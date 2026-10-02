ด่วน! หญิง 82 เหยื่อ เก๋งไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม เสียชีวิตแล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 16:44 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 16:44 น.
ด่วน! หญิง 82 เหยื่อ เก๋งไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม เสียชีวิตแล้ว

ด่วน! หญิง 82 เหยื่อ เก๋งไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม เสียชีวิตแล้ว คนขับวัย 78 สารภาพสับสนระหว่างเบรกกับคันเร่ง ตร.แจ้ง 3 ข้อหา

จากกรณี ชาย 78 ขับรถยนต์ไฟฟ้า เสียหลักพุ่งชนเข้าไปในศาลเจ้าแม่กวนอิม โดยเกิดเหตุเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (1 ต.ค. 69) ส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลายราย จากการสอบปากคำคนขับรถไฟฟ้าคันดังกล่าว อ้างว่า “เกิดอาการสับสนและมึนงง ระหว่างคันเร่งกับเบรก เนื่องจากมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดัน ก่อนเกิดอาการวูบและเหยียบคันเร่ง ทำให้รถพุ่งชนเข้าไปในศาลเจ้า” ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด ข่าวสด รายงานว่า พันตำรวจเอก วิทวัส เข่งคุ้ม ผู้กำกับการ สน. นครบาลพลับพลาไชย 2 เปิดเผยความคืบหน้าของอุบัติดังกล่าว ระบุว่า “หญิง วัย 82 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้เสียชีวิตลงแล้ว ส่วนผู้บาดเจ็บรายอื่น ๆ คือ หญิงกระดูกเชิงกรานหัก 1 ราย และชายขาหัก 1 ราย มีอาการไม่น่าเป็นห่วง ส่วนบางรายก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย”

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เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเก๋งวัย 78 ปี รวม 3 ข้อหา ได้แก่ กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ทั้งนี้ ตำรวจได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และตรวจสารเสพติดในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

ขณะที่ผู้ต้องหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและอยู่รอในที่เกิดเหตุตลอดเวลา โดยยอมรับสารภาพว่าเกิดความสับสนระหว่างระบบเบรกกับคันเร่ง ทำให้เหยียบผิดพลาดจนรถพุ่งชนเข้าไปด้านใน

สำหรับขั้นตอนต่อไป เจ้าหน้าที่จะมุ่งเน้นเรื่องการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง รวมถึงค่ารักษาพยาบาลและความเสียหายของมูลนิธิเทียนฟ้าในสัปดาห์หน้า ส่วนสัปดาห์นี้จะอำนวยความสะดวกให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

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อ้างอิงจาก : ข่าวสด

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 16:44 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 16:44 น.
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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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