ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง “ชาย เอี่ยมศิริ” พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 14:54 น.
ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง “ชาย เอี่ยมศิริ” พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ

มีรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI นัดพิเศษในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 ว่า ที่ประชุมมีมติ พักงาน นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO การบินไทย พร้อมแต่งตั้ง นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ทำหน้าที่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน

การประชุมนัดพิเศษเกิดขึ้นหลังการบินไทยเผชิญปัญหาการให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากผลกระทบน้ำท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติ ส่งผลต่อการจัดการสัมภาระ เที่ยวบิน และบริการภาคพื้นในช่วงปลายเดือนกันยายน

ก่อนการประชุมมีรายงานว่า คณะกรรมการบริหารของการบินไทยพิจารณาเรื่องการพักงานชาย และเสนอชื่อสัมฤทธิ์เข้าทำหน้าที่รักษาการแทน ก่อนนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมี นายลวรณ แสงสนิท เป็นประธานกรรมการ

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ปัญหาการให้บริการช่วงที่ผ่านมา ทำให้การบินไทยต้องปรับลดเที่ยวบินบางส่วนให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติการ บริษัทลดเที่ยวบิน 15 เที่ยวบินในวันที่ 1 ตุลาคม และอีก 9 เที่ยวบินในวันที่ 2 ตุลาคม ก่อนเตรียมกลับมาให้บริการทุกเที่ยวบินตามตารางตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

อีกปัญหาสำคัญคือสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิหลายพันใบ หลังฝนตกหนักและน้ำท่วมกระทบการเดินทางของพนักงานและการปฏิบัติงานภาคพื้น โดยการบินไทยต้องเร่งจัดส่งกระเป๋าคืนให้ผู้โดยสารและฟื้นการให้บริการกลับสู่ภาวะปกติ

สำหรับ สัมฤทธิ์ สำเนียง ปัจจุบันเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของการบินไทย มีประสบการณ์ทำงานหลักด้านการเงินและบัญชี จบปริญญาตรีบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก่อนเข้ามามีบทบาทในการบินไทย สัมฤทธิ์เคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ระหว่างปี 2562 ถึง 2567

ต่อมาเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของการบินไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึง 7 มกราคม 2569 ก่อนเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร

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การเปลี่ยนผู้ทำหน้าที่บริหารสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงที่การบินไทยกำลังเร่งแก้ปัญหาการให้บริการและเตรียมกลับมาบินครบตามตารางตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พร้อมเปิดสำนักงานบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต วันที่ 3 และ 4 ตุลาคม เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. เพื่อเพิ่มช่องทางช่วยเหลือผู้โดยสาร

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 14:54 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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