ถ่ายทอดสด พิธีปิดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 4 ต.ค. 69 เริ่มกี่โมง-รับชมช่องไหน

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 14:02 น.
ถ่ายทอดสด พิธีปิดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ต.ค. 69 เริ่มกี่โมง-รับชมช่องไหน

เตรียมรับชม ถ่ายทอดสด พิธีปิดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ไอจิ-นาโกยา 2026 วันที่ 4 ต.ค. 69 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 หรือ ไอจิ-นาโกยา 2026 เตรียมปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 พิธีปิดอันยิ่งใหญ่จะจัดขึ้นที่นาโกยา ซิตี้ มิซูโฮะ พาร์ค แอธเลติก สเตเดียม ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการภายในสนามจะเริ่มต้นด้วยการแสดงอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในเวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

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ในพิธีปิดดังกล่าวจะมีการส่งมอบธงประจำการแข่งขัน ตัวแทนจากประเทศกาตาร์จะรับมอบธงเพื่อสานต่อหน้าที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในปี 2030 หรือ โดฮา 2030

การแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ โดฮา 2030 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-19 พฤศจิกายน 2573 แฟนกีฬาทั่วเอเชียสามารถรอติดตามความยิ่งใหญ่ในครั้งถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ได้ผ่านช่อง NBT, T Sports 7, PPTV HD 36 และ AIS PLAY ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 14:02 น.
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Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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