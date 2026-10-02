ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดชาย ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69 ชิงทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 10.00 น.
แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมเชียร์ “ยู” พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ และ “ตั้ม” ปรวิทย์ เตาวะโต คู่หูวอลเลย์บอลชายหาดชายทีมชาติไทย ลงสนามชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 พบ ไทโตะ มิซึมาจิ และโคตะ คุโรซาวะ จากญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ Hekinan Ryokuchi Beach Court จังหวัดไอจิ
เวลาแข่งขัน 10.00 น. ตรวจสอบแล้วจากตารางการแข่งขันวันที่ 3 ตุลาคมของคณะกรรมการโอลิมปิกญี่ปุ่นและข้อมูลจากสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่น โดยเกมชิงเหรียญทองแดงชายเป็นคู่แรกของโปรแกรมวอลเลย์บอลชายหาดชายในวันสุดท้าย
เส้นทางของพิทักษ์และปรวิทย์ก่อนมาถึงรอบชิงอันดับ 3 เริ่มจากการเอาชนะ เซอร์เกย์ โบกาตู และคิริลล์ กูริน จากคาซัคสถาน ในรอบก่อนรองชนะเลิศ 2 ต่อ 0 เซต 21 ต่อ 19 และ 21 ต่อ 13
รอบรองชนะเลิศ คู่ไทยพบ เชริฟ ยูนูส และอาห์เหม็ด ตีจาน จากกาตาร์ ก่อนพ่าย 0 ต่อ 2 เซต ด้วยคะแนน 21 ต่อ 23 และ 12 ต่อ 21 ทำให้ต้องลงมาเล่นรอบชิงเหรียญทองแดง
ด้านญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศหลังเอาชนะจีน 2 ต่อ 1 เซต ก่อนพ่าย บินตัง อัคบาร์ และโซฟยาน รัชมาน เอฟเฟนดี จากอินโดนีเซีย 0 ต่อ 2 เซต 19 ต่อ 21 และ 18 ต่อ 21 จึงต้องมาพบไทยในเกมชิงอันดับ 3 เช่นกัน
การแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญกับวอลเลย์บอลชายหาดชายไทย เพราะข้อมูลสถิติของสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียระบุว่า ไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญในประเภทชายของเอเชียนเกมส์ ผลงานดีที่สุดก่อนหน้านี้คืออันดับ 4 เมื่อปี 1998 ที่กรุงเทพฯ
ส่วนเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่หางโจว พิทักษ์และปรวิทย์จบการแข่งขันในอันดับ 9 หากเอาชนะญี่ปุ่นได้ในวันที่ 3 ตุลาคม จะทำให้ไทยคว้าเหรียญวอลเลย์บอลชายหาดชายเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรก
โปรแกรมการแข่งขัน ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69
- วันแข่งขัน: วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569
- เวลา: 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- รอบ: ชิงเหรียญทองแดง
- ทีมชาติไทย: พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ / ปรวิทย์ เตาวะโต
- ทีมชาติญี่ปุ่น: ไทโตะ มิซึมาจิ / โคตะ คุโรซาวะ
- สนาม: Hekinan Ryokuchi Beach Court จังหวัดไอจิ
- ถ่ายทอดสดออนไลน์: AIS PLAY
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Japan Olympic Committee ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ตุลาคม
- Japan Volleyball Association ผลวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนเกมส์ 2026
- Aichi Nagoya 2026 ข้อมูลสนาม Hekinan Ryokuchi Beach Court
- Asian Volleyball Confederation สถิติวอลเลย์บอลชายหาดชายในเอเชียนเกมส์
- AIS PLAY ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026