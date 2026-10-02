ไวรัล รพ.แก้งสนามนาง ต้อนรับ ผอ.คนใหม่ ชื่อ-นามสกุล สะดุดตา คนแห่ถามอ่านยังไง
กลายเป็นโพสต์ต้อนรับผู้บริหารใหม่ที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลัง โรงพยาบาลแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เผยภาพแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่ ซึ่งสิ่งที่สะดุดตาชาวเน็ตไม่แพ้ตำแหน่งใหม่คือชื่อเต็มของคุณหมอ
โรงพยาบาลระบุว่า “โรงพยาบาลแก้งสนามนาง ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นายแพทย์ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งสนามนาง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป”
ชื่อ “ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์” กลายเป็นส่วนที่ถูกพูดถึงและแชร์ต่อ เนื่องจากทั้งชื่อและนามสกุลใช้ตัวอักษรที่พบไม่บ่อยในชื่อทั่วไป โดยเฉพาะนามสกุล “กฏอัศญทีปณ์” ทำให้หลายคนต้องกลับมาอ่านข้อความซ้ำอีกครั้ง
ส่วนคำถามที่ว่า ชื่อเต็มอ่านว่าอย่างไร จากการตรวจสอบของ The Thaiger ณ วันที่ 2 ตุลาคม ยังไม่พบแหล่งทางการจากเจ้าตัวหรือโรงพยาบาลที่เขียนคำอ่านแบบแบ่งพยางค์ไว้ชัดเจน
แต่จากการลองถอดเสียง อาจอ่านได้ว่า ขัด-ติน-พัน อะ-เล็ก-ซีด กด-อัด-สะ-ยะ-ทีป
แม้ชื่อจะเพิ่งกลายเป็นที่สนใจของคนทั่วไป แต่ นพ.ขัติญพัณศ์ มีประวัติทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวมาหลายปี ฐานข้อมูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของไทยมีชื่อ ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ อยู่ในกลุ่มแพทย์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเลขที่ FP 2291 และ GP 2261
ข้อมูลจากสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ระบุว่า นพ.ขัติญพัณศ์ เคยเป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมในวาระปี 2566 ถึง 2568
เอกสารโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2566 ยังระบุว่า ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และรับหน้าที่เป็นหนึ่งในผู้ประสานงาน รวมถึงผู้ดำเนินรายการวิชาการหลายช่วงของการประชุม
ส่วนโรงพยาบาลแก้งสนามนางที่ นพ.ขัติญพัณศ์ เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นโรงพยาบาลชุมชนของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดอยู่ในระดับ F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา และมีจำนวนเตียงที่ใช้จริง 30 เตียงตามฐานข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
- ฐานข้อมูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของไทย
- สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย