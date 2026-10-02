“ดิว อริสรา” ควักเงินส่วนตัว ซื้อของทำถุงยังชีพ ลุยแจกชาวบ้าน สู้วิกฤตน้ำท่วม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 21:45 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 21:45 น.
"ดิว อริสรา" ควักเงินส่วนตัว ซื้อของทำถุงยังชีพ ลุยแจกชาวบ้าน สู้วิกฤตน้ำท่วม

“ดิว อริสรา” ควักเงินส่วนตัว 120,000 บาท ซื้อของทำถุงยังชีพ ลงพื้นที่และแจกข้าวกล่องน้ำดื่มให้ชาวบ้าน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยตัวเอง

ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในหลายพื้นที่ พลังน้ำใจจากคนในวงการบันเทิงยังคงส่งต่อถึงผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักแสดงสาว ดิว อริสรา ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้นิ่งเฉย พร้อมลงมือช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้วยตัวเอง สะท้อนให้เห็นว่านอกจากความสวยแล้ว ยังเปี่ยมไปด้วยจิตใจที่งดงามไม่แพ้กัน

ก่อนหน้านี้ ดิว อริสรา ได้ควักเงินส่วนตัวจำนวน 120,000 บาท โอนตรงให้กับทีมงาน เพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำหรับนำมาจัดทำเป็นถุงยังชีพเตรียมมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

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ดิว อริสรา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและข้าวกล่องให้ชาวบ้าน
IG/ duearisara

ล่าสุด ดิว อริสรา ไม่หยุดอยู่เพียงการสนับสนุนเงินทุน แต่ยังนำทีมงานเดินทางลงพื้นที่จริง เพื่อส่งมอบกำลังใจและแจกจ่ายถุงยังชีพ ข้าวกล่อง รวมถึงน้ำดื่ม ให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยตัวเองถึงที่ โดยเจ้าตัวนั่งบรรจุถุงยังชีพและส่งมอบถึงมือชาวบ้านอย่างเป็นกันเองและตั้งใจ

พร้อมกันนี้ ดิว อริสรา ยังส่งข้อความให้กำลังใจผู้ประสบภัย อวยพรให้ทุกคนปลอดภัย สถานการณ์น้ำลดลงโดยเร็ว และขอให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย

IG/ duearisara
IG/ duearisara
IG/ duearisara
IG/ duearisara
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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 21:45 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 21:45 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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