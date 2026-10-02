กรมอุตุฯ เตือนเลิกงานเย็นนี้มีเปียก 2 พื้นที่ฝนถล่มหนัก-ลมกระโชกแรง
กรมอุตุฯ เตือนคนเลิกงาน 2 ต.ค. 69 กทม.ฝั่งตะวันออก-สมุทรปราการ เตรียมรับฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง แนะเผื่อเวลาและเช็กเส้นทางเพื่อความปลอดภัย
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2569 แจ้งประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและสมุทรปราการ เตรียมรับมือฝนตก เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา กลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกในอีกประมาณ 25–35 นาที
พื้นที่ตามแนวฝนต้องเตรียมรับมือฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และฟ้าร้องฟ้าผ่า ผู้ที่กำลังจะออกเดินทางในช่วงเย็นควรเผื่อเวลาและตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง
สำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีฟ้าผ่าบางพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนัก สาเหตุเกิดจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทย
ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ฝนฟ้าคะนอง
เช็กพยากรณ์อากาศ 4-7 ต.ค. 69 พื้นที่ไหนรับมือฝนหนัก
กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินสภาพอากาศช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคม 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางพื้นที่ สภาพอากาศแปรปรวนจะเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จากนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกในระยะต่อไป
ประชาชนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก ต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ชาวเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทาง เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงพื้นที่ฝนฟ้าคะนอง
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