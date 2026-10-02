โฟกัส ณัฐนิชา ผงาดแชมป์มวยสากลหญิง 54 กก. คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 16:29 น.
โฟกัส ณัฐนิชา ผงาดแชมป์มวยสากลหญิง 54 กก. คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026

ข่าวดีทัพนักกีฬาไทย วันที่ 2 ตุลาคม 2569 “โฟกัส” ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง คว้าเหรียญทองการแข่งขันมวยสากลหญิง รุ่นน้ำหนัก 54 กิโลกรัม ในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น หลังเอาชนะ พัง ชอล มี (Pang Chol Mi) นักชกจากเกาหลีเหนือ ในรอบชิงชนะเลิศ ที่นิชิโอะ ยิมเนเซียม

สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยประกาศผลการแข่งขันผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ ยืนยันว่า ณัฐนิชาคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ หลังเป็นนักมวยไทยเพียงคนเดียวที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันครั้งนี้

เส้นทางของณัฐนิชาในรุ่น 54 กิโลกรัมเริ่มต้นด้วยชัยชนะเหนือ ริซา ปาซูอิต จากฟิลิปปินส์ 5 ต่อ 0 เสียง ในรอบ 16 คน เมื่อวันที่ 25 กันยายน ก่อนเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศและเฉือนชนะ นิกินา อุกตาโมวา จากอุซเบกิสถาน 3 ต่อ 2 เสียง เมื่อวันที่ 27 กันยายน

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หญิงไทยคว้าทองมวยสากลเอเชียนเกมส์ 2026
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

รอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 29 กันยายน ณัฐนิชาต้องเจอกับ สึกิมิ นามิกิ นักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น เกมเป็นไปอย่างสูสีตลอดสามยก ก่อนกำปั้นสาวไทยพลิกกลับมาชนะคะแนน 3 ต่อ 2 เสียง ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ

อีกฝั่ง พัง ชอล มี ผ่านเข้าสู่รอบชิงหลังชนะ จ้าว ซวน จากจีน 5 ต่อ 0 เสียง ในรอบรองชนะเลิศ ทำให้คู่ชิงรุ่น 54 กิโลกรัมเป็นการพบกันระหว่างตัวแทนไทยกับเกาหลีเหนือ

พัง ชอล มี เป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่หางโจวในรุ่นเดียวกัน ทำให้รอบชิงครั้งนี้เป็นบททดสอบใหญ่ของณัฐนิชา ก่อนนักชกสาวไทยจะผ่านด่านแชมป์เก่าและขึ้นคว้าเหรียญทองที่ญี่ปุ่นได้สำเร็จ

ก่อนหน้านี้ ณัฐนิชาเพิ่งคว้าเหรียญทองมวยสากลหญิง รุ่น 54 กิโลกรัม ในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี ปี 2025 โดยเอาชนะ อูซุกจามอล ยูนูโซวา จากอุซเบกิสถาน 5 ต่อ 0 เสียงในรอบชิงชนะเลิศ

เหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จึงเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จระดับทวีปของ “โฟกัส” ณัฐนิชา หลังต้องผ่านคู่แข่งถึง 4 รอบ โดยสามรอบสุดท้ายต้องเจอนักชกจากอุซเบกิสถาน ญี่ปุ่น และเกาหลีเหนือตามลำดับ ก่อนจบการแข่งขันในฐานะแชมป์เอเชียนเกมส์ รุ่น 54 กิโลกรัมหญิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 16:29 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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