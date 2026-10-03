ตะลึง! AI ไขปริศนา 217 ปี ใช้ GPT-6 Astra ถอดรหัสจดหมายลับ นโปเลียน ได้สำเร็จ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 21:00 น.
ตะลึง! AI ไขปริศนา 217 ปี ใช้ GPT-6 Astra ถอดรหัสจดหมายลับ นโปเลียน ได้สำเร็จ

ตะลึง! AI ไขปริศนา 217 ปี ใช้ GPT-6 Astra ถอดรหัสจดหมายลับ “นโปเลียน โบนาปาร์ต” ได้สำเร็จ โดยใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง

สื่อต่างประเทศรายงานความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการเทคโนโลยีและประวัติศาสตร์ หลังจากที่ AI GPT-6 Astra สามารถถอดรหัสจดหมายลับของนโปเลียน โบนาปาร์ต ได้สำเร็จ โดยความลับทางทหารที่ถูกซ่อนเร้นและไม่มีผู้ใดล่วงรู้เนื้อหามานานถึง 217 ปี ได้รับการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรก

จดหมายประวัติศาสตร์ฉบับนี้ถูกส่งขึ้นในปี ค.ศ. 1809 โดยนโปเลียน โบนาปาร์ต มีคำสั่งให้ยูจีน บุตรบุญธรรม เป็นผู้ส่งสารลับทางการทหารไปมอบให้นายพลโอกุสต์ เดอ มาร์มงต์ เนื้อหาภายในระบุถึงแผนการเคลื่อนทัพและข้อมูลกองกำลังทหารของฝรั่งเศสและออสเตรีย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่ฝรั่งเศสจะทำสงครามครั้งใหญ่กับราชวงศ์ฮับสบูร์ก

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ผู้ควบคุมการถอดรหัสลับครั้งนี้คือคาร์เตอร์ เชิร์ช วิศวกรปัญญาประดิษฐ์จากบริษัท SentinelOne โดยใช้ระบบ GPT-6 Astra วิเคราะห์ตัวอักษรกว่า 1,300 ตัวภายในเวลาเพียง 6 ชั่วโมง ระบบใช้วิธีการจำลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ทดสอบคำศัพท์ต่างๆ และนำไปเปรียบเทียบกับจดหมายส่วนตัวของนายพลโอกุสต์ เดอ มาร์มงต์ ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เพื่อทดแทนกุญแจถอดรหัสต้นฉบับที่สูญหายไปนานแล้ว

สำหรับเนื้อหาที่ถอดรหัสได้ ระบุคำสั่งเด็ดขาดให้นายพลเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทัพ โดยนโปเลียน โบนาปาร์ต กำชับทหารไม่ให้หวาดหวั่นต่อกองกำลังย่อยหรือการรวมตัวของกลุ่มคนไร้ระเบียบ ข้อความตอนท้ายยังประกาศอย่างชัดเจนว่า กองทัพฝรั่งเศสจะเปิดฉากบุกโจมตีออสเตรียจากทุกทิศทางในทันที

จดหมายลับทางการทหารของนโปเลียน โบนาปาร์ต อายุ 217 ปี
Azernews

เบื้องหลังการถอดรหัสลับ

เอกสารต้นฉบับมีสภาพย่ำแย่และไม่ใช่ลายมือของนโปเลียน โบนาปาร์ต โดยตรง เนื่องจากรหัสลับถูกส่งจากกองบัญชาการของยูจีน อุปราชแห่งอิตาลี ส่วนรหัสที่ใช้คือรหัสแทนที่แบบพ้องเสียง ซึ่งสลับความถี่ตัวอักษรเพื่อสร้างความสับสน มีสัญลักษณ์แตกต่างกันถึง 155 ตัว ทำให้การวิเคราะห์ความถี่แบบดั้งเดิมไม่ได้ผล

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แม้นักประวัติศาสตร์รหัสวิทยาชาวฝรั่งเศสอย่างดานิเอล ต็องต์ และดานิเอล บูร์โด จะเคยพยายามไขปริศนานี้มาก่อน แต่ก็ต้องหยุดชะงักไป จนกระทั่งคาร์เตอร์ เชิร์ช ค้นพบข้อมูลในวารสารปี ค.ศ. 1969 บนแพลตฟอร์มวิชาการ แล้วนำมาผสานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จนประสบความสำเร็จในที่สุด

ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ปี ค.ศ. 1809

  • 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1809: กรุงเวียนนาตัดสินใจทำศึกกับฝรั่งเศส
  • 16 มีนาคม ค.ศ. 1809: นโปเลียน โบนาปาร์ต สั่งการจากกรุงปารีสให้แจ้งข้อมูลการวางกำลังพลผ่านรหัสลับ
  • ปลายเดือนมีนาคม ค.ศ. 1809: เจ้าหน้าที่จัดทำและเขียนรหัสลับทางการทหาร
  • 10 เมษายน ค.ศ. 1809: กองทัพออสเตรียข้ามแม่น้ำอินน์โดยไม่มีการประกาศสงคราม
  • 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1809: ยุทธการที่อัสเพิร์น-เอสลิง ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในรอบทศวรรษ
  • 3 มิถุนายน ค.ศ. 1809: นายพลโอกุสต์ เดอ มาร์มงต์ บุกยึดเมืองไกบัคสำเร็จตามที่ระบุในจดหมาย
  • 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1809: ยุทธการที่วากรัม สมรภูมิรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ณ เวลานั้น
  • 14 ตุลาคม ค.ศ. 1809: สนธิสัญญาเชินบรุนน์ ออสเตรียยอมยกดินแดนให้ฝรั่งเศส

ความสำเร็จของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไขรหัสลับโบราณครั้งนี้ ช่วยย่นระยะเวลาการทำงานของนักรหัสวิทยาได้อย่างมหาศาล และถือเป็นก้าวสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์โลกยุคใหม่ต่อไป

ที่มา: The Telegraph, Azernews, biggo

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 21:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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