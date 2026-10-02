ธนาคารกรุงเทพ ยกเลิกให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 15 ธันวาคม 69
ธนาคารกรุงเทพ แจ้งยกเลิกการให้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 69 เป็นต้นไป แนะใช้บริการผ่านช่องทางอื่น ๆ
ธนาคารกรุงเทพประกาศยกเลิกการให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ และช่องทางอื่น ๆ ที่สะดวกรวดเร็วแทน
ลูกค้ายังคงสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริการที่เคยทำผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะถูกกระจายไปยังช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
แอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง
- ทำธุรกรรมทั่วไป ได้แก่ โอนเงิน เติมเงิน ชำระบิล
- โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
- ดูสรุปรายการบัญชี และรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
- ชำระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพของบัตรหลักและบัตรเสริม
- โอนเงินหรือจ่ายบิลล่วงหน้า
- บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ
- บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
- บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
- บริการกองทุนรวม: ส่งคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน คำสั่งสับเปลี่ยน หรือตรวจสอบยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ
- อายัดบัตรเครดิตและออกบัตรเครดิตใบใหม่ทดแทน
สาขาธนาคาร และระบบอัตโนมัติ (IVR) ของ Call Center
- ตรวจสอบสถานะของเช็คคืน
- สั่งซื้อสมุดเช็ค
สาขาธนาคาร
- เปลี่ยนแปลงที่อยู่ส่งใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
- แจ้งอายัดสมุดคู่ฝาก กรณีสูญหาย
- สมัครบริการรับเงินปันผล
Call Center (1333)
- อายัดเช็คสั่งจ่าย
- Call Center
- ตรวจสอบรายการที่ผิดปกติ
- ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่ผิดปกติ
- ตรวจสอบรายการบัญชีบัตรเครดิตที่ผิดปกติ
- ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือบัตรเครดิตที่ผิดปกติ
สาขาธนาคาร และ Call Center
- ส่งคำสั่งแลกของกำนัลด้วยคะแนนสะสมบัตรเครดิต
บริการ SMS
ขอ PIN สำหรับใช้งานบัตรเครดิต โดยพิมพ์ข้อความ PIN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้ายส่งไปที่ 4711333
ตู้ ATM
- Top Up – Student Prepaid Card
สำหรับการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง ลูกค้าบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง สามารถเข้าสู่ระบบได้ตามเงื่อนไขดังนี้
1. ผู้ที่เคยใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว
หากจำรหัสผ่าน (Mobile PIN) ได้ สามารถระบุรหัสเดิมเพื่อเข้าใช้งานได้ตามปกติ แต่หากจำรหัสไม่ได้ ให้ใช้หมายเลขและรหัสบัตรเดบิตในการเข้าสู่ระบบ หรือไปติดต่อขอรหัสลับแรกเข้า (Re-issue Temp PIN) ที่สาขาธนาคารหรือตู้ ATM
2. ผู้ที่ไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชัน
หากมีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต สามารถใช้หมายเลขและรหัสบัตรเข้าสู่ระบบได้ทันที หากไม่มีบัตร จะต้องไปติดต่อขอรหัสลับแรกเข้าที่สาขาหรือตู้ ATM
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวไม่อัปเดต ลูกค้าต้องนำบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ) ไปติดต่อที่สาขาธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนใช้บริการ
ประเด็นสำคัญที่ลูกค้าต้องระมัดระวังคือ บริการ “ตั้งรายการล่วงหน้า” ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป
ส่วนรายการล่วงหน้าที่ตั้งไว้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2569 จะถูกระบบยกเลิกโดยอัตโนมัติ ลูกค้าจึงต้องเข้าไปตั้งรายการล่วงหน้าใหม่อีกครั้งในแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง เพื่อป้องกันการพลาดโอนหรือชำระเงิน
ทั้งนี้ แอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ช่วยจัดการเรื่องเงิน เช่น การชำระเงินด้วย QR Code การถอนเงินจากตู้ ATM โดยไม่ใช้บัตร และการล็อกบัญชี หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพที่สะดวก หรือโทรสอบถาม Call Center ที่เบอร์ 1333
ข้อมูลจาก : bangkokbank
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