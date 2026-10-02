ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดชาย ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69 ชิงทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 10.00 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 06:01 น.
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดชาย ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69 ชิงทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 10.00 น.

แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมเชียร์ “ยู” พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ และ “ตั้ม” ปรวิทย์ เตาวะโต คู่หูวอลเลย์บอลชายหาดชายทีมชาติไทย ลงสนามชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 พบ ไทโตะ มิซึมาจิ และโคตะ คุโรซาวะ จากญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ Hekinan Ryokuchi Beach Court จังหวัดไอจิ

เวลาแข่งขัน 10.00 น. ตรวจสอบแล้วจากตารางการแข่งขันวันที่ 3 ตุลาคมของคณะกรรมการโอลิมปิกญี่ปุ่นและข้อมูลจากสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่น โดยเกมชิงเหรียญทองแดงชายเป็นคู่แรกของโปรแกรมวอลเลย์บอลชายหาดชายในวันสุดท้าย

เส้นทางของพิทักษ์และปรวิทย์ก่อนมาถึงรอบชิงอันดับ 3 เริ่มจากการเอาชนะ เซอร์เกย์ โบกาตู และคิริลล์ กูริน จากคาซัคสถาน ในรอบก่อนรองชนะเลิศ 2 ต่อ 0 เซต 21 ต่อ 19 และ 21 ต่อ 13

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รอบรองชนะเลิศ คู่ไทยพบ เชริฟ ยูนูส และอาห์เหม็ด ตีจาน จากกาตาร์ ก่อนพ่าย 0 ต่อ 2 เซต ด้วยคะแนน 21 ต่อ 23 และ 12 ต่อ 21 ทำให้ต้องลงมาเล่นรอบชิงเหรียญทองแดง

ด้านญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศหลังเอาชนะจีน 2 ต่อ 1 เซต ก่อนพ่าย บินตัง อัคบาร์ และโซฟยาน รัชมาน เอฟเฟนดี จากอินโดนีเซีย 0 ต่อ 2 เซต 19 ต่อ 21 และ 18 ต่อ 21 จึงต้องมาพบไทยในเกมชิงอันดับ 3 เช่นกัน

โปรแกรมการแข่งขัน ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69
Hekinan Ryokuchi Beach Court

การแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญกับวอลเลย์บอลชายหาดชายไทย เพราะข้อมูลสถิติของสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียระบุว่า ไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญในประเภทชายของเอเชียนเกมส์ ผลงานดีที่สุดก่อนหน้านี้คืออันดับ 4 เมื่อปี 1998 ที่กรุงเทพฯ

ส่วนเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่หางโจว พิทักษ์และปรวิทย์จบการแข่งขันในอันดับ 9 หากเอาชนะญี่ปุ่นได้ในวันที่ 3 ตุลาคม จะทำให้ไทยคว้าเหรียญวอลเลย์บอลชายหาดชายเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรก

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โปรแกรมการแข่งขัน ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69

  • วันแข่งขัน: วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569
  • เวลา: 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • รอบ: ชิงเหรียญทองแดง
  • ทีมชาติไทย: พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ / ปรวิทย์ เตาวะโต
  • ทีมชาติญี่ปุ่น: ไทโตะ มิซึมาจิ / โคตะ คุโรซาวะ
  • สนาม: Hekinan Ryokuchi Beach Court จังหวัดไอจิ
  • ถ่ายทอดสดออนไลน์: AIS PLAY
โปรแกรมการแข่งขัน ไทย พบ ญี่ปุ่น 3 ต.ค. 69
Hekinan Ryokuchi Beach Court

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 06:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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