ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 2 ตุลาคม 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 158 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 5 ด้วย 14 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 14 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 393 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 158 เหรียญทอง 76 เหรียญเงิน 65 เหรียญทองแดง รวม 299 เหรียญ
เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 63 เหรียญทอง 80 เหรียญเงิน 81 เหรียญทองแดง รวม 224 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 95 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 33 เหรียญทอง 35 เหรียญเงิน 56 เหรียญทองแดง
ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 5 ด้วย 14 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง ตามหลังอันดับ 4 อุซเบกิสถาน อยู่ 3 เหรียญทอง
ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 2 ต.ค. 69
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|158
|76
|65
|299
|2
|ญี่ปุ่น
|63
|80
|81
|224
|3
|เกาหลีใต้
|33
|35
|56
|124
|4
|อุซเบกิสถาน
|17
|21
|20
|58
|5
|ไทย
|14
|11
|16
|41
|6
|อินเดีย
|12
|25
|34
|71
|7
|อิหร่าน
|12
|17
|13
|42
|8
|บาห์เรน
|11
|5
|5
|21
|9
|คาซัคสถาน
|10
|19
|38
|67
|10
|ฮ่องกง
|7
|17
|20
|44
|11
|เกาหลีเหนือ
|7
|8
|9
|24
|12
|มาเลเซีย
|7
|5
|16
|28
|13
|ยูเออี
|7
|4
|1
|12
|14
|อินโดนีเซีย
|5
|8
|22
|35
|15
|ไชนีส ไทเป
|4
|13
|28
|45
|16
|ฟิลิปปินส์
|4
|6
|16
|26
|17
|คูเวต
|4
|1
|4
|9
|18
|กาตาร์
|3
|6
|5
|14
|19
|สิงคโปร์
|2
|8
|5
|15
|20
|เวียดนาม
|2
|3
|19
|24
|21
|ทาจิกิสถาน
|2
|3
|7
|12
|22
|ซาอุดีอาระเบีย
|2
|2
|9
|13
|23
|เมียนมา
|2
|1
|1
|4
|24
|มาเก๊า
|1
|4
|1
|6
|25
|จอร์แดน
|1
|3
|2
|6
|26
|คีร์กีซสถาน
|1
|2
|7
|10
|27
|มองโกเลีย
|1
|1
|8
|10
|28
|ศรีลังกา
|1
|1
|0
|2
|29
|อิรัก
|0
|2
|3
|5
|30
|เติร์กเมนิสถาน
|0
|2
|0
|2
|31
|อัฟกานิสถาน
|0
|1
|2
|3
|32
|เลบานอน
|0
|1
|1
|2
|32
|โอมาน
|0
|1
|1
|2
|34
|ปากีสถาน
|0
|0
|6
|6
|35
|กัมพูชา
|0
|0
|4
|4
|36
|เนปาล
|0
|0
|2
|2
|37
|บังกลาเทศ
|0
|0
|1
|1
|37
|บรูไน
|0
|0
|1
|1
|37
|ลาว
|0
|0
|1
|1
|37
|ซีเรีย
|0
|0
|1
|1
อัปเดต ณ เวลา 13.51 น. ตามเวลาประเทศไทย
ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026
ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 14 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง รวม 41 เหรียญ อยู่อันดับ 5 ของตารางเหรียญ
ตั้งแต่รายงานครั้งก่อน ไทยได้เพิ่ม 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
- เหรียญทอง วอลเลย์บอลชายหาดหญิง Naraphornrapat และ Kongphopsarutawadee ชนะ จีน 2-1
- เหรียญทองแดง ยิวยิตสูหญิง -52 กก. Nuchanat Singchalad ชนะ มองโกเลีย 4-2 ในนัดชิงเหรียญทองแดง
ตามประกาศของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จะได้รับเงินอัดฉีดคนละ 2 ล้านบาท
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองของไทยเพิ่มอีก 4 เหรียญ
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญเงินของไทยเพิ่มอีก 4 เหรียญ
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองแดงของไทยเพิ่มอีก 5 เหรียญ
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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