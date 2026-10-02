อ.เจษฏ์ เตือน คนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราเติบโตลุกลามทั้งคัน
อ.เจษฏ์ โพสต์เตือนอีกครั้ง หลังคนกรุงเทพฯ แห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วมฉุกเฉิน ระวังเชื้อราลามทั้งคัน หากทิ้งไว้นานเกิน
ในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ หลาย ๆ คนมีเวลาเตรียมตัวทัน ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายทรัพย์สินได้ทันเวลาก่อนน้ำมา ทำให้ได้รับความเสียหายน้อยลงนิดหน่อย แต่สำหรับบางคนเลือกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนด้วยการนำถุงพลาสติกขนาดยักษ์มาห่อรถเอาไว้ เพื่อไม่ให้น้ำเข้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ป้องกันความเสียหายได้เกือบ 100% ทว่ามันก็ไม่ได้ดีเสมอไป เพราะความที่สะสมกับการถูกปิดกั้นการระบายอากาศ จึงทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อรา ที่จะทำให้เจ้าของรถเข่าทรุดแน่นอน
ล่าสุด (1 ต.ค. 69) รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนประชาชนที่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถกันน้ำท่วม ระบุว่า
“ใครที่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม .. อย่าหุ้มทิ้งไว้นานนะครับ เดี๋ยวราขึ้นในรถ
ทางรอดแบบฉุกเฉินวิธีหนึ่ง ที่จะป้องกันไม่รถของเรา ที่จอดไว้ในบ้าน ถูกน้ำท่วมเสียหายได้ คือ ก็ซื้อถุงพลาสติกขนาดยักษ์แบบนี้ มาหุ้มรถไว้ (ถ้าไม่สามารถขับหนี ไปฝากไว้ในพื้นที่สูง ๆ ได้ทัน)
แต่ต้องเตือนซ้ำ ๆ อีกครั้งว่า ระวัง “เชื้อรา” ขึ้นในรถกันด้วยนะครับ . มีตัวอย่างให้เห็นกันมาเยอะแล้ว โดยเฉพาะจากประสบการณ์ที่มีคนเอามาใช้กัน เมื่อน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 แล้วพบว่าหลังจากจอดจดน้ำทิ้งไว้หลายวัน กลายเป็นว่า แกะถุงออกมาแล้ว มีเชื้อราขึ้นเต็มภายในรถเลย !!
ที่เกินคาดไปกว่านั้นคือ แม้ว่ารถจะหนักมาก แต่ด้วยอากาศที่อยู่ในถุง กลับทำให้รถลอยน้ำได้ แล้วก็ลอยจากหน้าบ้าน ออกไปไกลทีเดียว .. จึงเหมาะกับเฉพาะคนที่มีที่จอดรถภายในบ้าน หรือสามารถผูกไว้ ไม่ให้ลอยไปไหน
ดังนั้น ถ้าไม่จำเป็น ไม่ฉุกเฉินจริง ๆ ก็อย่าพึ่งใช้ถุงห่อรถแบบนี้ครับ วิธีที่เหมาะสมมากกว่าคือ รีบเล็งหาที่สูง ๆ ไปจอดรถเก็บเอาไว้หนีน้ำท่วม
แต่ถ้าใครคิดจะใช้จริง ๆ ก็คงต้องหาทางถ่วงน้ำหนักของถุงเอาไว้ ไม่ให้ลอยได้ (เกิดไปกระแทกสิ่งของ จนถุงขาดรั่วซึม น้ำก็เข้าได้ทันที) … อย่างที่สองคือ คงต้องหาพวกกล่องสารเคมีดูดความชื้น มาใส่ไว้ในถุงด้วยเยอะๆ
เอาข่าวเก่าที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ มาให้อ่านกันอีกครั้งครับ
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(รายงานข่าว) ตอนนี้มีเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่ง โพสต์แนะนำอุปกรณ์เสริมสำหรับคนมีรถยนต์ เพื่อเตรียมแผนหนีน้ำท่วม โดยเป็นถุงคลุมรถขนาดใหญ่ แบบที่ว่าสามารถขับรถเข้าไปในถุงได้ทั้งคัน โดยทางเพจบอกว่า เนื้อถุงหนา ไม่ฉีกขาดง่าย และตอนนี้ก็มีการขายผ่านออนไลน์แล้ว หลายคนแสดงความเห็นว่า กำลังเข้ากับสถานการณ์ น่าจะซื้อมาใช้งาน
แต่บางคนที่เคยลองแล้ว เมื่อตอนน้ำท่วมปี 54 บอกว่า เจอเชื้อราในรถ และรถบางคันที่อยู่ในถุง กลายเป็นว่าลอยน้ำไปปะทะกับรถคันอื่น
สอบถามไปที่ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า เคยมีคนนำถุงแบบนี้มาใช้เมื่อน้ำท่วมปี 54 และพบว่ามีผลเสียมากกว่าที่คิด
เพราะแม้ว่าถุงจะกันน้ำได้ 100% แต่ถุงกักเก็บอากาศไว้ภายใน เวลากระแสน้ำพัด ก็จะทำให้ถุงลอยไปกับน้ำ หอบเอารถของเราไปด้วย หากใครจะใช้ ก็ควรหาอะไรมาถ่วงในถุงไว้ด้วย
นอกจากนี้ ปัญหาเวลาน้ำลด คือ รถที่คลุมถุงแช่อยู่อย่างนั้นเป็นแรมเดือน พอแกะถุงออกมา พบว่ามีเชื้อราเกาะเต็มรถ ตามเบาะ พวงมาลัย หรือวัสดุผ้าต่าง ๆ เพราะตัวรถเองมีความชื้นอยู่แล้ว พอเอาถุงห่อไว้ก็ไม่มีอากาศถ่ายเท ความชื้นจึงทำให้เกิดเชื้อรา เจริญเติบโตไปเรื่อย ๆ ลุกลามไปทั่วรถ จึงไม่อยากส่งเสริมให้ใช้วิธีนี้”
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อ้างอิงจาก : FB Jessada Denduangboripant