ร่วมอาลัย! บล็อกเกอร์สาว ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัยเพียง 25 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 21:00 น.
ร่วมอาลัย! บล็อกเกอร์สาว ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัยเพียง 25 ปี

แฟนๆ ร่วมอาลัย! บล็อกเกอร์สาวคนดัง “ซีซี ซู เปา” (XiXi Xu Bao) ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร 1 ปี ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัยเพียง 25 ปี

โลกออนไลน์ทั่วเอเชียเศร้า เมื่อมีรายงานว่า XiXi Xu Bao (ซีซี ซู เปา) บล็อกเกอร์สาวชื่อดังจากมณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน เสียชีวิตลงในวัยเพียง 25 ปี หลังจากต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนานกว่าหนึ่งปี การจากไปก่อนวัยอันควรของเธอไม่เพียงแต่สร้างความโศกเศร้า แต่ยังกลายเป็นอุทาหรณ์ ให้คนหนุ่มสาวหันกลับมามองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันไปอย่างถาวร

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2025 หลังจากที่ “ซีซี ซู เปา” ตรวจพบว่าตัวเองเป็น ‘มะเร็งกระเพาะอาหาร’ ระยะเริ่มต้น เธอก็ได้ออกมาเปิดเผย เส้นทางการรักษาและพฤติกรรมสุดแย่ของตนเองก่อนตรวจเจอโรคร้าย ว่า

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“เธอมักจะเข้านอนดึกมากประมาณ ตี 2 ตื่นมาตอนเช้าก็ไม่กินข้าว ไม่มีอะไรตกถึงท้องเลย แต่เมื่อจะเลือกกินอาหารสักเมนู เธอก็ขอเลือกสิ่งที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ อาหารฟาสต์ฟู้ด กรอบ ๆ น้ำมันฉ่ำ ๆ ทั้งยังดื่มกาแฟและชานมแทนน้ำเปล่าด้วย”

ร่วมอาลัย! บล็อกเกอร์สาว ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัยเพียง 25 ปี-2
ภาพจาก : soha

ทางด้าน นพ.ยวี่ ซีชิว (Yu Xiqiu) ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา อธิบายพฤติกรรมของ ซีซี ซู เปา ว่า “การบริโภคอาหารทอด อาหารแปรรูป และชานมต่อเนื่อง คือเส้นทางสู่มะเร็งกระเพาะอาหาร เนื่องจากเกิดสารพิษไนโทรซามีนและการสะสมของไขมันทรานส์ที่ทำลายเยื่อบุ กระตุ้นให้แบคทีเรีย H. pylori เข้ามาโจมตี ประกอบกับปริมาณน้ำตาลฟรุกโตสกระตุ้นการอักเสบเรื้อรัง”

สำหรับ 5 สัญญาณอันตรายที่ห้ามมองข้าม อาจบ่งบอกถึงโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร คือ

1. มีอาการปวดตื้อ แสบร้อน หรือแน่นบริเวณลิ้นปี่เป็นประจำ

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2. อาหารไม่ย่อย ท้องอืด หรือแสบร้อนกลางอกบ่อย

3. เบื่ออาหารหรืออิ่มเร็วผิดปกติ หรือรับประทานอาหารได้น้อยลง

4. น้ำหนักลดลงต่อเนื่อง ทั้งที่ไม่ได้คุมอาหารหรือออกกำลังกายหนัก

5. อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำ

อาการทั้งหมดนี้อาจเกิดจากโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น กรดไหลย้อน กระเพาะอาหารอักเสบ หรือแผลในกระเพาะอาหาร แต่การปล่อยให้อาการเรื้อรังโดยไม่ตรวจ อาจทำให้การวินิจฉัยและรักษาล่าช้าได้

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อ้างอิงจาก : soha

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 21:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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