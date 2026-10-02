สลด ผู้ใหญ่บ้านปราจีนบุรี ไฟดูดดับขณะลุยน้ำช่วยลูกบ้าน ทำดีจนนาทีสุดท้าย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 14:25 น.
ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตขณะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อาลัย ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตขณะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรมการปกครองยกย่องวีรกรรมความกล้าหาญ

กรมการปกครอง แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายทองพิมพ์ ม่วงพรหม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประสบเหตุไฟฟ้าดูดเสียชีวิตในคืนวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ระหว่างลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกบ้านที่เผชิญสถานการณ์น้ำท่วม

ตลอดช่วงวิกฤตอุทกภัยครั้งล่าสุด ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

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นอกจากการทุ่มเททำงานในสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2568 ผู้ใหญ่ทองพิมพ์เคยสร้างวีรกรรมความกล้าหาญ กระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือเด็กชายวัย 6 ขวบที่ติดอยู่ภายในรถยนต์เสียหลักตกคลอง เขาสามารถนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลและช่วยชีวิตเด็กไว้ได้สำเร็จ

กรมการปกครองยกย่องผู้ใหญ่ทองพิมพ์ให้เป็นวีรบุรุษผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำชุมชนอย่างเต็มภาคภูมิทั้งในยามปกติและยามเกิดภัยพิบัติ พร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชนเสมอโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยหรืออันตราย คุณงามความดีครั้งนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของครอบครัว ประชาชน และฝ่ายปกครองตลอดไป

ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ ประสบเหตุไฟฟ้าดูดเสียชีวิตขณะช่วยลูกบ้านจากอุทกภัยปราจีนบุรี
ภาพจาก Facebook : กรมการปกครอง fanpage

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 14:25 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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