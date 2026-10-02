พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 14:33 น.
พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย

กลายเป็นอีกหนึ่งข้อความเตือนภัยที่สร้างความสับสนบนโลกออนไลน์ หลังมีการแชร์ข้อความให้ประชาชนเตรียมย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เพราะ “พายุแตดบิด” จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันที่ 6 ถึง 11 ตุลาคม 2569

ล่าสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา และจัดข้อความนี้อยู่ในประเภท ข่าวปลอม ยืนยันว่าไม่มีพายุชื่อ “แตดบิด” อยู่ในระบบรายชื่อพายุหมุนเขตร้อน และคำเตือนที่ถูกส่งต่อไม่ได้ออกจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อเท็จจริง ณ วันที่ 2 ตุลาคม คือ ยังไม่มีพายุที่ชื่อ “แตดบิด” หรือพายุหมุนเขตร้อนชื่อนี้กำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตามข้อความที่แชร์กันอยู่ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมจึงขอประชาชนไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าว

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อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นเดือนตุลาคมประเทศไทย มีฝนจริง และบางพื้นที่มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้น จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อความปลอมลักษณะนี้ดูน่าเชื่อถือ

ข่าวปลอม พายุแตดบิด
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์วันที่ 2 ตุลาคมว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย

เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 2 ตุลาคม มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 34 ถึง 36 องศาเซลเซียส และมีลมใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ส่วนสภาพอากาศช่วงวันที่ 4 ถึง 7 ตุลาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

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สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วงวันที่ 5 ถึง 6 ตุลาคม จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ พร้อมฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง ก่อนโอกาสเกิดฝนลดลงเหลือร้อยละ 40 ถึง 60 ในวันที่ 7 ตุลาคม

ดังนั้น คำเตือนเรื่องฝนหนักช่วงต้นเดือนตุลาคมมีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยารองรับจริง แต่ ไม่ได้เกิดจาก “พายุแตดบิด” และกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้ประกาศว่ามีพายุชื่อนี้กำลังจะเข้าไทย

ประชาชนสามารถแยกข้อมูลสองเรื่องนี้ออกจากกันได้ง่าย ๆ คือ ช่วงวันที่ 4 ถึง 7 ตุลาคมมีประกาศเตือน อากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนหนักบางพื้นที่ จริง ส่วนข้อความที่ระบุว่ามีพายุชื่อ “แตดบิด” เข้าประเทศไทยช่วงวันที่ 6 ถึง 11 ตุลาคมเป็นข้อมูลปลอม

หากพบข้อความเตือนพายุที่ใช้ชื่อแปลกหรือไม่คุ้นเคย ควรตรวจสอบกับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนส่งต่อ โดยสามารถสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 14:33 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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