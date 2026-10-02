ธนาคารกรุงเทพ ยกเลิกให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 15 ธันวาคม 69

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 15:21 น.
ธนาคารกรุงเทพ ยกเลิกให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 15 ธันวาคม 69

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งยกเลิกการให้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 69 เป็นต้นไป แนะใช้บริการผ่านช่องทางอื่น ๆ

ธนาคารกรุงเทพประกาศยกเลิกการให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ และช่องทางอื่น ๆ ที่สะดวกรวดเร็วแทน

ลูกค้ายังคงสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริการที่เคยทำผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะถูกกระจายไปยังช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

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แอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง

  • ทำธุรกรรมทั่วไป ได้แก่ โอนเงิน เติมเงิน ชำระบิล
  • โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
  • ดูสรุปรายการบัญชี และรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
  • ชำระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพของบัตรหลักและบัตรเสริม
  • โอนเงินหรือจ่ายบิลล่วงหน้า
  • บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ
  • บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
  • บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
  • บริการกองทุนรวม: ส่งคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน คำสั่งสับเปลี่ยน หรือตรวจสอบยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ
  • อายัดบัตรเครดิตและออกบัตรเครดิตใบใหม่ทดแทน

สาขาธนาคาร และระบบอัตโนมัติ (IVR) ของ Call Center

  • ตรวจสอบสถานะของเช็คคืน
  • สั่งซื้อสมุดเช็ค

สาขาธนาคาร

  • เปลี่ยนแปลงที่อยู่ส่งใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
  • แจ้งอายัดสมุดคู่ฝาก กรณีสูญหาย
  • สมัครบริการรับเงินปันผล

Call Center (1333)

  • อายัดเช็คสั่งจ่าย
  • Call Center
  • ตรวจสอบรายการที่ผิดปกติ
  • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่ผิดปกติ
  • ตรวจสอบรายการบัญชีบัตรเครดิตที่ผิดปกติ
  • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือบัตรเครดิตที่ผิดปกติ

สาขาธนาคาร และ Call Center

  • ส่งคำสั่งแลกของกำนัลด้วยคะแนนสะสมบัตรเครดิต

บริการ SMS

ขอ PIN สำหรับใช้งานบัตรเครดิต โดยพิมพ์ข้อความ PIN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้ายส่งไปที่ 4711333

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ตู้ ATM

  • Top Up – Student Prepaid Card

ธนาคารกรุงเทพ ยกเลิกให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง แนะช่องทางทำธุรกรรม

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สำหรับการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง ลูกค้าบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง สามารถเข้าสู่ระบบได้ตามเงื่อนไขดังนี้

1. ผู้ที่เคยใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว

หากจำรหัสผ่าน (Mobile PIN) ได้ สามารถระบุรหัสเดิมเพื่อเข้าใช้งานได้ตามปกติ แต่หากจำรหัสไม่ได้ ให้ใช้หมายเลขและรหัสบัตรเดบิตในการเข้าสู่ระบบ หรือไปติดต่อขอรหัสลับแรกเข้า (Re-issue Temp PIN) ที่สาขาธนาคารหรือตู้ ATM

2. ผู้ที่ไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชัน

หากมีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต สามารถใช้หมายเลขและรหัสบัตรเข้าสู่ระบบได้ทันที หากไม่มีบัตร จะต้องไปติดต่อขอรหัสลับแรกเข้าที่สาขาหรือตู้ ATM

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวไม่อัปเดต ลูกค้าต้องนำบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ) ไปติดต่อที่สาขาธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนใช้บริการ

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ประเด็นสำคัญที่ลูกค้าต้องระมัดระวังคือ บริการ “ตั้งรายการล่วงหน้า” ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป

ส่วนรายการล่วงหน้าที่ตั้งไว้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2569 จะถูกระบบยกเลิกโดยอัตโนมัติ ลูกค้าจึงต้องเข้าไปตั้งรายการล่วงหน้าใหม่อีกครั้งในแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง เพื่อป้องกันการพลาดโอนหรือชำระเงิน

ทั้งนี้ แอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ช่วยจัดการเรื่องเงิน เช่น การชำระเงินด้วย QR Code การถอนเงินจากตู้ ATM โดยไม่ใช้บัตร และการล็อกบัญชี หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพที่สะดวก หรือโทรสอบถาม Call Center ที่เบอร์ 1333

ข้อมูลจาก : bangkokbank

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 15:21 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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