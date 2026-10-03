นักเรียนดิ่งตึก 4 ชั้นดับ หนีเพื่อนรัวหมัดทำร้าย พยานช็อกเห็นร่างนอนนิ่งบนพื้น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 20:01 น.
นักเรียน ม.ปลาย ในสหรัฐฯ ถูกเพื่อนชกกระโดดตึกดับ

สลด นักเรียนมัธยมในลอสแอนเจลิสถูกเพื่อนร่วมชั้นทำร้ายร่างกาย วิ่งหนี-ตัดสินใจกระโดดตึกชั้น 4 เสียชีวิต ตำรวจเร่งสอบสวนเหตุการณ์

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin High School) ในย่านไฮแลนด์พาร์ก นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา กรณีนักเรียนคนหนึ่งตัดสินใจกระโดดจากอาคารเรียนชั้น 4 เสียชีวิต โดยคลิปวิดีโอหลักฐานเผยให้เห็นเพื่อนร่วมชั้นทำร้ายร่างกายเขาอย่างรุนแรงก่อนเกิดเหตุดังกล่าว

คลิปวิดีโอบันทึกภาพของเพื่อนนักเรียนด่าทอและทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิต โดยมีครูสูงวัยพยายามเข้าไปห้ามปรามอย่างสุดความสามารถ ผู้ก่อเหตุซึ่งสะพายเป้สีดำรัวหมัดใส่ผู้เสียชีวิตหลายครั้งจนล้มลงไปกองกับพื้น

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เมื่อผู้เสียชีวิตพยุงตัวลุกขึ้นยืน ผู้ก่อเหตุตะโกนใส่ว่า “วิ่งสิ… วิ่ง” จากนั้นผู้เสียชีวิตจึงวิ่งหนีไปตามทางเดินระเบียงชั้นนอกของอาคารเรียน โดยมีผู้ก่อเหตุวิ่งไล่ตามหลังมาติด ๆ ก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะตัดสินใจปีนข้ามราวระเบียงและกระโดดลงไปกระแทกพื้นด้านล่าง

เหตุการณ์นี้ทำให้กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ตกใจอย่างมาก หลายคนส่งเสียงร้องอุทานด้วยความตกใจ เมื่อกล้องแพนลงไปด้านล่างก็ปรากฏภาพร่างของผู้เสียชีวิตนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น

พยานที่เห็นเหตุการณ์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว FOX 11 ว่า ตนเองได้ยินเสียงข้าวของหล่นกระแทกจึงเงยหน้าขึ้นไปมอง เห็นเด็กนักเรียนกำลังทะเลาะวิวาทกัน และเห็นเด็กคนหนึ่งบาดเจ็บอย่างหนัก ก่อนที่เด็กคนนั้นจะทิ้งตัวลงมาจากชั้น 4

กรมตำรวจลอสแอนเจลิส (LAPD) รับแจ้งเหตุการพลัดตกตึกเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2569 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่เปิดเผยชื่อและอายุของนักเรียนทั้งสองคน และยังไม่ได้ตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการแก่ผู้ก่อเหตุ

มารีน ดาฟตียัน ครูใหญ่ของโรงเรียน ส่งอีเมลแจ้งผู้ปกครองในวันเดียวกัน ระบุว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรก เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ครั้งนี้ทำให้โรงเรียนต้องประกาศมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) ทันที

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นักเรียน ม.ปลาย ตัดสินใจกระโดดตึก 4 ชั้นเสียชีวิต หลังเพื่อนร่วมชั้น-2นักเรียน ม.ปลาย ตัดสินใจกระโดดตึก 4 ชั้นเสียชีวิต หลังเพื่อนร่วมชั้นแกล้ง

ข้อมูลจาก : nypost

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 20:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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