บุ๋ม ปนัดดา วอนรัฐเหลียวแลกู้ภัย คนทำดีเสี่ยงชีวิตช่วยน้ำท่วม แต่ต้องมาเป็นหนี้
บุ๋ม ปนัดดา ส่งเสียงถึงรัฐบาล วอนจัดงบหนุนกู้ภัย-ตั้งระบบโรงครัว ชี้คนทำดีเสี่ยงชีวิตช่วยน้ำท่วมแต่ต้องมาเป็นหนี้
สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันส่งผลให้หลายหน่วยงานต้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ที่ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของและเปิดโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาโดยตลอด ล่าสุดเธอโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับอาสาสมัครกู้ภัยและทีมตอบโต้ภัยพิบัติที่กำลังเผชิญความยากลำบากในหน้างาน
บุ๋ม ปนัดดา ระบุว่า “ยาวหน่อยนะคะ แต่อยากให้อ่าน คิดเห็นยังไง บอกบุ๋มที
เป็นเรื่องที่เราน่าจะยอมรับกันได้แล้วนะคะ ว่าศึกน้ำท่วมในไทย มันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี จากทั้งโลกร้อน ทั้งภัยธรรมชาติ และการที่บ้านเราตั้งอยู่แบบน้ำล้อมรอบ และมีอาคารบ้านเรือนขวางทางน้ำผ่านจำนวนมาก ก็จะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก ไม่ว่าจะรัฐบาลไหน
บุ๋มเลยอยากเป็นปากเป็นเสียงให้น้อง ๆ กู้ภัยและทีมตอบโต้ภัยพิบัติ ถึงแม้ตอนนี้จะลงทะเบียนได้อย่างจริงจังกับหน่วยงานแล้ว รัฐควรมีงบน้ำมัน งบซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากการออกช่วยเหลือประชาชน มีการฝึกอบรมให้ทีมกู้ภัยมีศักยภาพที่แข็งแรงแข็งแกร่ง
การที่กู้ภัยที่ไม่มีชื่อเสียง ต้องใช้งบส่วนตัวตลอดเวลา แล้วก็ต้องมารับบริจาค วนลูปไปแบบนั้น ไม่น่าใช่เรื่องที่ถูกต้อง และระหว่างทางยังมีเรื่องของอาหารที่พัก ถ้ามีงบสนับสนุนตรงนี้ ทีมกู้ภัยเล็ก ๆ ทำงานจริงจังและขยัน น่าจะหายใจหายคอสะดวกขึ้น การพูดครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อหวังผลกำไร แต่แค่ไม่เข้าเนื้อมากไปกว่านี้
ตอนนี้งบที่ได้รับการสนับสนุนแต่ละทีม บุ๋มพูดได้คำเดียวว่าไม่เพียงพอ ล้อหมุนแต่ละครั้งหลักหมื่นขั้นต่ำ หลักแสนถ้าอุปกรณ์พัง หลักล้านถ้าต้องฟื้นฟูบ้านเรือน นี่คือเรื่องจริง เพราะบุ๋มดูแลมูลนิธิอื่นอีกหลายสิบมูลนิธิ
อีกสิ่งนึงที่สำคัญมาก คือโรงครัวเฉพาะกิจ การจัดตั้งในหน่วยงานราชการสำคัญก็จริง แต่บางครั้ง ครัวเฉพาะกิจ ทำงานได้ไวกว่า เพราะตัดปัญหาเรื่องการเดินทาง ตั้งไปเลย จิตอาสา 123456 ถ้าโซนนี้ท่วม โซนไหนทำอาหาร โซนไหนส่งอาหาร มีแผนรับมือแบบนี้ ก็น่าจะทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะ แถมควบคุมคุณภาพอาหารได้เป็นอย่างดี เพราะต้องผ่านการตรวจสอบว่า โรงครัวแต่ละที่ทำอาหารมีคุณภาพ และใช้งบถูกต้องไหม มี QC ก็ช่วยทำให้งานมีระบบขึ้น
หวังว่าเสียงของบุ๋มจะไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง บุ๋มเห็นใจกู้ภัยตัวเล็ก ๆ ที่เสียสละตนเองและเสี่ยงชีวิต บางคนรถพัง เรือพัง ป่วยหนักหลังจบภารกิจ กลายเป็นคนมีหนี้มีสิน ทั้งที่เขามีใจมาช่วยคน”
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