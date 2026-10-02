ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน
นัดคุ้มครองสิทธิ 20 ต.ค. อัยการสั่งฟ้อง 9 ข้อหาหนัก ลวงเป็นตำรวจปล้นทรัพย์อำพรางศพ จำเลยรับสารภาพบางส่วน ส่วนเพื่อนร่วมก๊วนยอมรับคดีล่วงละเมิด
ศาลจังหวัดพัทยาเบิกตัวนายฑณา หรือป๋อง เกิดทอง จำเลยที่ 1 พร้อมนายธงชัย หรือธง จำเลยที่ 2 มาสอบคำให้การ ในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดพัทยายื่นฟ้องรวม 9 ฐานความผิด จากเหตุการณ์ชิงทรัพย์ ข่มขืนกระทำชำเรา ฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย ก่อนนำศพไปซ่อนเร้นอำพรางในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง พฤติการณ์อุกอาจ เกรงจำเลยจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ในการสอบคำให้การ จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุน การแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน การหน่วงเหนี่ยวกักขัง การซ่อนเร้นทำลายศพ รวมถึงข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งกายคล้ายตำรวจ มีอาวุธปืน จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทว่าในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ทั้งคู่ให้การปฏิเสธ ขณะที่ข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย นายฑณาให้การปฏิเสธ ส่วนนายธงชัยให้การรับสารภาพ
ศาลมีคำสั่งให้นำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ กำหนดนัดพร้อมในวันที่ 20 ตุลาคม 2569 เวลา 09.00 น. เพื่อให้คู่ความทุกฝ่ายรับทราบสิทธิตามกฎหมายอย่างเหมาะสม พร้อมเปิดทางให้ฝ่ายผู้เสียหายเข้าถึงการเยียวยาความเสียหาย ก่อนจะเริ่มกระบวนพิจารณาในข้อหาที่จำเลยยังคงให้การปฏิเสธต่อไป
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