บุ๋ม ปนัดดา วอนรัฐเหลียวแลกู้ภัย คนทำดีเสี่ยงชีวิตช่วยน้ำท่วม แต่ต้องมาเป็นหนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 14:46 น.
บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงรัฐบาลร้องงบประมาณสนับสนุนทีมกู้ภัยช่วยน้ำท่วม

บุ๋ม ปนัดดา ส่งเสียงถึงรัฐบาล วอนจัดงบหนุนกู้ภัย-ตั้งระบบโรงครัว ชี้คนทำดีเสี่ยงชีวิตช่วยน้ำท่วมแต่ต้องมาเป็นหนี้

สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันส่งผลให้หลายหน่วยงานต้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ที่ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของและเปิดโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาโดยตลอด ล่าสุดเธอโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับอาสาสมัครกู้ภัยและทีมตอบโต้ภัยพิบัติที่กำลังเผชิญความยากลำบากในหน้างาน

บุ๋ม ปนัดดา ระบุว่า “ยาวหน่อยนะคะ แต่อยากให้อ่าน คิดเห็นยังไง บอกบุ๋มที

โฆษณา

เป็นเรื่องที่เราน่าจะยอมรับกันได้แล้วนะคะ ว่าศึกน้ำท่วมในไทย มันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี จากทั้งโลกร้อน ทั้งภัยธรรมชาติ และการที่บ้านเราตั้งอยู่แบบน้ำล้อมรอบ และมีอาคารบ้านเรือนขวางทางน้ำผ่านจำนวนมาก ก็จะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก ไม่ว่าจะรัฐบาลไหน

บุ๋มเลยอยากเป็นปากเป็นเสียงให้น้อง ๆ กู้ภัยและทีมตอบโต้ภัยพิบัติ ถึงแม้ตอนนี้จะลงทะเบียนได้อย่างจริงจังกับหน่วยงานแล้ว รัฐควรมีงบน้ำมัน งบซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากการออกช่วยเหลือประชาชน มีการฝึกอบรมให้ทีมกู้ภัยมีศักยภาพที่แข็งแรงแข็งแกร่ง

การที่กู้ภัยที่ไม่มีชื่อเสียง ต้องใช้งบส่วนตัวตลอดเวลา แล้วก็ต้องมารับบริจาค วนลูปไปแบบนั้น ไม่น่าใช่เรื่องที่ถูกต้อง และระหว่างทางยังมีเรื่องของอาหารที่พัก ถ้ามีงบสนับสนุนตรงนี้ ทีมกู้ภัยเล็ก ๆ ทำงานจริงจังและขยัน น่าจะหายใจหายคอสะดวกขึ้น การพูดครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อหวังผลกำไร แต่แค่ไม่เข้าเนื้อมากไปกว่านี้

ตอนนี้งบที่ได้รับการสนับสนุนแต่ละทีม บุ๋มพูดได้คำเดียวว่าไม่เพียงพอ ล้อหมุนแต่ละครั้งหลักหมื่นขั้นต่ำ หลักแสนถ้าอุปกรณ์พัง หลักล้านถ้าต้องฟื้นฟูบ้านเรือน นี่คือเรื่องจริง เพราะบุ๋มดูแลมูลนิธิอื่นอีกหลายสิบมูลนิธิ

โฆษณา

อีกสิ่งนึงที่สำคัญมาก คือโรงครัวเฉพาะกิจ การจัดตั้งในหน่วยงานราชการสำคัญก็จริง แต่บางครั้ง ครัวเฉพาะกิจ ทำงานได้ไวกว่า เพราะตัดปัญหาเรื่องการเดินทาง ตั้งไปเลย จิตอาสา 123456 ถ้าโซนนี้ท่วม โซนไหนทำอาหาร โซนไหนส่งอาหาร มีแผนรับมือแบบนี้ ก็น่าจะทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะ แถมควบคุมคุณภาพอาหารได้เป็นอย่างดี เพราะต้องผ่านการตรวจสอบว่า โรงครัวแต่ละที่ทำอาหารมีคุณภาพ และใช้งบถูกต้องไหม มี QC ก็ช่วยทำให้งานมีระบบขึ้น

หวังว่าเสียงของบุ๋มจะไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง บุ๋มเห็นใจกู้ภัยตัวเล็ก ๆ ที่เสียสละตนเองและเสี่ยงชีวิต บางคนรถพัง เรือพัง ป่วยหนักหลังจบภารกิจ กลายเป็นคนมีหนี้มีสิน ทั้งที่เขามีใจมาช่วยคน”

บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
บุ๋ม ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 14:46 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน ข่าวอาชญากรรม

ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

24 นาที ที่แล้ว
พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย ข่าว

พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย

28 นาที ที่แล้ว
ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตขณะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

