ตะลึง! AI ไขปริศนา 217 ปี ใช้ GPT-6 Astra ถอดรหัสจดหมายลับ นโปเลียน ได้สำเร็จ
ตะลึง! AI ไขปริศนา 217 ปี ใช้ GPT-6 Astra ถอดรหัสจดหมายลับ “นโปเลียน โบนาปาร์ต” ได้สำเร็จ โดยใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง
สื่อต่างประเทศรายงานความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการเทคโนโลยีและประวัติศาสตร์ หลังจากที่ AI GPT-6 Astra สามารถถอดรหัสจดหมายลับของนโปเลียน โบนาปาร์ต ได้สำเร็จ โดยความลับทางทหารที่ถูกซ่อนเร้นและไม่มีผู้ใดล่วงรู้เนื้อหามานานถึง 217 ปี ได้รับการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรก
จดหมายประวัติศาสตร์ฉบับนี้ถูกส่งขึ้นในปี ค.ศ. 1809 โดยนโปเลียน โบนาปาร์ต มีคำสั่งให้ยูจีน บุตรบุญธรรม เป็นผู้ส่งสารลับทางการทหารไปมอบให้นายพลโอกุสต์ เดอ มาร์มงต์ เนื้อหาภายในระบุถึงแผนการเคลื่อนทัพและข้อมูลกองกำลังทหารของฝรั่งเศสและออสเตรีย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่ฝรั่งเศสจะทำสงครามครั้งใหญ่กับราชวงศ์ฮับสบูร์ก
ผู้ควบคุมการถอดรหัสลับครั้งนี้คือคาร์เตอร์ เชิร์ช วิศวกรปัญญาประดิษฐ์จากบริษัท SentinelOne โดยใช้ระบบ GPT-6 Astra วิเคราะห์ตัวอักษรกว่า 1,300 ตัวภายในเวลาเพียง 6 ชั่วโมง ระบบใช้วิธีการจำลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ทดสอบคำศัพท์ต่างๆ และนำไปเปรียบเทียบกับจดหมายส่วนตัวของนายพลโอกุสต์ เดอ มาร์มงต์ ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เพื่อทดแทนกุญแจถอดรหัสต้นฉบับที่สูญหายไปนานแล้ว
สำหรับเนื้อหาที่ถอดรหัสได้ ระบุคำสั่งเด็ดขาดให้นายพลเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทัพ โดยนโปเลียน โบนาปาร์ต กำชับทหารไม่ให้หวาดหวั่นต่อกองกำลังย่อยหรือการรวมตัวของกลุ่มคนไร้ระเบียบ ข้อความตอนท้ายยังประกาศอย่างชัดเจนว่า กองทัพฝรั่งเศสจะเปิดฉากบุกโจมตีออสเตรียจากทุกทิศทางในทันที
เบื้องหลังการถอดรหัสลับ
เอกสารต้นฉบับมีสภาพย่ำแย่และไม่ใช่ลายมือของนโปเลียน โบนาปาร์ต โดยตรง เนื่องจากรหัสลับถูกส่งจากกองบัญชาการของยูจีน อุปราชแห่งอิตาลี ส่วนรหัสที่ใช้คือรหัสแทนที่แบบพ้องเสียง ซึ่งสลับความถี่ตัวอักษรเพื่อสร้างความสับสน มีสัญลักษณ์แตกต่างกันถึง 155 ตัว ทำให้การวิเคราะห์ความถี่แบบดั้งเดิมไม่ได้ผล
แม้นักประวัติศาสตร์รหัสวิทยาชาวฝรั่งเศสอย่างดานิเอล ต็องต์ และดานิเอล บูร์โด จะเคยพยายามไขปริศนานี้มาก่อน แต่ก็ต้องหยุดชะงักไป จนกระทั่งคาร์เตอร์ เชิร์ช ค้นพบข้อมูลในวารสารปี ค.ศ. 1969 บนแพลตฟอร์มวิชาการ แล้วนำมาผสานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จนประสบความสำเร็จในที่สุด
ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ปี ค.ศ. 1809
- 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1809: กรุงเวียนนาตัดสินใจทำศึกกับฝรั่งเศส
- 16 มีนาคม ค.ศ. 1809: นโปเลียน โบนาปาร์ต สั่งการจากกรุงปารีสให้แจ้งข้อมูลการวางกำลังพลผ่านรหัสลับ
- ปลายเดือนมีนาคม ค.ศ. 1809: เจ้าหน้าที่จัดทำและเขียนรหัสลับทางการทหาร
- 10 เมษายน ค.ศ. 1809: กองทัพออสเตรียข้ามแม่น้ำอินน์โดยไม่มีการประกาศสงคราม
- 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1809: ยุทธการที่อัสเพิร์น-เอสลิง ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในรอบทศวรรษ
- 3 มิถุนายน ค.ศ. 1809: นายพลโอกุสต์ เดอ มาร์มงต์ บุกยึดเมืองไกบัคสำเร็จตามที่ระบุในจดหมาย
- 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1809: ยุทธการที่วากรัม สมรภูมิรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ณ เวลานั้น
- 14 ตุลาคม ค.ศ. 1809: สนธิสัญญาเชินบรุนน์ ออสเตรียยอมยกดินแดนให้ฝรั่งเศส
ความสำเร็จของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไขรหัสลับโบราณครั้งนี้ ช่วยย่นระยะเวลาการทำงานของนักรหัสวิทยาได้อย่างมหาศาล และถือเป็นก้าวสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์โลกยุคใหม่ต่อไป
ที่มา: The Telegraph, Azernews, biggo
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