ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง “ชาย เอี่ยมศิริ” พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ
มีรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI นัดพิเศษในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 ว่า ที่ประชุมมีมติ พักงาน นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO การบินไทย พร้อมแต่งตั้ง นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ทำหน้าที่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน
การประชุมนัดพิเศษเกิดขึ้นหลังการบินไทยเผชิญปัญหาการให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากผลกระทบน้ำท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติ ส่งผลต่อการจัดการสัมภาระ เที่ยวบิน และบริการภาคพื้นในช่วงปลายเดือนกันยายน
ก่อนการประชุมมีรายงานว่า คณะกรรมการบริหารของการบินไทยพิจารณาเรื่องการพักงานชาย และเสนอชื่อสัมฤทธิ์เข้าทำหน้าที่รักษาการแทน ก่อนนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมี นายลวรณ แสงสนิท เป็นประธานกรรมการ
ปัญหาการให้บริการช่วงที่ผ่านมา ทำให้การบินไทยต้องปรับลดเที่ยวบินบางส่วนให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติการ บริษัทลดเที่ยวบิน 15 เที่ยวบินในวันที่ 1 ตุลาคม และอีก 9 เที่ยวบินในวันที่ 2 ตุลาคม ก่อนเตรียมกลับมาให้บริการทุกเที่ยวบินตามตารางตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
อีกปัญหาสำคัญคือสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิหลายพันใบ หลังฝนตกหนักและน้ำท่วมกระทบการเดินทางของพนักงานและการปฏิบัติงานภาคพื้น โดยการบินไทยต้องเร่งจัดส่งกระเป๋าคืนให้ผู้โดยสารและฟื้นการให้บริการกลับสู่ภาวะปกติ
สำหรับ สัมฤทธิ์ สำเนียง ปัจจุบันเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของการบินไทย มีประสบการณ์ทำงานหลักด้านการเงินและบัญชี จบปริญญาตรีบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก่อนเข้ามามีบทบาทในการบินไทย สัมฤทธิ์เคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ระหว่างปี 2562 ถึง 2567
ต่อมาเข้ามาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของการบินไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึง 7 มกราคม 2569 ก่อนเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร
การเปลี่ยนผู้ทำหน้าที่บริหารสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงที่การบินไทยกำลังเร่งแก้ปัญหาการให้บริการและเตรียมกลับมาบินครบตามตารางตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พร้อมเปิดสำนักงานบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต วันที่ 3 และ 4 ตุลาคม เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. เพื่อเพิ่มช่องทางช่วยเหลือผู้โดยสาร
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- การบินไทย โปรไฟล์นายสัมฤทธิ์ สำเนียง
- การบินไทย คณะกรรมการบริษัท
- การบินไทย ประกาศกลับมาให้บริการทุกเที่ยวบิน 3 ตุลาคม
- ฐานเศรษฐกิจ รายงานการประชุมบอร์ดนัดพิเศษ