ต้นสังกัด คอนเฟิร์ม T.O.P – Nana คบกันจริง หลังเคยร่วมงานกันใน MV
ต้นสังกัด คอนเฟิร์ม T.O.P – Nana คบกันจริง หลังคนเห็นทั้งคู่ใช้เวลาวันหยุดด้วยกันบ่อยครั้ง เผยจุดเริ่มต้นรัก จากพระนางใน MV สู่ตัวจริงของกันและกัน
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ เมื่อค่าย Top Spot Pictures ต้นสังกัดของ T.O.P และ ค่าย Sublime ต้นสังกัดของ Nana ออกมาแถลงการณ์เปิดเผยว่า “T.O.P และ Nana กำลังคบหาดูใจกันมาได้ประมาณ 5 เดือนแล้ว โดยทั้งคู่พบกันครั้งแรกจากการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงของ T.O.P จากนั้นทั้งสองก็เริ่มสนิทกันมากขึ้น และเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ในสถานะคนรักเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา”
T.O.P ปัจจุบันอายุ 38 ปี เขาเริ่มเดบิวต์ เมื่อปี 2006 ในฐานะสมาชิกวง BIGBANG และผันตัวมาเอาดีด้านการแสดง แต่ต้องระงับกิจกรรมในวงการไปเมื่อปี 2017 หลังถูกจับกุมเรื่องการสูบกัญชา ก่อนจะหวนคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2024 ด้วยบทบาทในซีรีส์ Netflix เรื่อง “Squid Game” ซีซั่น 2 จากนั้น เขาก็ได้คัมแบ็กอีกครั้งในฐานะนักร้องเดี่ยวด้วยการปล่อยอัลบั้มเต็มชุดใหม่ เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
สำหรับ Nana วัย 34 ปี เดบิวต์ในปี 2009 ในฐานะสมาชิกวง After School และเป็นส่วนหนึ่งของยูนิตย่อย Orange Caramel เธอก้าวเข้าสู่งานแสดง ด้วยผลงานซีรีส์เรื่อง Good Wife และมีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีกหลายเรื่อง เช่น Koon, Confession และ Omniscient Reader’s Viewpoint รวมถึงผลงานซีรีส์อย่าง Declaration, Oh! My Lady, Glitch, Mask Girl และล่าสุด กับซีรีส์ The Scandal
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อ้างอิงจาก : koreatimes