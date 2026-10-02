ตรวจหวยลาว 2/10/69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์สถิติย้อนหลังหวยวันศุกร์
ตรวจหวยลาว 2 ตุลาคม 2569 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร? พร้อมวิเคราะห์สถิติย้อนหลังหวยวันศุกร์ และเลขนามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันศุกร์ย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเสี่ยงโชคทุกท่าน โดยจะมีการถ่ายทอดสด และตรวจสอบผลรางวัลหวยลาวพัฒนา จาก กองสลาก สปป.ลาว ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 2/10/69
ผลการออกรางวัลสลากพัฒนา 2 ตุลาคม 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
- เลข 1 ตัว :
สถิติหวยลาวย้อนหลังวันศุกร์
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแนวทางเพื่อลุ้นโชคในงวดถัดไป ได้มีการรวบรวมสถิติผลการออกรางวัลสลากพัฒนาเฉพาะวันอังคารย้อนหลัง เพื่อให้นำไปวิเคราะห์ตัวเลขและเป็นแนวทางในการเสี่ยงดวง ดังนี้
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|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|25/9/69
|2383
|383
|83
|3
|18/9/69
|3502
|502
|02
|2
|11/9/69
|3350
|350
|50
|0
|4/9/69
|4187
|187
|87
|7
|21/8/69
|0623
|623
|23
|3
|21/8/69
|0253
|253
|53
|3
|14/8/69
|7941
|941
|41
|1
|7/8/69
|7677
|677
|77
|7
|31/7/69
|3290
|290
|90
|0
|24/7/69
|2561
|561
|61
|1
|17/7/69
|4604
|604
|04
|4
|10/7/69
|0277
|277
|77
|7
|3/7/69
|0392
|392
|92
|2
|26/6/69
|1577
|577
|77
|7
|19/6/69
|4240
|240
|40
|0
|12/6/69
|5060
|060
|60
|0
|5/6/69
|2469
|469
|69
|9
|29/5/69
|2722
|722
|22
|2
|22/5/69
|3763
|763
|63
|3
|15/5/69
|7095
|095
|95
|5
|8/5/69
|7877
|877
|77
|7
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