เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด
ผู้นำอินเดียเชิดชูความกล้าหาญ ป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอย 9/11 ช่วย 170 ชีวิต ด้านนักบินเปิดใจกลางสาย ยึดบทสวดหนุมานสร้างพลังใจช่วงเฉียดตาย
นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ต่อสายวิดีโอคอลพูดคุยกับ กัปตันสมิต มัชชาร์ (Smit Machchhar) นักบินชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการขัดขวางเหตุจี้เครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบ (flydubai) พร้อมกล่าวยกย่องความกล้าหาญที่สามารถรักษาชีวิตผู้โดยสารจำนวนมาก อวยพรให้ร่างกายฟื้นตัวโดยเร็ว
ระหว่างการสนทนาจากโรงพยาบาล กัปตันสมิตเปิดเผยความรู้สึกช่วงเผชิญหน้ากับนาทีวิกฤตว่า “ตอนนั้นผมต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอด ถ้ายอมแพ้ ผู้โดยสาร 174 คนจะต้องเสียชีวิต” พร้อมเล่าว่าในช่วงเวลาคับขันได้สวดมนต์บทหนุมาน ชาลิสา (Hanuman Chalisa) ช่วยสร้างความเข้มแข็งในจิตใจ ทั้งยังกล่าวขอโทษนายกรัฐมนตรีที่กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ขณะพูดคุย เนื่องจากไม่เคยคาดคิดว่าจะมีโอกาสได้สนทนากับผู้นำประเทศ
ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีโมดียกย่องกัปตันสมิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นวีรบุรุษของชาติ ทั้งกล่าวในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ กรุงเดลี ชื่นชมว่าคนอินเดียสามารถหยุดยั้งโศกนาฏกรรมในลักษณะเดียวกับเหตุการณ์ 9/11 ได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังได้โทรศัพท์พูดคุยกับภรรยา พ่อ และแม่ของกัปตัน เพื่อยืนยันว่าสถานทูตอินเดียพร้อมให้การดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นเมื่อนักบินผู้ช่วยก่อเหตุทำร้ายร่างกายภายในห้องนักบิน กัปตันสมิตพยายามต่อสู้สุดกำลังจนสามารถปลดล็อกประตูให้ลูกเรือกับผู้โดยสารเข้ามาช่วยควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จ ขณะนั้นเครื่องบินโบอิ้ง 737 ทิ้งดิ่งจากระดับความสูง 34,000 ฟุต ลงมาเหลือประมาณ 15,600 ฟุต ทั้งนี้ กัปตันสมิตมีประสบการณ์การบินพาณิชย์ยาวนานกว่า 13 ปี ชั่วโมงบินรวมกว่า 9,750 ชั่วโมง เคยทำงานเป็นครูการบินให้กับสายการบินสไปซ์เจ็ต (SpiceJet) ก่อนย้ายมาร่วมงานกับสายการบินฟลายดูไบ
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