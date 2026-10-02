สลด ผู้ใหญ่บ้านปราจีนบุรี ไฟดูดดับขณะลุยน้ำช่วยลูกบ้าน ทำดีจนนาทีสุดท้าย
อาลัย ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตขณะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรมการปกครองยกย่องวีรกรรมความกล้าหาญ
กรมการปกครอง แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายทองพิมพ์ ม่วงพรหม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประสบเหตุไฟฟ้าดูดเสียชีวิตในคืนวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ระหว่างลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกบ้านที่เผชิญสถานการณ์น้ำท่วม
ตลอดช่วงวิกฤตอุทกภัยครั้งล่าสุด ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
นอกจากการทุ่มเททำงานในสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2568 ผู้ใหญ่ทองพิมพ์เคยสร้างวีรกรรมความกล้าหาญ กระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือเด็กชายวัย 6 ขวบที่ติดอยู่ภายในรถยนต์เสียหลักตกคลอง เขาสามารถนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลและช่วยชีวิตเด็กไว้ได้สำเร็จ
กรมการปกครองยกย่องผู้ใหญ่ทองพิมพ์ให้เป็นวีรบุรุษผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำชุมชนอย่างเต็มภาคภูมิทั้งในยามปกติและยามเกิดภัยพิบัติ พร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชนเสมอโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยหรืออันตราย คุณงามความดีครั้งนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของครอบครัว ประชาชน และฝ่ายปกครองตลอดไป
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