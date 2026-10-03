ถ่ายทอดสด พิธีปิดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 4 ต.ค. 69 เริ่มกี่โมง-รับชมช่องไหน
เตรียมรับชม ถ่ายทอดสด พิธีปิดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ไอจิ-นาโกยา 2026 วันที่ 4 ต.ค. 69 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 หรือ ไอจิ-นาโกยา 2026 เตรียมปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 พิธีปิดอันยิ่งใหญ่จะจัดขึ้นที่นาโกยา ซิตี้ มิซูโฮะ พาร์ค แอธเลติก สเตเดียม ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการภายในสนามจะเริ่มต้นด้วยการแสดงอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในเวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ในพิธีปิดดังกล่าวจะมีการส่งมอบธงประจำการแข่งขัน ตัวแทนจากประเทศกาตาร์จะรับมอบธงเพื่อสานต่อหน้าที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในปี 2030 หรือ โดฮา 2030
การแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ โดฮา 2030 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-19 พฤศจิกายน 2573 แฟนกีฬาทั่วเอเชียสามารถรอติดตามความยิ่งใหญ่ในครั้งถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ได้ผ่านช่อง NBT, T Sports 7, PPTV HD 36 และ AIS PLAY ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
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