลอยเกลื่อนซอย ผมไปไล่เก็บมาทิ้ง อันตรายมาก มีแบบหัวเปิดเข็มเยอะมาก อาจจะยังไม่หมดซะทีเดียว ระวังกันด้วยนะครับ”
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างคาดเดาถึงที่มาของเข็มฉีดยา บ้างมองว่าอาจเป็นเข็มฉีดยาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือเข็มฉีดยาที่ใช้ในการลดน้ำหนัก ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเข็มฉีดยาที่ลอยอยู่ในน้ำเป็นของผู้ใด พร้อมกับมีการเตือนให้คนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ความคิดเห็นส่วนหนึ่ง ระบุว่า “เบื้องต้นพยายามเกบอย่างระมัดระวังแล้ว แจ้งทางเขตหรือตำรวจ ดีกว่าครับ จะได้มีการตัดหน่วยงานที่เกี่ยวอะไรมาตรวจสอบและจัดการอย่างถูกต้องเพราะอาจจะเสี่ยงต่อกับทิ่มแท่งตอนเก็บ 191 ก็ได้นะครับ” , “หาต้นตอเลยค่ะ ทิ้งไม่มีสติ เดือดร้อนคนอื่น เก็บใส่ขวดไว้ไปฝากทางคลินิก รพ.ทิ้งได้ ไม่ควรทิ้งใส่ถุงแบบปัดๆ ภาระคนอื่น” , “โอ้ยย เห็นแก่ตัวมากเก็บเข็มยังไงเนี่ย เก็บใส่ขวดน้ำก็ยังดี”
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