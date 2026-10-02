ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 13:52 น.
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 2 ตุลาคม 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 158 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 5 ด้วย 14 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 14 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 393 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 158 เหรียญทอง 76 เหรียญเงิน 65 เหรียญทองแดง รวม 299 เหรียญ

เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 63 เหรียญทอง 80 เหรียญเงิน 81 เหรียญทองแดง รวม 224 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 95 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 33 เหรียญทอง 35 เหรียญเงิน 56 เหรียญทองแดง

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ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 5 ด้วย 14 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง ตามหลังอันดับ 4 อุซเบกิสถาน อยู่ 3 เหรียญทอง

ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 2 ต.ค. 69

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จีน 158 76 65 299
2 ญี่ปุ่น 63 80 81 224
3 เกาหลีใต้ 33 35 56 124
4 อุซเบกิสถาน 17 21 20 58
5 ไทย 14 11 16 41
6 อินเดีย 12 25 34 71
7 อิหร่าน 12 17 13 42
8 บาห์เรน 11 5 5 21
9 คาซัคสถาน 10 19 38 67
10 ฮ่องกง 7 17 20 44
11 เกาหลีเหนือ 7 8 9 24
12 มาเลเซีย 7 5 16 28
13 ยูเออี 7 4 1 12
14 อินโดนีเซีย 5 8 22 35
15 ไชนีส ไทเป 4 13 28 45
16 ฟิลิปปินส์ 4 6 16 26
17 คูเวต 4 1 4 9
18 กาตาร์ 3 6 5 14
19 สิงคโปร์ 2 8 5 15
20 เวียดนาม 2 3 19 24
21 ทาจิกิสถาน 2 3 7 12
22 ซาอุดีอาระเบีย 2 2 9 13
23 เมียนมา 2 1 1 4
24 มาเก๊า 1 4 1 6
25 จอร์แดน 1 3 2 6
26 คีร์กีซสถาน 1 2 7 10
27 มองโกเลีย 1 1 8 10
28 ศรีลังกา 1 1 0 2
29 อิรัก 0 2 3 5
30 เติร์กเมนิสถาน 0 2 0 2
31 อัฟกานิสถาน 0 1 2 3
32 เลบานอน 0 1 1 2
32 โอมาน 0 1 1 2
34 ปากีสถาน 0 0 6 6
35 กัมพูชา 0 0 4 4
36 เนปาล 0 0 2 2
37 บังกลาเทศ 0 0 1 1
37 บรูไน 0 0 1 1
37 ลาว 0 0 1 1
37 ซีเรีย 0 0 1 1

อัปเดต ณ เวลา 13.51 น. ตามเวลาประเทศไทย

ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026

ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 14 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง รวม 41 เหรียญ อยู่อันดับ 5 ของตารางเหรียญ

ตั้งแต่รายงานครั้งก่อน ไทยได้เพิ่ม 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

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  • เหรียญทอง วอลเลย์บอลชายหาดหญิง Naraphornrapat และ Kongphopsarutawadee ชนะ จีน 2-1
  • เหรียญทองแดง ยิวยิตสูหญิง -52 กก. Nuchanat Singchalad ชนะ มองโกเลีย 4-2 ในนัดชิงเหรียญทองแดง

ตามประกาศของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จะได้รับเงินอัดฉีดคนละ 2 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองของไทยเพิ่มอีก 4 เหรียญ

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญเงินของไทยเพิ่มอีก 4 เหรียญ

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองแดงของไทยเพิ่มอีก 5 เหรียญ

แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 13:52 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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