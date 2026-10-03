ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ อินเดีย ชิงอันดับ 5 เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 11.00 น.
เช็กช่องทางดูสด วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย พบ อินเดีย รอบชิงอันดับ 5 เอเชียนเกมส์ 2026 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หลังไทยชนะกาตาร์ 3 ต่อ 1 เซต ส่วนอินเดียผ่านเกาหลีใต้ด้วยสกอร์ 3 ต่อ 1 เซต ถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง AIS PLAY
ทีมชาติไทยได้สิทธิ์เข้ามาเล่นเกมชิงอันดับ 5 หลังเอาชนะกาตาร์ 3 ต่อ 1 เซต ในรอบจัดอันดับ 5 ถึง 8 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ด้วยคะแนน 25 ต่อ 20, 25 ต่อ 19, 21 ต่อ 25 และ 25 ต่อ 21 ก่อนผ่านเข้าสู่นัดสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์
เกมพบกาตาร์ ปาร์ค กีวอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ใช้ผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วย ธูปดิษฐ์ พระพุทธ, ชัยวัฒน์ ถุงคำ, นภาเดช พินิจดี, อนุชิต ภักดีแก้ว, ธนัสถ์ บำรุงภักดี และบุญญฤทธิ์ วงศ์ธร พร้อมนครินทร์ อินธนู ในตำแหน่งตัวรับอิสระ ก่อนช่วยกันคว้าชัยสำคัญเพื่อเข้าสู่เกมชิงอันดับ 5
ก่อนหน้านั้น ไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มในฐานะอันดับ 2 ของกลุ่ม B ก่อนพ่ายจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศ ทำให้หล่นมาเล่นสายจัดอันดับ 5 ถึง 8 และกลับมาเอาชนะกาตาร์ได้ในเกมถัดมา
ด้านอินเดียมีเส้นทางใกล้เคียงกัน หลังพ่ายปากีสถาน 0 ต่อ 3 เซต 19 ต่อ 25, 23 ต่อ 25 และ 18 ต่อ 25 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อนกลับมาชนะเกาหลีใต้ 3 ต่อ 1 เซต 25 ต่อ 16, 25 ต่อ 20, 23 ต่อ 25 และ 25 ต่อ 23 ในรอบจัดอันดับ 5 ถึง 8 ทำให้ผ่านเข้ามาพบไทย
อินเดียทำผลงานได้ดีตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม โดยเก็บชัยเหนือเวียดนาม ฮ่องกง และกาตาร์ ก่อนมาหยุดเส้นทางลุ้นเหรียญในเกมพบปากีสถาน ขณะที่เกมชนะเกาหลีใต้แสดงให้เห็นว่าอินเดียยังรักษาฟอร์มได้ดีในสายจัดอันดับ
เกมวันที่ 3 ตุลาคมจึงเป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของทั้งไทยและอินเดียในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ผู้ชนะจะจบการแข่งขันใน อันดับ 5 ส่วนผู้แพ้จบอันดับ 6
- รายการ: วอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบชิงอันดับ 5
- คู่แข่งขัน: ไทย พบ อินเดีย
- วันแข่งขัน: วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569
- เวลา: 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- สนาม: Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium จังหวัดไอจิ
- ถ่ายทอดสดออนไลน์: AIS PLAY
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- PPTV HD 36 ผลวอลเลย์บอลชายไทย ชนะ กาตาร์ 3-1 และโปรแกรมพบอินเดีย
- JOC ตารางวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ วันที่ 3 ตุลาคม 2569
- Aichi Nagoya 2026 ข้อมูลสนาม Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium
- Khel Now ผลอินเดียชนะเกาหลีใต้ 3-1 รอบจัดอันดับ 5 ถึง 8
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