สลด ผู้ใหญ่บ้านปราจีนบุรี ไฟดูดดับขณะลุยน้ำช่วยลูกบ้าน ทำดีจนนาทีสุดท้าย

31 นาที ที่แล้ว
อ.เจษฏ์ เตือนอีกครั้ง หลังคนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราลามทั้งคัน ข่าว

อ.เจษฏ์ เตือน คนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราเติบโตลุกลามทั้งคัน

53 นาที ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์ ข่าว

โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์

56 นาที ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ อภิษฎา หลุด รูปเห็นหน้าสามี แจงฝ่ายชายไม่โกรธแต่ขอให้ระวัง ข่าวดารา

ไอซ์ อภิษฎา หลุดรูปหน้าสามี ขอโทษฝ่ายชาย ไม่ได้อยากปิด แต่ไม่ขออยู่ในโซเชียล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. เตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ปชช. ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูง-เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง ข่าว

ปภ. เตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ปชช. ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูง-เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าโวย ค่าอาหารไม่ตรงปก ร้านแอบบวกเพิ่มเอง อ้างทำให้เยอะ ต้องคิดอีกราคา ข่าว

ลูกค้าโวย ค่าอาหารไม่ตรงปก ร้านแอบบวกเพิ่มเอง อ้างทำให้เยอะ ต้องคิดอีกราคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองที่ 13 ของไทย! “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” ซิวแชมป์เรือใบ ILCA 6 เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ทองที่ 13 ของไทย! “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” ซิวแชมป์เรือใบ ILCA 6 เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย อ้วน ประจัญบาน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง &quot;คิดถึงบ้าน&quot; บันเทิง

อาลัย อ้วน ประจัญบาน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง “คิดถึงบ้าน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองที่ 13 มาแล้ว “ไบร์ท-เบส” คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ รอบ 28 ปี ข่าวกีฬา

ทองที่ 13 มาแล้ว “ไบร์ท-เบส” คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ รอบ 28 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิว ภูริพล เปิดใจ หลังจบเอเชียนเกมส์ ภูมิใจ 2 ทอง 1 เงิน เกินฝัน ข่าวกีฬา

บิว ภูริพล เปิดใจ หลังจบเอเชียนเกมส์ ภูมิใจ 2 ทอง 1 เงิน เกินฝัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ อาเซียน คัพ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ อาเซียน คัพ 2026 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเคลมประกันภัยพิบัติ น้ำท่วมตั้งแต่ 1 ต.ค. 69 แจ้งที่ไหน ใช้เอกสารอะไร เงินเข้ากี่วัน การเงิน

วิธีเคลมประกันภัยพิบัติ น้ำท่วมตั้งแต่ 1 ต.ค. 69 แจ้งที่ไหน ใช้เอกสารอะไร เงินเข้ากี่วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อร อรอนงค์ เคลื่อนไหวล่าสุดหลังเปิดใจป่วยมะเร็งซ้ำ ข่าวดารา

อร อรอนงค์ ยอมรับไม่ง่าย ป่วยมะเร็งซ้ำสอง เผยจบคีโมแล้ว ขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเตือน! สายคอนเทนต์ ลองกิน &quot;ลูกเห็บ&quot; แหล่งรวมความสกปรก เสี่ยงท้องร่วง ข่าว

เพจดังเตือน! สายคอนเทนต์ ลองกิน “ลูกเห็บ” แหล่งรวมความสกปรก เสี่ยงท้องร่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าล็อกผล? อินโดฯ ถล่มบังกลาเทศ 9-2 ทดเจ็บ 2 นาที ก่อนเปลี่ยนเป็น 7 ข่าวกีฬา

ดราม่าล็อกผล? อินโดฯ ถล่มบังกลาเทศ 9-2 ทดเจ็บ 2 นาที ก่อนเปลี่ยนเป็น 7

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
iPhone 18 Pro ข่าว

แอปเปิลเตือน คนใช้ไอโฟน เร่งอัปเดตด่วน เจอบั๊ก เปิดช่องแฮกเกอร์เจาะระบบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ ชาย 78 ขับรถไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม บาดเจ็บ 3 ราย ตร.แจ้งข้อหา &#039;ประมาท&#039; ข่าว

สาเหตุ ชาย 78 ขับรถไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม บาดเจ็บ 3 ราย ตร.แจ้งข้อหา ‘ประมาท’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมชลประทาน แจงสาเหตุ เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบาย แม้น้ำเหนือเริ่มลดลง ข่าว

กรมชลประทาน แจงสาเหตุ เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบาย แม้น้ำเหนือเริ่มลดลง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเสียหาย สวนสยาม น้ำท่วมกว่า 500 ล้าน ปิดฟื้นฟูอย่างน้อย 6 เดือน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้ ข่าว

เปิดยอดเสียหาย “สวนสยาม” น้ำท่วม ต้องใช้เงินฟื้นกว่า 500 ล้าน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต บันเทิง

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด ข่าว

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก ข่าว

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด